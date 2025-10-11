¾®³ØÀ¸¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¤Ò¤á¤é¤Ö¡×¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ø100¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤¤¤Á¤å¤Ã¤¡ÙMusic Video¤ò¸ø³«¡ª
¾®³ØÀ¸¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ò¤á¤é¤Ö¡×¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡Ø100¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤¤¤Á¤å¤Ã¤¡Ù¤ÎMusic Video¤ò¡¢ËÜÆü¡Ú2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ)¡Û17:00¤è¤ê¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶Ê¡Ø100¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤¤¤Á¤å¤Ã¤¡ÙMV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜMV¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿5¿Í¤¬¡¢¤ª¾ë¤Ç¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÌÜ»Ø¤¹¡È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤×¤ê¤×¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥·ー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÖÌ´¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡×¤È¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¹þ¤á¤¿¥é¥Ö¥êー¤ÊMV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎MV¤Î¡É¤³¤³¤ËÃíÌÜ¡ª¡É
5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤«¤é¥×¥ê¥ó¥»¥¹°áÁõ¤ØÊÑ¿È¤¹¤ëËÁÆ¬¥·ー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª¾ë¤ä¶µ²ñ¡¢ÉñÆ§²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¡£ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¤À¤¤¤Á¤å¤Ã¤¥Óー¥à¡Ù¤Ç¾Ð´é¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥µ¥Ó¤Î¡Ö¤Á¤å¤¤Á¤å¤¤Á¤å¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾®³ØÀ¸¤é¤·¤¤¸µµ¤¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Á´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ø100¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤¤¤Á¤å¤Ã¤¡ÙMusic Video¡Û
¸ø³«Æü»þ¡§2025Ç¯10·î11Æü(ÅÚ) 17:00
»ëÄ°URL¡§https://youtu.be/PGG4SbDCxZM
¡Ö¤Ò¤á¤é¤Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ò¤á¤é¤Ö¡×¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤Ë¤è¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
"¾®³ØÀ¸É±¥®¥ã¥ë"¤Î¤ê¤ê¤Ô¤ò¥»¥ó¥¿ー¤Ë·Þ¤¨¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÆ´¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß=¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÌó600Ì¾¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ4Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Ê¤³¤äÃÝ²¼¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëNOVECHIKA¤È¡¢ÆóÅÙ¤Î¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄTETTA¤¬À©ºî¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ø100¥Ñー¥»¥ó¥È¤À¤¤¤Á¤å¤Ã¤¡Ù¤¬¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¤Ò¤á¤é¤Ö ¸ø¼°SNS¡Û
Instagram¡§https://www.instagram.com/himelove_official/
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@himelove_official
X¡§https://x.com/himelove_idol
YouTube¡§https://www.youtube.com/@himelove_official
º£¸å¤Î¥ê¥êー¥¹¡¦¥é¥¤¥Ö¾ðÊó◼︎¥°¥ëー¥×½é¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È·èÄê¡ª
¤Ò¤á¤é¤Ö¤Ï¡¢2025Ç¯10·î12Æü(Æü)¤ËÀ¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTGC KIDS¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë¤Æ¡¢½é¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£MV¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¤¤é¤á¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§TGC KIDS¥Õ¥§¥¹ KITAKYUSHU 2025
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î12Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¿·´Û
¾ÜºÙ¡§https://tgckidsfes.com/kitakyushu2025/
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHJ
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÓÅÄ È»¿Í¡Ê¥¤¥±¥À ¥Ï¥ä¥È¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-1 CH¥Ó¥ë2F.3F.4F
URL¡§https://hj-s.co.jp
ÀßÎ©Ç¯¡§2006Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡§523,924,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§100¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒHJ¡¡¹ÊóÃ´Åö
Email¡§press@hj-co.com
URL¡§https://hj-s.co.jp/