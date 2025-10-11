横浜バニラ、待望のブランド第二弾商品【塩バニラクリーミーサブレ】を発表！テーマは『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』

横浜バニラ株式会社横浜バニラ 塩バニラクリーミーサブレ

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、ブランド第一弾商品「塩バニラフィナンシェ」に続く第二弾商品【塩バニラクリーミーサブレ（以下本商品）】を、本日2025年10月11日(土)に行われた「横浜バニラ 新商品発表会 ～勇往邁進～(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000152494.html)」にて発表いたしました。

本商品は近日発売を予定しており、販売店舗につきましても近日中に改めて発表いたします。続報をお待ちいただけますと幸いです。

■CEOコメント

横浜バニラ株式会社 代表取締役社長CEO 高橋優斗

横浜バニラのブランド第二弾商品「塩バニラクリーミーサブレ」を発表いたしました！

フラッグシップ商品の「塩バニラフィナンシェ」を発売してから1ヶ月以内にプロジェクトが始動し、誕生した商品です。

塩バニラフィナンシェは、“大切な方に気持ちを込めて贈っていただきたい”という想いで開発しましたが、今回の塩バニラクリーミーサブレは、“気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち”をテーマに、横浜バニラブランドをよりカジュアルに、会社や友人など多くの方に贈っていただきたいという想いで、開発を進めてまいりました。

塩バニラクリーミーサブレの特徴は、サブレの“ほろっ”とした食感と、“とろ～り”と口の中で溶け合う、横浜バニラ特製バニラチョコレートクリームです！

完成品を食べた瞬間、あまりの美味しさに「エグ！」と、ギフトスイーツ会社の社長とは思えない感想を口にしてしまうほど、自分でも驚く仕上がりになりました！

社内に完成品のサンプルがあるのですが、僕を含め社員が気づくと勝手に食べていて、もうすぐなくなりそうで困っています（笑）。

塩バニラフィナンシェ発表のときの自分のコメントを見返したら、「断言します。圧倒的にうまいです。」と書いてありました。今回も同じ言葉を使わせてください。

断言します。圧倒的にうまいです。

横浜バニラブランドの第二弾商品として、ふさわしい商品が完成しました。毎回ハードルを上げすぎだと思われるかもしれませんが、今回も本気です。

長い時間をかけ、多くのスペシャリストたちのお力添えをいただきながら誕生した、「塩バニラクリーミーサブレ」。ぜひ、期待しまくってください！

横浜に来たら、横浜バニラ！！！

■横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》の商品詳細

近日発売！（発売日および販売店舗は後日発表）

横浜バニラ 塩バニラクリーミーサブレ

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

横浜で生まれ育った当社CEO高橋が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』。

本商品は、フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」に続くギフトスイーツ第二弾商品として、『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』をコンセプトに作り上げた、当社自慢のダブル新食感サブレです。

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

たくさんの方に味わっていただきたいので、おすそ分けにもぴったりな「8個入りミニギフトボックス」と「16個入りギフトボックス」をご用意いたしました。

気軽に贈りたい、プレミアムなひとくちを、ご堪能ください。

8個入りミニギフトボックス16個入りギフトボックス個包装《本商品の特徴》“ほろっ”と崩れる新食感、ダブルベイキング製法のオリジナルサブレ。

天然ブルボンバニラエキスと、ローステッドフラワーの工程を踏んだ香ばしい小麦粉を使用。ダブルベイキング製法で焼き上げることで、舌の上で“ほろっ”と崩れる繊細な口溶けが際立つ、新食感のサブレが出来上がりました。

ダブルベイキング製法で焼き上げ“とろ～り”と溶け合う、濃厚な特製バニラチョコレートクリーム。

クリーミーかつ濃厚な横浜バニラ特製バニラチョコレートクリームを、サブレの中にたっぷりと包み込みました。一口頬張ると“とろ～り”と溶け合う濃密な甘さと、ふわりと香る芳醇なバニラの風味が優雅なひとときを飾ります。

特製バニラチョコレートクリームブランドのアイデンティティ、横浜の潮風をイメージさせる凛とした塩味。

アンデス山脈のピンク岩塩を、焼き上がりの直前にそっとひとふり。凛としたやわらかな塩味が甘さを心地よく引き締めるだけでなく、全体の味わいを何倍にも奥深くします。

アンデス山脈のピンク岩塩

【ブランドムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

【ブランドムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yxfactory

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com