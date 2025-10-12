¡Ú²÷µó¡ª°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Â´¶ÈÀ¸¤¬TBS¡Ö¥µ¥¿¥×¥é¡×¤ÇNo1¤ò³ÍÆÀ¡Û°æ¾å³Ùµ×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤àPRÀïÎ¬¡×¤òÁ´¸ø³«¡ªÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤âºÆ¸½²ÄÇ½¡¢¤½¤·¤Æ¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê

¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡×¡Ö¥³¥¹¥â¿©ÉÊ¡×¤¬¡Ø¥µ¥¿¥×¥é¡ÙNo.1¤Î²÷µó¡ª


TBS·ÏÎó¤ÇËè½µÅÚÍË¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥µ¥¿¥Çー¥×¥é¥¹¡Ê¥µ¥¿¥×¥é¡Ë¡Ù¡£¤½¤Î¿Íµ¤´ë²è¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡ÖNo.1¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡ü¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡§ 2025Ç¯9·î6ÆüÊüÁ÷¡ÖÌ£Á¹¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡Ø¹ñ»ºÀ¸¸º±ö20%¡Ù¤¬No.1¤Ë¡ª


¡ü¥³¥¹¥â¿©ÉÊ¡§ 2025Ç¯1·î11ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡Ø¥³¥¹¥âÄ¾²Ð¾Æ ¶ä¤Î¥¯¥êー¥à¥·¥Á¥åー¥ëー¡Ù¤¬No.1¤Ë¡ª¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×5¤Ë3ÉÊ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¡ª



[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LalI4tTHSuk ]


¢£ ±¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¥×¥í¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡Ö¹­ÊóPRÀïÎ¬¡×¤ÎÈëÌ©

¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÁª¤Ð¤ì¤¿¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤³¤Î²÷µó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½ê¤Ç³Ø¤ó¤À¤¿¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¡Ö¹­ÊóPR¤Î¥¹¥­¥ë¡×¤ò¶î»È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


Î¾¼Ò¤Ï¡¢°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½ê¤Î°æ¾å¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¹ÖµÁ¤Ç¹­ÊóPR¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂÎÆÀ¤·¡¢¤½¤ì¤òÀïÎ¬Åª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ãÀï¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¡ÖNo.1¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£



¢£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÊýË¡¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¾¡¤Ä¡×¤¿¤á¤Î¥¢¥Ôー¥ëÊýË¡¤È¤Ï¡©

¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÂç¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡¢ºÆ¸½À­¤Î¤¢¤ë ¡È¹­ÊóPR¤ÎÈëÌ©¡É¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¦¥Á¤Î¾¦ÉÊ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö¹­ÊóÎÏ¤ò¾å¤²¤ÆÇä¾å¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¹Í¤¨¤Î´ë¶ÈÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¡ÖÀ®¸ù¤ÎÀïÎ¬Æ°²è¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª


¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤ÎÈë·í¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥«¥ìーÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§°æ¾å³Ùµ×¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢½êÄ¹¤Î°æ¾å³Ùµ×¤¬°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹­ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤Î¹­ÊóÀïÎ¬¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤­¤¿°æ¾å³Ùµ×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡Ø¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤ÎÌ£Á¹¡Ù¤ÏTBS·Ï¥µ¥¿¥Çー¥×¥é¥¹¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡©¹­Êó¤ÎÈëºö¤ò¸ø³«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¡ú¡¡ºÇ¿·¸ø³«Æ°²è¡¡¡ú

¡Ú²÷µó¡Û¤Ê¤¼¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥ó¤ÎÌ£Á¹¡×¤ÏTBS·Ï¥µ¥¿¥Çー¥×¥é¥¹¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡©¹­Êó¤ÎÈëºö¤ò¸ø³«


https://www.youtube.com/watch?v=LalI4tTHSuk&t=5s(https://www.youtube.com/watch?v=LalI4tTHSuk&t=5s)





¡ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë´ðËÜ¾ðÊó¡ä


¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§ °æ¾å³Ùµ×¤Î¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦


¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w


¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâÍÆ¡§ ¹­ÊóPR¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦·Ð±Ä»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤­¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÈ¯¿®


