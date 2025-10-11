ORICO 4K@60Hz HDMIキャプチャーボード 新発売

深圳市奥睿科电子商务有限公司

ORICO 4K@60Hzパススルーと1080p@60fps録画に対応した高性能キャプチャーボードです。ゲーム実況、ライブ配信、オンライン授業、ビデオ会議など、幅広いシーンで高画質・低遅延の映像伝送を実現します。

【製品のポイント】

プロフェッショナル級4k@60Hz解像度

デュアル4K@60Hzループスルー＆キャプチャー機能により、劇的な高精細映像を再現。スポーツハイライト、ライブ配信、4Kコンテンツ制作に最適です。

デュアルソース・インテリジェント切替

HDMI/USB-C入力（PC/Mac/ゲーム機/モバイル端末）をシームレスに切り替え可能。マルチデバイス配信者向けのシングル出力ソリューションです。（HDMI/USB-C入力同時使用不可）

VRR同期技術

ディスプレイとソース間の動的フレームレート同期により、画面撕裂やカクつきを完全解消します。

幅広い互換性

NV12/YUY2/RGB24形式をサポートし、ゲーム/配信/プロ用途において最適な画質・カラー精度・安定性を実現できます。

優れ散熱

精密切削アルミニウムユニボディ構造により、4K連続72時間録画でも熱暴走を抑制できます。そして弊店すべての商品は12ヶ月の保証期限を持ってます、製品が何か問題や初期不良などがございましたら、気軽にご連絡ください。

当社のサポート

騒音問題に関しては、メイン画像の詳細ページに操作動画がございます。お困りごとが解決できれば幸いです

「ORICO ‎IS6」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月10日から2025年10月22日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0F4Q74Q9D

割引内容：24％クーポン + 15％割引コード = 合計最大40％OFF

割引き前の価格：13,980円

割引き後の価格：9,031円

ORICO USBハブ 7ポート3.0ハブ アルミニウムマルチポートアダプタ 5Gbpsデータ転送 5V 3A Type-Cポートスプリッタ PCラップトップMacBook PS5/ポータブルハードドライブ/マウス/USBファンなど

「ORICO ‎CL7U-U3-10」割引情報

キャンペーン期間：2025年10月10日から2025年10月19日まで

購入リンク: https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2VYH7NB?th=1

割引率：18%クーポン+15%割引コード

割引き前の価格：2,499円

割引き後の価格：1,763円

まとめ

本キャプチャーボードは、ORICOが培ってきた高速データ伝送技術を採用し、安定した映像転送と鮮明な画質を実現。プロの配信者から一般ユーザーまで、誰でも簡単に高品質な映像制作を始められるよう設計されています。今だけの特別価格！(https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0F4Q74Q9D)期間限定セールは10月22日まで。お見逃しなく！

