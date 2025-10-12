【メジャーアーティストサポートダンサー出身講師陣による本格指導！】『BUZZ町田』×『movement dance school町田校』同時オープン！

株式会社BUZZ GROUP

全国に81店舗以上を展開するレンタルスタジオ「STUDIO BUZZ」の運営を行う株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）は、2025年10月4日（土）にダンススタジオ「BUZZ町田」をオープンし、同年10月20日（日）には同施設内にメジャーアーティストのバックダンサー経験を持つ講師陣による「movement dance school町田校」を開校することを発表いたします。町田エリア初となる大型ダンス複合施設として、幅広い層のダンサーに最高の環境を提供してまいります。

✦ 町田エリア最大級！全8スタジオ×5フロア展開の圧倒的規模

BUZZ町田プレオープン！

BUZZ町田店は、全8スタジオを5フロアに展開する町田エリア最大級のダンススタジオ施設として誕生。JR町田駅北口から徒歩3分という好立地に、地下1階から5階までの各フロアに特色あるスタジオを配置し、個人練習から大型チーム活動まで幅広いニーズに対応します。

30分100円～のプレオープン特別価格で、プロから初心者まで気軽に利用できる環境を提供。

町田駅周辺の多様な利用者に向けて、新たなクリエイティブ拠点としての役割を担います。

✦ 各フロア別スタジオ構成で多彩なニーズに完全対応

【地下1階】B101st - クール&スタイリッシュ

- 特徴： ALL BLACK×LED 映える撮影空間- 推奨人数： 6～8人- 料金： 30分300円～（プレオープン価格）- 用途： チーム撮影・動画制作・クールな演出が必要な練習

【1階】101st・102st - ナチュラル&クリーン

- 101st： 個人練習特化（1～2人推奨）30分100円～- 102st： チーム練習対応（4～6人推奨）30分300円～- 特徴： 白を基調とした明るくクリーンな空間、天井LED照明完備

【2階】201st・202st - 本格練習フロア

- 201st： 集中個人練習（1～2人推奨）30分100円～- 202st： 大型チーム対応（10～12人推奨）30分500円～- 特徴： フォーメーション練習に最適な広々空間

【3階】301st - プレミアムワイドスタジオ

- 特徴： 最大収容人数（12～15人推奨）- 料金： 30分600円～（プレオープン価格）- 用途： 大型グループレッスン・イベントリハーサル

【4階】401st - ストリート×LED空間

- 特徴： 黒と光のストリート空間（12～15人推奨）- 料金： 30分600円～（プレオープン価格）- 用途： ストリートダンス・撮影・レッスンに最適

【5階】501st - オールブラック×プレミアム

特徴： 全面BLACK統一のシック空間（12～15人推奨）

料金： 30分600円～（プレオープン価格）

用途： 本格撮影・リハーサル・プロ仕様練習

✦ 経験豊富なトップレベルの講師陣によるダンススクール同時開校

メジャーアーティストのバックダンサー経験を持つトップレベルの講師陣が直接指導にあたります。プロフェッショナルな技術と表現力を身につけられる本格的なダンススクールとして、次世代のダンサー育成に取り組みます。

【開講ジャンル・スケジュール】

月曜日： HIPHOP（Hinano）、HOUSE（Marty）、Jazz/Contemporary（janna）

火曜日： HIPHOP小学生・中学生以上（Haruto）、HIPHOP（NAMI）

木曜日： 感情系（優彩）

金曜日： Girls（kokona）、POP・Heels（Yayo）

土曜日： Girls（kiiiii）、Jazz Funk小学生・中学生以上（GT）

【特別開校キャンペーン】

入会金： 0円（通常価格から無料）

体験レッスン： 各クラス受付中

公式Instagram： @_movementdanceschool_ も要チェック・

※ホームページ・予約サイトは公開準備中につき、今しばらくお待ちください

申込方法： 公式LINE追加後『体験希望』と送信!!

体験希望はこちら :https://line.me/R/ti/p/@742wfcme

✦ プレオープン特別企画で町田ダンスシーンを活性化

プロダンサー講師陣の写真

【プレオープン期間限定特典】

スタジオレンタル： 特別価格（30分100円～）

ダンススクール： 入会金0円キャンペーン実施中

注意事項： プレオープン期間中はエレベーター使用不可（階段利用）

【簡単LINEスタジオ予約システム】

「BUZZ」でLINE検索後、トークルームに「町田」と送信で詳細確認・予約が可能。

スマートフォンから24時間いつでも予約できる利便性を提供します。

✦ 町田駅前立地の戦略的優位性

【交通アクセス】

- JR町田駅北口： 徒歩3分- 小田急線町田駅： 徒歩7分- 複数路線利用： 都心・神奈川各地からアクセス良好

【立地メリット】 町田駅は神奈川県・東京都の境界に位置し、都心へも横浜方面へも好アクセス。学生や社会人が集まるエリア特性を活かし、平日夜や休日の利用に最適な環境を提供します。

BUZZ町田のご予約はこちら :https://buzz-st.com/machidaダンススクール体験申込はこちら :https://line.me/R/ti/p/@742wfcme

✦『BUZZ町田』×『movement dance school』施設概要

【BUZZ町田】

所在地： 〒194-0013 東京都町田市原町田4-2-1

最寄駅： JR町田駅北口から徒歩3分 / 小田急線町田駅から徒歩7分

営業時間： 24時間営業（年中無休）

スタジオ構成： 全8スタジオ（B101st・101st・102st・201st・202st・301st・401st・501st）

料金： 30分100円～（プレオープン価格）

注意事項： プレオープン期間中はエレベーター使用不可（階段利用）

【movement dance school 町田校】

開校日： 2025年10月20日（月）

会場： STUDIO BUZZ町田内

入会金： 0円キャンペーン実施中

開講ジャンル： HIPHOP・Jazz・HOUSE・Girls・POP・Heels・感情系・Jazz Funk・Contemporary等

申込方法：公式LINE追加後『体験希望』と送信!! https://line.me/R/ti/p/@742wfcme

✦ STUDIO BUZZについて

STUDIO BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は18万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に81店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



STUDIO BUZZのHP：https://buzz-st.com/

STUDIO BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【STUDIO BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



STUDIO BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ： https://group-buzz.com/contact/