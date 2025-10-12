コロンッとかわいい犬猫たちが大集合！ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」から新シリーズ「わんコロン」「にゃんコロン」が登場
株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」の新シリーズとして、「わんコロン」「にゃんコロン」を発売いたします。
「わんコロン」はミニチュアシュナウザー、ビション・フリーゼ、シーズー、ヨークシャー・テリアの全4種、「にゃんコロン」はハチワレ、黒猫、三毛猫、アメリカンショートヘアの全４種です。
手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾るのはもちろん、ぬい活にもぴったりなアイテムです。
アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)では、「わんにゃんの日」にあわせて10月12日（日）より先行予約を開始いたします。あわせて、かわいい「わんコロン」と「にゃんコロン」の日常を切り取った専用Instagramアカウント（@wan_nyan_koron）(https://www.instagram.com/wan_nyan_koron/)およびランディングページ（https://www.eyeup.co.jp/f/wannyankoron）(https://www.eyeup.co.jp/f/wannyankoron)も同日ローンチいたします。
ランディングページやSNSでは、毎月季節に合わせたオリジナル壁紙（スマートフォン向け）の無料配布も予定しています。
その後、11月中旬ごろ一部店舗で先行発売、12月中旬ごろに全国で販売予定です。
起き上がりこぼしなので倒れてもコロンッと起き上がります。ぬいぐるみのムニムニした触感もキュートなポイントです。
「わんコロン」は全４種。ビション・フリーゼ、シ―ズー、ミニチュアシュナウザー、ヨークシャー・テリア。
「にゃんコロン」は全４種。アメリカンショートヘア、三毛猫、ハチワレ、黒猫。
商品名：ぬいコロンシリーズ わんコロン/にゃんコロン
価 格：各935円（税込）
サイズ：約H80×W80×D80mm
材 質：ポリエステル
発売元：株式会社アイアップ
原産国：中国
ランディングページ：https://www.eyeup.co.jp/f/wannyankoron
専用SNS：https://www.instagram.com/wan_nyan_koron/
■会社概要
株式会社アイアップ
代表者：代表取締役社長 中田理生
設立年：2007年4月
所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7
事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売
「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」
公式HP：https://www.eyeup.co.jp/
公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods
公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/
公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa