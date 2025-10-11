韓国発の人気コーヒーブランド『fave COFFEE』が日本初上陸！ “1Lドリンク” が生み出す新たなコーヒーカルチャーを大阪から発信

株式会社FCJ

１．韓国発の人気コーヒーチェーン『fave COFFEE』が日本初上陸！

株式会社FCJ（本社：大阪市中央区、代表取締役：牛塚雅彦・大谷亮介、資本金：3,000万円）は、韓国で33店舗を展開するコーヒーブランド『fave COFFEE』の日本事業を開始いたします。まずは2025年10月24日(金)・25日(土)開催の「TikTok Autumn Fest」に出店し、続く11月には、心斎橋アメリカ村三角公園前、神戸元町・大丸神戸店前に2店舗を順次オープンいたします。ドリンクは50種類以上、お手頃価格で“MY FAVORITE COFFEE”の体験をお届けします。

２．「TikTok Autumn Fest」出店決定！

日程：2025年10月24日(金)・25日(土)

会場：アーバンドック ららぽーと豊洲（東京都江東区豊洲2-4-9）

内容：人気クリエイターや体験コンテンツが集結する体験型オフラインイベント。

fave COFFEEは、SNS総フォロワー数70万人、

「TikTok上半期トレンド大賞2024」1minutes＋部門賞を受賞、大人気TikToker‘’ うざみちゃん ”

とコラボが決定！！

うざみちゃん

https://lite.tiktok.com/t/ZSH7yevsBdJBs-NYq37/

https://lit.link/uzamichan

イベント会場では、1番人気のアメリカーノやシグネチャーのオリジナルドリンクなど10種類以上が楽しめます！fave COFFEE人気メニュー!!

1. グレートアメリカーノ

当店自慢の大容量1Lのアメリカーノ。

独自のブレンド技術で仕上げた、至高のアメリカーノ。香りと味のバランスが最高。

2. カフェラテ

濃厚なエスプレッソに、まろやかで香ばしいミルクを合わせたコク深いラテ。

3. バニラビーンラテ

濃厚なエスプレッソに、バニラビーンズ入りの特製シロップを合わせた甘くて香りが芳醇なラテ。

4. ソルティーキャラメルラテ

まろやかなキャラメルの甘さに、ほんのり塩味のエスプレッソのバランスが格別に美味い。

5. 黒ごまラテ

香ばしくて甘さ控えめの黒ごまをまろやかに

楽しめるfave COFFEE特製のごまラテ。

6. ココナッツライススムージー

香ばしいココナッツともち米の組み合わせで、

優しい甘みが癖になるスムージー。

7. プレーンヨーグルトスムージー

ロングセラー商品のヨーグルトスムージーは、

爽やかな酸味がたまらない。

8. フルーツティー

ゼロシュガーでカロリーを気にせず爽やかに楽しめるティー。

３．2025年11月に2店舗同月オープン予定！

１.fave COFFEE 心斎橋アメ村店

大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目18-3 青山アメリカ村ビル

https://maps.app.goo.gl/hUqTp3YwboZ8x9e8A?g_st=ipc

三角公園の目の前に位置し、日常使いからイベント時の賑わいまで、幅広いニーズにお応えします。

２.fave COFFEE 神戸元町店

兵庫県神戸市中央区元町通1丁目11-21

https://maps.app.goo.gl/1BX851eCBQWaq2oPA?g_st=ipc

大丸神戸店の目の前で、買い物や観光の合間に立ち寄りやすい立地です。



※オープン日は決定次第ご案内いたします。

“毎日に寄り添う一杯”を目指し、良質なコーヒーをお手頃価格で提供。

看板メニューの1L「グレートアメリカーノ」をはじめ、シグネチャーのオリジナルドリンクなど50種類以上の幅広いメニューで、シーンや気分に合わせてお選びいただけます。

皆様のご来店をお待ちしております。

4．会社概要

会社名：株式会社FCJ

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場3-3-4 サカイビルディング4F

事業内容：『fave COFFEE』の日本における運営／店舗開発・運営

Instagram公式アカウント ：https://www.instagram.com/favecoffee.japan

【fave COFFEEで働く仲間を大募集】

当社は「良質なコーヒーを、より多くの日常に届ける」ことを企業理念とし、

“毎日に寄り添う一杯”を提供するブランドづくりを進めています。

今回の採用では、店舗運営に携わる正社員（店長候補・マネージャー候補）をはじめ、

パート・アルバイトスタッフを募集いたします。

経験の有無を問わず、成長意欲のある方を歓迎いたします。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社FCJ 採用担当

E-Mail : info@favecoffee.co.jp

※ 公式ホームページは公開準備中ですが、取材等のご依頼も承っております。