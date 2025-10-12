¡Ú10/26(Æü)³«ºÅ¡ÛÇÈ¡¦²»¡¦±ÇÁü¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¡¢Àô½£È¯¤Î¡È¥µー¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¥Õ¥§¥¹¡É¡ØÀô½£ ²»ÇÈº× 2025¡Ù³«ºÅ·èÄê¡ª
Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ¤ÎÂÚºß·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖWHATAWON¡Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢
¥µー¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¤È²»³Ú¡¦±ÇÁü¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥Õ¥§¥¹¡ØÀô½£ ²»ÇÈº× 2025¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
ISOKOKIDS¤ÈWHATAWON¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÈ¡¦²»¡¦±ÇÁü¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¡¢¥Õー¥É¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¡ÈÇÈ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Àô½£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²»¡¦¸÷¡¦±ÇÁü¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÂÎ¸³¶õ´Ö¤Ø
¡ØÀô½£ ²»ÇÈº× 2025¡Ù¤Ï¡¢ISOKOKIDS¤ÈWHATAWON¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢
¥µー¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¤È²»³Ú¡¦±ÇÁü¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Õ¥£¥ó¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥¢ー¥È¡¢¥Õー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢
Íè¾ì¼Ô¤Ï³¤ÊÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÇÈ¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ê¡É°ìÆü¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆüÄø¡§ 2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§ 11:00～21:00
²ñ¾ì¡§ WHATAWON¡ÊÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®1ÃúÌÜ32-1¡Ë
¡ÀSpecial Guest¡ª¡¿¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥µー¥Õ¥¡ー ²ÏÃ«º´½õ»á ÅÐ¾ì¡ª
JPSA¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó ²ÏÃ«º´½õ»á
¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥×¥í¥µー¥Õ¥£¥ó¥Ä¥¢ー¡ÒJPSA¡ÊÆüËÜ¥×¥í¥µー¥Õ¥£¥óÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ó¤Ç¡¢
ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿²ÏÃ«º´½õ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£
Âçºå¡¦¾¾¸¶»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÇÈ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¥È¥Ã¥×¥µー¥Õ¥¡ー¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤ä¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¡É¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¡£
¥µー¥Õ¥£¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¥µー¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä±ÇÁü¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¡£
ÇÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ISOKOKIDS ¡ß WHATAWON¤¬ÁÏ¤ë¡¢ÃÏ°è¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¿·ÇÈ
¥µー¥Õ¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÈ¯¿®¤¹¤ëISOKOKIDS¤¬30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤Ë¡¢WHATAWON¤È¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤ÇÆÃÊÌ¥Õ¥§¥¹¤ò¼Â»Ü¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖISOKOKIDS 30¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¡×¤Î¾å±Ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢
ÃÏ¸µ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ä¥µー¥Õ¥Ö¥é¥ó¥ÉPOPUP¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¡ÈÇÈ¡É¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
11¡§00～21¡§00¡¡½ÐÅ¹¡¦Å¸¼¨¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー
13¡§00～18¡§00¡¡¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥¹¥³¥Üー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥½¥³¥¥Ã¥º¡¦¥µー¥Õ¥Õー¥É30¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü
18¡§00～18¡§30¡¡éñéÙÃÓ¸ø±à KCPÌ¤Íè²Ö²Ð
18¡§30～21¡§00¡¡¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥¹¥³¥Üー¥ë ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È
¢§ ½ÐÅ¹¥Öー¥¹¡õ¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬Âç½¸¹ç¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤½ÐÅ¹¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥í¥ó¥°¥Üー¥É¥®¥ã¥é¥êー @cal.wave
¤¿¤Þ¤´²° tamako @tamaco.hannan
THE ROOM 19 @the_room_19
SPROUT ¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¡¡@sproutskateshop
TOBY SOCKS @toby_soxs
GLASH BEAM @glashbeam_official
¢¨ ÅöÆü¤ÎÈÎÇä¡¦Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ï¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸ÄÀÇÉ¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª²ñ¾ì¤òÊâ¤±¤Ð¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡£
ÅöÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§ Âè4²ó KCPÌ¤Íè²Ö²Ð
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§´ßÏÂÅÄ»Ô éñéÙÃÓ¸ø±à¡¡¿åÊÕ¤Î¹¾ì
Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÈÇÈ¤Î²»¡É¤¬¡¢¤³¤³Àô½£¤«¤éÌÄ¤ê¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¡¢¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÇÈ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WHATAWON¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WHATAWON¡Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òantiqua¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¿©¡¦²»³Ú¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¼«Á³ÂÎ¸³¡¦¥Ú¥Ã¥È¡×¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¶õ´Ö¤ËÍ»¹ç¤¹¤ë¿·¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼OK¤Î³¤³°·¿¥âー¥ë
¡ØWHATAWON¡Ù
ÆîÂçºå¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëWHATAWON¡Ê¥ï¥¿¥ï¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢²¹Íá»ÜÀß¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡£¥Ú¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤â²÷Å¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¥êー¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥âー¥ë¤Ç¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®1ÃúÌÜ32-1
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó8,740ÄÚ¡Ê29,000£í2¡Ë
¸òÄÌ¡§ºåÏÂÆ»´ßÏÂÅÄÏÂÀôIC¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬
