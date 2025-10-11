Sparticle、リアルタイムAI字幕ツール「Felo字幕」の販売代理店パートナー募集を本格始動！

Sparticle株式会社

Sparticle株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：金田達也、以下「Sparticle」）は、多言語AI字幕ツール「Felo字幕」において、新料金プランの提供を開始するとともに、販売代理店パートナーの募集を本格的に開始いたしました。製品の精度・安定性が確立し、国内外の展示会でも高い評価を得ていることを背景に、今後は販売パートナーとの協業により市場拡大を推進してまいります。

背景とリリースの目的

リモート会議、オンラインセミナー、グローバル配信などの急増により、リアルタイム字幕・翻訳へのニーズは年々高まっています。Sparticleは、これまでに「Felo字幕」の商用導入を通じて、製造業、建設業、商業施設など幅広い業界での有効性を実証し、すでに百万級のアクティブユーザーと500社を超える多国籍企業にご利用いただいています。製品の実用性・安定性が十分に「走り出した」ことを受け、今後は代理店ネットワークの拡大によって、さらに幅広い顧客に届けることを目指します。

「Felo字幕」について

Teamz Summit 2025国際会議における実使用シーン

「Felo字幕」は、秒単位でリアルタイムに字幕を生成できるスピードと、高精度な翻訳を兼ね備えた多言語AI字幕ツールです。すでに展会のライブ配信、テレビ放送、新幹線でのインバウンド対応 などにも活用されており、幅広い現場での実績を積み重ねています。

Felo字幕公式サイト :https://subtitles.felo.me/ja?utm_medium=sns&utm_source=prtimes&utm_campaign=subtitles

主な特徴：

- リアルタイムかつ高精度な字幕生成（秒以内の遅延）20言語以上の多言語対応- Teams / Zoom / Google Meet / Webex など主要会議ツールを幅広くサポート- 業界・企業固有の専門用語を登録可能（製造・建設・医療・教育などに対応）- 高精度翻訳エンジンによる自然でわかりやすい翻訳- 半透明の字幕ウィンドウで会議を妨げずに表示- AIによるスマート議事録生成- 多人数会話での話者識別- Mac / Windows 両OSに対応

最新バージョンでは、Macクライアント対応や多モーダル分析による高度な会議要約など、エンタープライズ利用に直結する機能を大幅に強化しています。

新料金プランの概要

先進医療学会における導入事例

これまで「Felo字幕」は利用時間に応じた従量課金制を採用していましたが、このたび月額制の料金プランにリニューアルいたしました。これにより、利用頻度の高いユーザーや継続的にご利用いただく企業様にとって、より予算が立てやすく、安定したコストでの運用が可能となります。

- 個人利用と法人利用、それぞれのニーズに応じたプランを用意- 小規模利用から大規模導入までスケーラブルに対応- 企業ユースケースに合わせ、部門別／業界別の最適化が可能- 利用頻度や機能ニーズに合わせて柔軟に選択可能

※具体的な料金については、プランや利用形態（個人版・企業版）によって異なるため、詳細はお問い合わせください。

代理店募集について

今回の新プラン提供を契機に、販売代理店パートナーの募集を強化いたします。 代理店様には特別条件やマーケティング支援を提供し、導入サポートから販売活動までを共同で推進していきます。

今後の展望

- 代理店専用の優遇条件- 営業・マーケティング支援- 展示会やセミナーでの共同プロモーション- 申し込みフォーム：https://subtitles.felo.me/ja/partnership

Sparticleでは、Felo字幕をはじめとするAIソリューションを通じて、業務効率化とコミュニケーションの高度化を支援し、企業の生産性向上に貢献してまいります。医療現場における多言語コミュニケーションや、教育機関での国際授業支援など、業界ごとのニーズに対応したソリューションを展開予定です。今後も多様な業界との連携を深め、AIと人が共存する新しいワークスタイルを支援してまいります。

会社概要

社名：Sparticle株式会社

所在地：東京都中央区日本橋小伝馬町6-12 日本橋森ビル 3F

代表者：代表取締役 金田達也

事業内容：

・AIコンサルティング事業

・AI研究開発事業

・AIプロダクト事業

・AIソフトウェア設計およびソフトウェア開発に関連するサービス

・SaaS

・クラウドサービス

導入支援URL：https://www.sparticle.com/

お問い合わせ

Sparticle株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://news.sparticle.com/contact/(https://news.sparticle.com/contact/)

Tel: 03-3527-2828