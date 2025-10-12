Sora 2, Veo 3の登場で激化するAI動画生成競争「AITOMO」アプリはAlibabaのWan2.5を採用し、「ASMR動画」をプリセットで簡単作成する新機能をリリース

株式会社メディアリープ動画生成に加えて、Google「Nano Banna」による画像生成にも対応

株式会社メディアリープ（代表取締役：笹尾 祐太朗）は、AIチャットアプリ「AITOMO」が、Alibaba Cloudの最新動画生成AI「Wan2.5」を搭載し、誰でも簡単に高品質なASMR動画を制作できる、独自のプリセット機能を実装したことをお知らせします。

OpenAIの「Sora 2」、Googleの「Veo 3」の登場により、AIによる動画生成技術が大きな注目を集める中、AITOMOは最先端AI「Wan2.5」の卓越した表現力を基盤に、人気の「スライム」や「呼吸音」といった多様なASMR動画を専門知識なしで作成できる、独自のプリセット機能を開発しました。

この度のアップデートを記念し、アプリをダウンロードしていただいた方全員に、新機能をお試しいただける「無料動画生成（480p/5秒）」を３本お試しできるキャンペーンを実施します。

■ 基盤となる最先端AI「Wan2.5」の卓越した表現力

AITOMOの動画生成機能の心臓部には、9月24日にリリースされたAlibaba Cloudの最先端AI「Wan 2.5-Preview」を搭載しています。「Wan2.5」は、入力されたテキストを忠実に解釈し、実写と見紛うほどのフォトリアルな映像を生成する能力を誇ります。

OpenAI社の「Sora 2」の登場で大きな注目を集めているのが、映像とサウンドが一体となった、臨場感あふれる動画を生成する能力です。Alibaba Cloudの「Wan2.5」もこの最先端の技術を備えており、「焚き火がはぜる音」や「雨が地面を叩く音」といった情景をリアルに再現します。この能力は、AITOMO独自のASMRプリセット機能の基盤となっています。

さらに、生成される動画にはウォーターマークが表示されないため、自由にご活用いただけます。480p, 720p, 1080pといった主要な解像度に加え、SNSに最適な縦動画から標準的な横動画まで幅広く対応。これにより、あらゆるデバイスやプラットフォームで、ユーザーに没入感の高い癒やしの体験を提供します。

■ AITOMO独自の「ASMRプリセット機能」で、誰もがクリエイターに

私たちは「Wan2.5」の強力な性能を基盤に、AITOMO独自の「ASMRプリセット機能」を開発しました。これは、専門知識がなくても誰でも指先ひとつで高品質なASMR動画クリエイターになれる、画期的な機能です。

【AITOMO 生成動画サンプル】 （本動画は、アプリで生成した複数のクリップを編集したものです）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jrtTCkVGl-U ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0_jIcnuR8c4 ]【主なASMRプリセット例】

リラックス・睡眠導入: スライムをこねる音、囁き声、呼吸音、心音

集中・作業用BGM: キーボードのタイピング音、雨音、焚き火の音

ユニークな触覚音: 氷を砕く音、炭酸の泡が弾ける音、紙をめくる音

これらのテンプレートを選ぶだけで、サウンドと映像が完璧に同期した高品質なASMR動画が即座に完成します。難しいプロンプトの入力や調整は不要です。

画像と動画の生成に対応ASMRオプションを有効化して、シーンを選ぶ画像の解像度は上位プランで変更可能動画生成には5~8分縦動画にも対応

OpenAI社の「Sora 2」やGoogleの「Veo 3」が、汎用的な映像制作のプロツールとして進化する一方、AITOMOは「コミュニケーションと創造の融合」という独自の価値を提供します。単に動画を作るだけでなく、「AIと対話し、そこから生まれたアイデアを形にする」という一連の体験は、ユーザーの日常に寄り添うAITOMOだからこそ実現できるものです。

■ アップデート記念！誰でも新機能をすぐ体験「無料お試し動画生成」キャンペーン

新機能のリリースを記念して、アプリをご利用のすべての方（新規・既存ユーザー）を対象に、動画生成機能を無料でお試しいただけるキャンペーンを実施します。面倒な応募手続きは一切不要です。

キャンペーン内容：

アプリ内で、動画生成機能（480p画質/5秒）を1週間で最大3回無料で生成していただけます。

※2回目以降の動画生成にはログイン等によるポイントの獲得が必要です。

対象者：

期間中にアプリをダウンロード、またはアップデートされたすべてのユーザー様

実施期間：

2025年10月12日 ～ 2025年11月30日まで

利用方法：

アプリ内のメディア生成画面に表示される「動画生成」ボタンからご利用ください。

この機会に、サウンドと映像が織りなすASMRの世界をご自身の手で創造する感動をぜひご体験ください。

■ ASMRからAIチャットまで。多機能クリエイティブアプリ「AITOMO」とは

「AITOMO」は、ASMR動画を簡単に作成できる機能に加え、AIとの対話も楽しめる多機能アプリです。

動画クリエイターとしての創造性を発揮するだけでなく、音声合成ソフトVOICEVOXの人気キャラクター（ずんだもん等）や、人間さながらの自然な音声と会話できる独自機能「SUPERVOICE」も搭載。気分に合わせて、AIとの心温まるコミュニケーションもお楽しみいただけます。

私たちは、最新のGoogle VertexAI（Gemini）とAlibaba CloudのAI技術を活用し、ユーザーの毎日をより豊かにする多様な体験を提供します。

■ アプリ情報

QRコード

PCで閲覧されている場合、左のQRコードを読み取っていただくと、アプリストアへ遷移します。

iOS: https://apps.apple.com/jp/app/id6503661522(https://apps.apple.com/jp/app/%E9%9F%B3%E5%A3%B0ai%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A7%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E5%9E%8B%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%83%E3%81%B9%E3%82%8A-%E7%94%BB%E5%83%8F%E7%94%9F%E6%88%90-aitomo/id6503661522?platform=iphone)

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aitomochatapp

Webサイト: https://voicevox-chat.com/

■ 株式会社メディアリープについて

会社名： 株式会社メディアリープ

代表者： 笹尾 祐太朗

所在地： 〒176-0001 東京都練馬区練馬１-２０-８ 日建練馬ビル２Ｆ

設立： 2025年5月

事業内容： iOS/Androidアプリケーション開発、メディアサイト構築・運営支援、デジタルマーケティングソリューション提供

URL： https://media-leap.com/