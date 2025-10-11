「神戸クリスマスマーケット2025」11/8（土）から開催！イルミネーションと可愛いディスプレイがさらにパワーアップ！本場ドイツ直輸入の特製グリューワインを片手に、昼から夜まで広大な園内で丸1日楽しむ

神戸リゾートサービス株式会社標高約400mの展望プラザ。ヒノキの葉と赤いリボンのクリスマスカラーが可愛い「マーケット」と木製のクリスマスタワー＜神戸クリスマスマーケット2025 -古城のクリスマス-＞

港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、「神戸クリスマスマーケット2025」を11月8日（土）より開催します。

標高約400mの古城の広場と約4haの広大なハーブ園全体が、クリスマス一色に！クリスマスディスプレイやイルミネーションで演出された様々な空間でクリスマス気分を満喫いただけます。ドイツの工芸品や、オーナメント、アドベントカレンダーなどの雑貨を取りそろえた「マーケット」や本場ドイツの醸造所の特製グリューワインや特製ビーフシチューが名物の「ドイツ祭り」など買い物、グルメも充実。

「ボタニカル」をコンセプトに、ドイツの古城や城門、マーケット、広場一帯が心あたたまるクリスマス空間に

期間：2025年11月8日（土）～12月25日（木）

営業時間（ロープウェイ営業時間）：

通常 9:30～17:15（ロープウェイ上り最終16:45）

ナイター営業 9:30～21:00（ロープウェイ上り最終20:15）

※金曜、土曜、日曜、祝日はナイター営業を実施

※12/15（月）～12/25（木）は毎日ナイター営業

昼も夜も雰囲気たっぷり。1日クリスマス気分が楽しめます

＜秋の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_autumn/

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

神戸クリスマスマーケットの楽しみ方

・「ボタニカル」をテーマにしたディスプレイは昼も夜も楽しめる

・特製のグリューワイン片手に、ほっこりと

・本場ドイツのクリスマスグッズが勢揃い

クリスマス ディスプレイ

古城の広場が「ボタニカル」をテーマにした可愛い空間に！

自然素材を使ったハーブ園ならではのディスプレイに心が温まります

クリスマスタワークリスマスタワー「自然の力」 ７ｍにさらに拡大！

高さ約7m。ドイツトウヒや木の実の他、園内の剪定枝等を使ったオリジナルデザインのタワー

点灯：16:00

場所：展望プラザ

大きなウェルカムリース大きなウェルカムリース「ようこそ、ハーブ園へ」

お客様をお出迎えするヒノキと赤いリボンの巨大リース（直径約3m）

場所：展望プラザ

チェアリボン&パラソルリボン「チェアリボン&パラソルリボン」

標高約400mの中世ヨーロッパの古城の空間。展望プラザ全体が赤いリボンでクリスマスカラーに染まります

場所：展望プラザ

リースフォトスポット「森に訪れるクリスマス」リースフォトスポット「森に訪れるクリスマス」

思い出をつくる森をイメージした巨大リース（直径約2m）のフォトスポット

場所：ローズシンフォニーガーデン

裏庭に訪れたクリスマス「裏庭に訪れたクリスマス」

小さな裏庭に「小さなクリスマス」が訪れます

場所：フレグラントガーデン

城門廊下のクリスマス「城門廊下のクリスマス」

古城の城門の廊下からクリスマスの風景を楽しめます

場所：森のホール2F 外廊下

ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-

ドイツの古城（ヴァルトブルク城をモチーフ)の雰囲気に包まれながら、厳選した本場ドイツのビールやワインで楽しいひと時をお過ごしください。クリスマスマーケットで賑わう展望プラザは、心温まるクリスマスグルメやドリンクが充実しています