¡¡º£¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¡§ ½µ¤Ë1ËÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë





¢£¡ÚÄ¶Í­ÎÁµé¡Û¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤é³Ø¤ÖºÇ¶¯¤Î¹­ÊóPR¤ÎÀïÎ¬¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª


¢£¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¡ÛÃæ¾®´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°PR¤ÇÇä¾å¤òÇú¿­¤Ó¤µ¤»¤ëÊýË¡¡ª


¢£¡ÚÉ¬¸«¡Û¤Ê¤¼ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡©¹­Êó»ëÅÀ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ª


¢£¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤­¤ãÂ»¡Û¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥«¥®¤Ï¡È¹­Êó¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ª
¢£¡Ú¶ÃØ³¡Û¼ºÇÔ¤«¡©ÀïÎ¬¤«¡©¥³¥«¡¦¥³ー¥é¼Ò¤ÎÅÁÀâ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀâ¡ª


¢£¡Ú´¶Æ°¤Î¼ÂÏÃ¡ÛÅÝ»º»º´íµ¡¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡ª¹­Êó¥¼¥í´ë¶È¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×


¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó£±¡¡¡ä



°æ¾å³Ùµ×¤Î¡Ö¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤È¤Ï¡©



¢£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ø¤è¤¦¤³¤½


¹«¤Ë¤Ï¹­ÊóPR¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê¾ðÊó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©


¡Ö¹­ÊóPR¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½ÅÍ×¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ï¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¤«Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×


――¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£



ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ä²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¹­ÊóPR¼êË¡¤Î²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹­ÊóPR¤Î¿¼ÁØ¤ò¡¢¤½¤ì¤òÊñ³ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·Ð±Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÉ³²ò¤­¤Þ¤¹¡£°æ¾å³Ùµ×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯¿®¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£




¢£Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤âÊñ³ç


Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¡Öµ¤¤Å¤­¡×¤È¡Ö¹ÔÆ°¡×¤ò


¡Ö°æ¾å³Ùµ×¤Î¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¶È¼ï¤äµ¬ÌÏ¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Î¹­ÊóÀïÎ¬¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¤Î¥Ë¥Ã¥Á¤ÊPR½Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¤Þ¤Ç¡¢Éý¹­¤¤¥Æー¥Þ¤òÌÖÍåÅª¤Ë¼è¤ê°·¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£À®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤ò²ò¤­ÌÀ¤«¤¹¡ª¼ÂÁ©¤Èµ¤¤Å¤­¤Î¹­ÊóPR½Ñ¤ò¸ø³«


¤Ê¤¼¤¢¤Î´ë¶È¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¤¢¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¹­ÊóPR¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·Ð±Ä¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤«¤é¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡Öµ¤¤Å¤­¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢£¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È


£±.¹­ÊóPR¤ò¡Ö·Ð±Ä¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×»ëÅÀ¤«¤é¿¼·¡¤ê:


¡¡Ã±¤Ê¤ë¹­ÊóPR¤Î¼êË¡²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤¹¤ë»ëÅÀ¤«¤é¡¢


¡¡¹­ÊóPR¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤äÇä¾å¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤«¤òÉ³²ò¤­¤Þ¤¹¡£


£².Âè°ì¿Í¼Ô¡¦°æ¾å³Ùµ×¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¸«:


¡¡¹­ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾å³Ùµ×¤¬Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿


¡¡ÆÈ¼«¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸ò¤¨¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£


£³.¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÌòÎ©¤ÄÈÆÍÑÀ­¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä:


¡¡¹­ÊóÃ´Åö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢


¡¡Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ä


¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê²ò·è¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£



Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄê´üÅª¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³µÍ×¡ä


¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÌ¾¡§ °æ¾å³Ùµ×¤Î¹­ÊóPR¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦


¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëURL¡§https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w(https://www.youtube.com/channel/UCuARo5XNk53rfgzgXwySn3w)


¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÆâÍÆ¡§ ¹­ÊóPR¤ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦·Ð±Ä»ëÅÀ¤«¤éÉ³²ò¤­¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤ÄËÜ¼ÁÅª¤ÊÃÎ¼±¤òÈ¯¿®


