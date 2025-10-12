TVドラマ「相棒」シリーズ誕生25周年記念グッズ制作のお知らせ

株式会社壽屋

株式会社壽屋（代表取締役社長：清水一行 / 本社：東京都立川市）は、株式会社テレビ朝日（以下「テレビ朝日」）が放送する人気TVドラマ「相棒」シリーズの誕生25周年を記念し、オリジナルグッズを企画・制作いたしました。

長年にわたり多くのファンに支持されてきた『相棒』シリーズ。その魅力を、壽屋ならではの造形力と企画力でかたちにした記念アイテムが登場します。

シリーズ誕生25周年「相棒」の魅力を、壽屋の企画力で形に

「相棒」は、2000年に「土曜ワイド劇場」で初放送され、2002年からはTVドラマシリーズとして毎年放送されている人気刑事ドラマです。

2025年10月15日（水）からは、最新作「season24」の放送がスタート予定。警視庁の“陸の孤島”と呼ばれる特命係に所属する杉下右京と亀山薫のコンビが織りなす、緻密なストーリーと人間ドラマが多くのファンを魅了し続けています。

壽屋では、シリーズ誕生25周年を記念し、特命係の2人を中心としたスペシャルなグッズを企画・制作。

杉下右京と亀山薫のアクリルスタンドと、特命係の部屋を再現した背景付きジオラマには、本企画のために新たに撮り下ろした写真を使用しています。

さらに、season21～23のポスタービジュアルと選りすぐりの場面写真を収録したポストカードセットに加え、「相棒」シリーズ初となるイラスト化グッズも登場。

杉下右京は「ひとつ、よろしいですか？」のポーズと紅茶を楽しむ姿、亀山薫はグッドサインのポーズと疾走感溢れるシーンを、イラストレーター・いしいたつや氏が描き下ろしました。

ぜひ「相棒」シリーズとともに、記念アイテムの数々をお楽しみください。

販売情報

これらの記念グッズは、2025年10月15日（水）よりテレアサショップおよび全国のGEO50店舗にて開催されるPOP UP SHOPにて販売予定です。さらに、2025年10月12日（日）よりテレアサショップ六本木店にて先行発売、テレアサショップONLINE(https://ropping.tv-asahi.co.jp/shop/aibou/)では、先行予約も開始いたします。

▼「相棒」シリーズ誕生25周年記念 POP UP SHOP詳細はこちら

https://www.kotobukiya.co.jp/event/detail/1078/

◆番組情報

『相棒 season24』

2025年10月15日（水）初回拡大スタート テレビ朝日系にて毎週水曜よる９：00～放送

▼「相棒」公式サイトはこちら

https://www.tv-asahi.co.jp/aibou/

動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、「相棒」過去全シーズン＆スペシャルドラマに加え、劇場版、配信オリジナルエピソードなど450作品以上を一挙配信中

https://navi.telasa.jp/aibou/