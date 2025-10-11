【初回満足度92%】RIPPLE、飲食参入　立石の人気焼肉店・和敬と協業で「黄金6時間」の食体験を設計

株式会社RIPPLE

パーソナルジム「STREAM」を運営する株式会社RIPPLE（代表：吉川大空）は、葛飾・立石の人気焼肉店「立石ホルモン和敬」（運営：株式会社GRIT、代表：竹原和敬）と理念共感にもとづく協業（グループイン）を開始します。和敬は朝締めから「黄金6時間」の鮮度基準、徹底下処理、温度・動線管理で“最初のひと口”を設計。RIPPLEは接客・導線・スタッフ教育など体験設計を担い、初回満足度92％ を起点に再来の必然化とLTV最大化を狙います。

異業種連携の背景（問題提起と挑戦）

飲食店は参入障壁が低く出店も多いが、同時に、閉店も多い状況。

原材料（畜産物・加工品）・光熱費・人件費が同時に上昇し、地元に愛される良心的な個店ほど体力を削られ、閉店を余儀なくされています。結果、資本規模の大きいチェーンのみが残りやすい構造が進行しているという現実があります。

◆構造課題

１.供給過多×コスト高「価格転嫁できない」

…客離れリスク、転嫁しなければ粗利が痩せる。結果として価格以外の選択理由がない店は埋もれやすい。--投資余力の消失。

２.“美味しい”の同質化「どの店も同じ」

…一定以上の品質が当たり前化し、味だけでは差が出にくい。--選ばれる理由（USP）の希薄化。

３.接客もコストダウン重視「味気ない接客・オペレーション」

…現場の人手不足と属人化--体験のブレ→再来率低下。

４.意思決定の短期化「レビューで決める」

…SNS/レビューで初回の期待値が上振れし、最初の体験が再来を左右。1回目の失点は戻しにくい。

◆なぜ今、私たちが動くか

景気低迷にあえぐ中、このままでは、「地域に根ざす良店」が消えてしまうばかりです。

そこで、飲食ビジネス（GRIT）×人材開発（RIPPLE）の異業種連携で、初回来店時の感動を最大化して再来の動機付けをする“体験価値モデル”へ転換し、地域に愛される強い飲食店経営を行います。

私たちの解（分業の設計）

株式会社GRIT：「立石ホルモン和敬」の成功例を基に、素材・仕入れ・管理・オペレーション等を担当。「ここでしか味わえない、ひとくちの感動体験」を演出する。

※朝〆て6時間以内に下処理を行う約束「黄金6時間」

和敬の名物「ホルモン刺」。超新鮮なホルモンを丁寧に下処理することにより、臭みもなく、最高の状態で提供できる。

株式会社RIPPLE：全国展開中のパーソナルジム「STREAM」の実績をもとに、接客スクリプト・導線・スタッフ教育を担当。「絶対に行く」と思わせる魅力的な店づくりを行う。

→ 製法＝GRIT／体験設計＝RIPPLEの分業で、価格を超えた選択理由をつくり、LTVを高めます。

「人の可能性を証明する」が理念。RIPPLEは人材育成、人材開発に定評があるフィットネス成長企業。

宣言（挑戦の目的）

資本の大きさだけが生存条件になる時代を変える。

「ここでしか体験できない」を設計し、地域に愛される良心的な店が勝てるモデルを証明する。

--この挑戦が、私たちの異業種協業の核心です。

“美味しいだけでは選ばれにくい時代”の解は、「独自の素材基準で本当においしいを担保しつつ、初回体験を設計して記憶に残す」こと。

“ここでしか体験できない”を店の存在意義（Why）に据え、再現性と回遊性で収益へつなげるのが、出店の理由であり勝ち筋です。

立石ホルモン和敬｜店舗紹介

グルメ系Youtuberも「これまで食べたホルモンの中でNo.1」と絶賛する人気焼肉店。

Googleクチコミ集計に基づくランキングで都内ホルモン・焼肉1位（2022/12、ねとらぼ調査隊）の実績。現在も公式サイト掲出で★4.8／1,300件超と高評価。

京成立石駅徒歩3分。朝締めから「黄金6時間」内の鮮度ゾーンを基準に、芝浦直送のホルモンを店内で捌き、徹底下処理と温度・動線管理で臭みを抑えた“澄んだ旨味”を実現。自然派ワインや純米燗酒とのペアリングも提案し、女性やデート利用にも配慮したモダンな店内が特徴。

うまさのヒミツ：１.朝締め「黄金6時間」基準 ２.徹底下処理 ３.温度・環境・動線の数値管理

看板メニュー（一例）：「神のレバー」「上ミノ」「ホルモン刺し」 ほか

ホルモン焼肉といえば、モクモク～が常識ですが、和敬では煙も少なく、匂いを気にせず食事ができます。立石ホルモン和敬

京成立石駅徒歩3分。

営業時間

【平日】17:30～22:00(L.O.)

【土祝全日】17:00～22:00(L.O.)

【日祝】17:00～21:00(L.O.)

電話 050-1861-3730

WEB予約フォームあり（当日予約は電話にて）

https://wakei-horumon.com

代表コメント

株式会社RIPPLE 代表取締役 吉川大空

「当社の『人の可能性を証明する』という理念は、フィットネス業界を超え、飲食の“体験”でも実装できる柱です。飲食ビジネスをよく知るGRITとともに、業界の当たり前に風穴を開け、STREAM運営で培ってきたスタッフ教育と体験導線で、地域に根ざし長く愛される飲食店経営を行ってまいります」

株式会社GRIT 代表取締役／飲食コンサルタント／立石ホルモン和敬 オーナー 竹原和敬

「“素材の真価”で感動をつくるのが当社の使命です。RIPPLEと組むことで、その感動を安定的に届け続ける“場”を磨きます。来る前の期待以上に、帰るときに元気になっていただける店を目指します。」

会社情報

株式会社RIPPLE（リップル）

所在地：東京都内（本社）／代表：吉川大空

事業：パーソナルジム「STREAM」運営

理念：人の可能性を証明する

株式会社GRIT（グリット）

所在地：東京都葛飾区立石1-16-18／代表：竹原和敬／設立：2025年3月10日

事業：飲食事業／飲食店プロデュース事業／コンサルティング事業／コーチング事業