º£¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¡§ ½µ¤Ë1ËÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë



¢£¥Á¥ã¥Í¥ë¼çºË¼Ô¤Î¤´¾Ò²ð



°æ¾å³Ùµ×¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¡¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë»á




¸ª½ñ¡¿°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÀïÎ¬¹­Êó¡¦ÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢PR¥×¥é¥ó¥Êー¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ーºÇ¹â¸ÜÌä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£


¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£¾¦¼ÒÅù¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¡Ö²£ßÀ¥«¥ìー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢2002Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÈ¼«¤Î£Ð£ÒÍýÏÀ¤Ë¤è¤ëÇ¯100²ó°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È½µ2¡¢3²ó¤Î¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÇÆþ´Û¼Ô¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£06Ç¯11·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖÀïÎ¬¹­Êó·Ð±Ä¡×¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£


»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ÀëÅÁ²ñµÄ¤ä·Ð±Ä¹çÍý²½¶¨²ñ¡¢¹­Êó¤Î³Ø¹»¡¢ÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¹Ö»Õ¤Ç15Ç¯´Ö¡¢¹­Êó²ñµÄ¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£


¥«¥ìーÀìÌç²È¤ÇÇ¯´Ö100°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¡£¹­Êó³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¹¡£


¡¦ÀëÅÁ²ñµÄ¼çºË¤Î¹­Êó¹ÖºÂ¡Ö¹­ÊóÃ´Åö¼ÔÍÜÀ®¹ÖºÂ¡×¡¢¡Ö¥ê¥êー¥¹ºîÀ®¹ÖºÂ¡×¤Ç10Ç¯°Ê¾å¹Ö»Õ¤òÎòÇ¤¡£


¡¦Í¥ÎÉ´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹ÂÐ¾Ý¤Î¸¦½¤µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ·Ð±Ä¹çÍý²½¶¨²ñ¼çºË¡Ö¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¼ÂÌ³²È¹»Àµ¹ÖºÂ¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å¤Ç¹Ö»Õ¤òÎòÇ¤¡£


¡¦¹Ö±é¤ÏÂç´ë¶È¤Î¸¦½¤¤ä¸¦½¤µ¡´Ø¤Î¹­Êó¹ÖºÂ¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö 120 ²ó°Ê¾å³«ºÅ¡£


¡¦ÀëÅÁ²ñµÄÈ¯¹Ô¡Ø¹­Êó²ñµÄ¡Ù¤Ç¡Ö¥ê¥êー¥¹Æ»¾ì¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ(¸½ºß¤â·ÑÂ³Ãæ)¡£


¡¦¥«¥ìーÀìÌç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤Ç¸½Ìò¤Î¹­Êó¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Ç¯´Ö 100 °Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±éµÚ¤Ó¼èºà¤ò¤³¤Ê¤¹¡£


¡¦¹ç³ÊÎ¨3~4%¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÍ£°ì¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡ÖÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¾¦¹©²ñµÄ½ê¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É ¤Î°ÍÍê¤Ç 500 ¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ò·Ð±Ä»ØÆ³¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤È¤·¤Æ¹­Êó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·Ð±ÄÁ´ÈÌ¤«¤é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡£


¡¦´±¸øÄ£¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¹ÔÀ¯¤«¤é¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¿©ÉÊ¡¢³°¿©¡¢Ë¡Î§¡¢¾®Çä¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»þ·×¡¢²È¶ñ¡¢¹­¹ð¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢ ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤É¤ÎÉý¹­¤¤Ê¬Ìî¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¡£



Ãøºî¡¿¡Ø¿·¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹´°Á´ÈÇ¡Ù¡ØºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤­Êý¡¦»È¤¤Êý¡Ù¡Ø¹­ÊóÆþÌç¡Ù¡ÊÀëÅÁ²ñµÄ¡Ë¡¢¡Ø¹­Êó¡¦PR¤Î¼ÂÌ³ ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢·×²èÎ©°Æ¤«¤éÀïÎ¬¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢¡Ø°ì²¯¿Í¤ÎÂç¹¥Êª¡¡¥«¥ìー¤Îºî¤êÊý¡Ù¡¢¡Ø¹ñÌ±¿©¥«¥ìー¤Ç³Ø¤Ö¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÆþÌç¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô






¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó2¡¡¡ä



¢£°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½ê¤È¤Ï¡ª ¡¡¡¡¡¡¡¡https://mk-pr.jp/




ÀïÎ¬¹­Êó¤Î¼ÂÁ©¼ÂÌ³¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¹­Êó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¾Î¤µ¤ì¤ë°æ¾å³Ùµ×¤¬Î¨¤¤¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£



¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


£±¡ËPR ¹­ÊóÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô°æ¾å³Ùµ×¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£


£²¡ËÀ½Â¤¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¡¢BtoB¡¢BtoC¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç1000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ëÂ¿Âç¤ÊÀ®²Ì¼ÂÀÓ


£³¡ËPR¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾¦ÉÊ³«È¯¡¦±Ä¶È¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç


£´¡ËPRÂåÍýÅ¹²ñ¼Ò¤ËÈæ¤Ù¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¼«¼Ò¹­Êó PR ¤ò¼Â¸½


£µ¡Ë¹­Êó¥Þ¥ó°éÀ®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥½¥Ã¥É¤È¤­¤áºÙ¤«¤¤¥Õ¥©¥íー



¡ã¡¡»²¹Í¾ðÊó£³¡¡¡ä



¼çºÅÃÄÂÎ¤Ï¡©


¼ÂÁ©ÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡×


ÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¹­ÊóÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹­Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î¶µ°é¤ä¸¦½¤¤òÅ¸³«¤¹¤ëµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£


¹­Êó¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹­Êó¤ò³Î¼Â¤ËÅ¸³«¤µ¤»¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹­Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¹­Êó¥Ñー¥½¥ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤½¤Î°éÀ®µ¡´Ø¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃì¤Ë¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¹­Êó¥Ñー¥½¥ó¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£




¡ã¼ç¤Ê»ö¶È¡ä


¡¦¹­ÊóPR¸¦½¤»öÌ³¶É～¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤ä¹­Êó¥¹¥­¥ë¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü


¡¦PR¥¨¥­¥¹¥Ñー¥È»ñ³Ê～¹­Êó¤ÎÀìÌç²È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ§Äê»ñ³Ê»î¸³¤ò¼Â»Ü


¡¦ÀïÎ¬PR¶¨²ñ～¹­ÊóPR¤ÎÀìÌç²È¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤Ê¤É¤¬¹Ô¤¦ºÇÁ°Àþ¤Î¹­Êó³èÆ°


¡¡¡ãÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¡¡https://nihon-prec.jp/¡ä


¢£ÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー¤Î£³Âç»ö¶È


¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¹­Êó¸¦½¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¹­Êó¸¦½¤¼¼¡×»ö¶È¡¢¹­Êó»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥­¥¹¥Ñー¥È¡×»ö¶È¡¢¡ÖÀïÎ¬PR¶¨²ñ¡×»ö¶È¤Î£³¤Ä¤Î»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


Åö¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Ã±¤ËÃÎ¼±¤òÍ­¤¹¤ë¤À¤±¤Î¹­Êó¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¡Ø·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¹­Êó¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª


https://nihon-prec.jp/



¡ãµ¡´Ø¤Î³µÍ×¡ä


¡ÚÃÄ¡¡ÂÎ¡¡Ì¾¡ÛÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー


¡Ú»ö¶È¡¡³µÍ×¡Û£±¡Ë´ë¶È¸þ¤±¹­Êó¸¦½¤¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î´ë¶È¤Î¹­Êó¸¦½¤¼¼¡×¤Î±¿±Ä


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²¡Ë¹­Êó»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥­¥¹¥Ñー¥È¡×¤Î±¿±Ä


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³¡ËÀïÎ¬PR¶¨²ñ¤Î±¿±Ä


¡Ú³èÆ°³«»ÏÆü¡Û£²£°£²£²Ç¯£³·î£²£²Æü


¡ÚU ¡¡R¡¡ L¡Ûhttps://nihon-prec.jp/


¡ÚÏ¢¡¡Íí¡¡Àè¡Ûinfo@nihon-prec.jp