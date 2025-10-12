【2025年最新】飲食店向けMEO対策サービスおすすめ5選！Googleマップ集客を成功させる選び方

SweetLeap株式会社

「Googleマップを見て来ました！」というお客様を、もっと増やしたくありませんか？



今や飲食店探しに欠かせないGoogleマップ。

ここで自店の魅力を伝えきれなければ、大きな機会損失に繋がります。



しかし、「MEO対策サービスは種類が多すぎて、どれが自店に合うのか分からない…」

という声も少なくありません。



そこで、数あるサービスの中から飲食店に本当におすすめできるMEO対策サービスを5つに厳選。

それぞれの特徴と、集客を成功させるための選び方を徹底解説します。

MEO対策サービスの選び方 3つのポイント

サービスを選ぶ前に、まずは自店の課題を明確にしましょう。



その上で、以下の3つのポイントを確認することが失敗しないためのコツです。

目的に合っているか？

「とにかく上位表示させたい」「分析をしっかりやりたい」「手間をかけずに口コミを増やしたい」など、最も解決したい課題に特化したサービスを選びましょう。

料金体系は明確か？

月額固定制、成果報酬制など、料金体系は様々です。

初期費用やオプション料金の有無も確認し、予算に合ったサービスを選びましょう。

サポート体制は手厚いか？

丸投げでお願いしたいのか、ノウハウを学びながら自走したいのかによって、必要なサポートは変わります。コンサルティングの有無やレポートの内容も重要です。

【目的別】飲食店におすすめのMEO対策サービス5選

上記のポイントを踏まえ、飲食店の多様なニーズに応える5つの優れたサービスをご紹介します。

1. MEO Dash! byGMO【総合力・コンサルティング重視派に】

特徴:

GMOインターネットグループが運営する大手サービス。専任のコンサルタントがつき、内部施策から外部施策、順位計測、レポーティングまで一気通貫でサポートしてくれるのが最大の強み。MEO対策の知識が全くなくても、プロに丸ごと任せたいという店舗におすすめです。

料金目安（月額）要問い合わせ



こんなお店におすすめ

MEO対策に割くリソースがない・大手ならではの安心感が欲しい・手厚いコンサルティングを受けたい

サービスURL：https://meo-dash.com/

2. MEOチェキ【分析・コストパフォーマンス重視派に】

特徴:

多機能な順位計測・分析ツールを比較的リーズナブルに利用できるサービス。競合店舗の分析やキーワードごとの順位変動などを自分でチェックし、施策に活かしたいという店舗に最適です。運用代行プランもありますが、まずはツールで自店の状況を把握したいというニーズに応えてくれます。



料金目安（月額）15,000円～



こんなお店におすすめ

データに基づいたMEO対策をしたい・コストを抑えつつ本格的な分析がしたい・自社で運用するノウハウを貯めたい

サービスURL：https://meo.tryhatch.co.jp/

3. 検索ドーン【リスクを抑えたい・成果報酬派に】

特徴:

Googleマップ対策に留まらず、Apple、Facebookなど150以上の多様なプラットフォームへ店舗情報を一括配信・管理できる「ドーンアイデンティティ」機能が最大の特徴。さらに「SNSドーン」機能により、SNSやLINEを活用したキャンペーン企画も可能。

料金目安（月額）15,000円～



こんなお店におすすめ

無駄なコストを一切かけたくない・とにかく上位表示という結果にこだわりたい・リスクなくMEO対策を試してみたい

サービスURL：https://kbcompany.jp/gyax/

4. Gyro-n MEO（ジャイロンMEO）【データに基づいた本格運用をしたい店舗に】

特徴:

順位計測や予約投稿、口コミ管理、インサイト分析といった基本機能が高水準で実装されており、データに基づいた本格的なMEO運用を可能にします。自社での運用はもちろん、プロによる運用代行プランも選択できるため、店舗の状況に合わせた柔軟な活用が可能です。



料金目安（月額）要問い合わせ



こんなお店におすすめ

データに基づいて戦略的にMEO対策を行いたい・実績と信頼のあるツールを安心して利用したい

サービスURL：https://www.gyro-n.com/meo/

5.口コミロボ(TM)【AI搭載MEO対策が月額2,980円。コスパの常識を変える一手】

特徴:

MEO対策は、もう高いお金を払う時代ではありません。

「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」は、1日わずか約100円で、MEO対策の根幹である「順位の定点観測」から「レビュー改善」、そしてGoogleに評価される「質の高い口コミ獲得」までをワンストップで実現する、AI搭載のMEO対策ツールです。



高額なMEOツール契約の前に、まずは結果に直結する機能が詰まったこのツールから始めてみませんか？



【口コミロボ(TM)だけが持つ"3つの強み"】

MEOの基本を網羅、順位を毎日チェック！

毎日自動で検索順位を定点観測し、競合との差を可視化。集まったレビューの管理・分析も簡単で、日々の改善活動を的確にサポートします。もうMEO対策の「何から手をつけていいか分からない」とは言わせません。



AIが"評価される口コミ"の作成をフルサポート！

お客様がQRコードを読むと、AIがお店の魅力を引き出す簡単な質問を開始。

お客様はそれに答えるだけで、Googleのアルゴリズムに基づいて最適化された、

熱量の高いオリジナル口コミが完成します。



お客様を「何を書けばいいか…」と迷わせることなく、自然で質の高い口コミが集まり始めます。



"お願い"が"楽しい体験"に変わる！

「ドリンク1杯サービス」など、お客様が喜ぶ特典付きのPOPを簡単に作成。

気まずい口コミ依頼ではなく、「お得な体験」としてお客様に提供することで、

感謝の気持ちがこもった高評価レビューに繋がり、お店のファンを増やします。



料金目安（月額）2,980円～



こんなお店におすすめ

MEO対策の基本（順位計測・レビュー改善）を低コストで始めたい・ありきたりな定型文ではなく、お店の魅力が伝わる口コミが欲しい・お客様に口コミ作成の手間をかけさせたくない・広告費をかけずに、効果的な集客がしたい

サービスURL：https://kuchikomirobo.com/



まとめ：MEO成功の鍵は「口コミ」。



ご紹介したように、MEO対策サービスにはそれぞれ得意な領域があります。



自店の課題に合わせて最適なサービスを選ぶことが重要ですが、

どの店舗にも共通して言えるのは、

最終的に来店を後押しするのは「お客様のリアルな声」、つまり口コミであるということです。



こうした口コミ投稿を効率的に促進するための便利なツールも登場しています。



例えば、「口コミロボ(TM)」では、最新アップデートでお客様に特典付きで口コミをお願いできる

POPテンプレート機能が新たに追加されました。



これまでのレジ横などに置くタイプだけでなく、テイクアウト商品に同梱したり、会計時にお渡ししたりできるカードタイプの作成も可能になり、より多くのお客様にアプローチできるとご好評をいただいています。



高額な費用をかけなくても、お客様に喜んでいただきながらお店の評価を高めることは可能です。

本記事を参考に、貴店にぴったりの方法でGoogleマップ集客を成功させてください。

会社概要

会社名：アドキタ～北摂の広告代理店～（SweetLeap株式会社）

事業内容：「口コミロボ(TM)」の運営、WEB広告代理店事業（リスティング広告運用、SNS広告運用 LP作成等）

口コミロボ(TM)URL：https://kuchikomirobo.com/

会社URL：https://socialmediamarketing.jp/adokita_company/

お問い合わせ先：adokita@socialmediamarketing.jp