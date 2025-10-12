台湾・台中にて〈ゆかり〉を期間限定販売！

株式会社坂角総本舖台北 新光三越南西店 2025年9月24日 常設店オープン日の様子

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年10月15日（水）～11月2日（日）の期間限定で、台湾の新光三越 台中中港店に出店いたします。

9月に常設店を出店した、台湾の新光三越 台北南西店にはオープン初日から非常に多くのお客様にお並びいただき、大変好調なスタートを切ることができました。

常設店をオープンした台北に加えて、台中の皆様にも日本の海老せんべい文化、そして海老せんべい〈ゆかり〉の美味しさを知っていただくべく、期間限定出店に挑戦いたします。

【台北…新光三越 台北南西店（常設店）出店後のご報告】

↑2025年9月24日 新光三越 台北南西店 開店前の様子

9月24日（水）に、台北の新光三越 台北南西店に出店し、初日から多くの方にお並びいただきました。

また、オープン日の夕方、台湾のニュースに坂角総本舖の初出店を取り上げていただき、翌日以降はさらに多くのご来店があり、約2週間分の在庫が、4日ほどで売り切れてしまう事態となりました。

台湾は食品輸入の通関審査・検査が厳しく時間がかかる背景もあり、リードタイムを踏まえて販売計画精度を上げ、台湾の皆様のご期待に応えられるよう、さらに注力して参ります。

【台中中港店 催事出店概要】

店舗 ：新光三越 台中中港店 10階 催事場

期間 ：2025年10月15日（水）～11月2日（日）

取扱商品：〈ゆかり〉、〈ゆかり黄金缶〉、〈さくさく日記[海老]〉、〈さくさく日記[帆立]〉

海老せんべい〈ゆかり〉

海老せんべい〈ゆかり〉について

坂角総本舖の代表商品。

1枚の約7割が海老の身でできており、新鮮な海老の身を丹念に焼き上げた深く香ばしい味わい。ていねいな二度焼き仕上げにより、豊かな風味と香ばしさを引き立たせています。

昭和41年の命名発売以来35億枚を出荷し、名古屋土産、贈答品として多くの方にご愛顧頂いております。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい＜ゆかり＞を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025年に、おかげさまで136周年を迎えました。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1