特製グリューワインを片手にほっこりと特製グリューワイン

特製グリューワイン（ドイツのワイン醸造所・プファルツ地域の特製グリューワイン）

甘さとスパイスのバランスが絶妙なグリューワイン。クリスマスマーケットには欠かせない伝統あるワインは、冷えた体を芯から温めてくれます

特製グリューワイン \900

時間：11:00～16:00

※ナイター営業時は20:00まで

場所：展望プラザ

協力：ローテ・ローゼ（ドイツ商事）

「ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-」のおすすめ

・国産牛とキノコのビーフシチュー 赤ワイン風味 \1,650

国産牛肉とキノコをたっぷりと使用。赤ワインの酸味と深みのあるコクと旨味が調和し豊かな風味が広がる一品に仕立てました

神戸菓子工房「Honey Dew」

・ホットチョコレート 黒い森 \900（フランス、ドイツ国境にあるアルザス地方の伝統菓子黒い森（フォレノワール）をイメージした可愛らしいデザートドリンク）

・シュトーレン \800

・クリスマスチキンプレート \2,000（ローストチキンと3種のポテトの盛り合わせ）※クリスマススペシャルディップ付き

時間：10:00～17:00 ※ナイター営業時は20:00まで

場所：展望プラザ

国産牛とキノコのビーフシチュー 赤ワイン風味特製クリームシチューオリジナルハーブソーセージ盛り合わせ

森のクリスマス

圧倒的存在感・神戸布引ハーブ園のクリスマスの象徴 「森のクリスマスツリー」

神戸布引ハーブ園の森の中にたたずむ高さ25mのメタセコイアを約1,600球の電球でクリスマスツリーに仕立てます。圧倒的な存在感のツリーと周辺にあるメタセコイアなどの木々もライトアップし、幻想的なクリスマス空間が誕生します

点灯：16:30

場所：神戸布引ハーブ園内ラベンダー園山側（山頂駅からガーデンエリアを下り徒歩約5分）

森のクリスマスツリー光の回廊

光の回廊

森のクリスマスツリーからグラスハウスエリアへ続く園路が煌めく「光の回廊」へ変貌します

点灯：16:00

＜森のクリスマスツリーの楽しみ方＞

１.ツリーの真下は煌めくメタセコイアの葉の織りなす幻想的な空間

２.紅葉とイルミネーションのコラボレーション

３.ロープウェイの車窓から、神戸の夜景とツリーを一緒に眺める

ザ・ヴェランダ クリスマス The VERANDA Christmas

４つのドームからなるグラスハウス（温室）

4つのガラス張りのドームが煌めき、森の中に浮かびあがります。クリスマス特別ナイター営業時は、グラスハウスエリアも特別ナイター営業を実施。エントランスや熱帯の植物が彩る温室、暮らしの展示スペース「ハーブの家」や中庭、その先に広がる特等席「ザ・ヴェランダ テラス」がイルミネーション空間に変貌します

・クリスマスガーデン「キラキラクリスマス」

・ハーブの家「ナチュラル クリスマス」

・中庭のクリスマス

・愛の像

・ザ・ヴェランダ テラス

・ザ・ヴェランダ エントランス

・館内飲食スペース（飲食可）

・温室

マーケット

クリスマスガーデン「キラキラクリスマス」ハーブの家「ナチュラル クリスマス」中庭のクリスマス愛の像ザ・ヴェランダ テラス休憩スペース

ヒノキの葉と赤いリボンで覆われた可愛いテントが並ぶマーケット。本場ドイツのクリスマスオーナメント（錫製・木製）やアドベントカレンダー、くるみ割り人形、煙出し人形、鳩時計などドイツの工芸品を取り揃えています。ハーブ園のオリジナルブランド商品も充実しており、チョコレート商品やアロマキャンドルはクリスマスの人気アイテムです。グリューワインやホットチョコレートを片手に楽しいクリスマスをお過ごしください

営業時間：10:30～16:30 ※ナイター営業時は20:00まで

場所：展望プラザ

ドイツの工芸品やクリスマスを彩る可愛いオーナメントなどがずらりと並ぶ「マーケット」

＜取り扱い商品＞

ドイツの工芸品

くるみ割り人形、煙出し人形、鳩時計、錫製品、木工製品のオーナメント、クリスマスピラミッド、シュヴィップボーゲン（アーチ型キャンドルスタンド）、木製玩具 など

「マーケット」で楽しいお買い物を煙出し人形錫製オーナメントドイツからやってきたバリエーション豊かなアイテムたち

ドイツの輸入雑貨

アドベントカレンダー、各種クリスマスオーナメント など

アドベントカレンダークリスマスオーナメント（ピラミッド）

「KOBE HERB GARDENS Originals」※神戸布引ハーブ園オリジナルブランド

”香りで暮らしを鮮やかに”をテーマにしたオリジナルブランド商品です。アロマキャンドルがおすすめです

・ハーブティー スイーツ（フローラルチョコレート、ハーバルクッキー）、雑貨（ルームスプレー、アロマキャンドル）、コスメ（ハンドクリーム、ボディクリーム、リップバーム） など

※その他、サシェ（香り袋）づくりキット（園内収穫のドライハーブでつくるオリジナルサシェのキット）も販売いたします

■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて ■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や神戸北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます

所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

