コロンッとかわいい犬猫たちが大集合！ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」から新シリーズ「わんコロン」「にゃんコロン」が登場

株式会社アイアップ

株式会社アイアップ（代表取締役社長：中田理生／所在地：東京都渋谷区）は、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」の新シリーズとして、「わんコロン」「にゃんコロン」を発売いたします。

「わんコロン」はミニチュアシュナウザー、ビション・フリーゼ、シーズー、ヨークシャー・テリアの全4種、「にゃんコロン」はハチワレ、黒猫、三毛猫、アメリカンショートヘアの全４種です。

手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾るのはもちろん、ぬい活にもぴったりなアイテムです。

アイアップ公式オンラインストア(https://www.eyeup.co.jp/)では、「わんにゃんの日」にあわせて10月12日（日）より先行予約を開始いたします。あわせて、かわいい「わんコロン」と「にゃんコロン」の日常を切り取った専用Instagramアカウント（@wan_nyan_koron）(https://www.instagram.com/wan_nyan_koron/)およびランディングページ（https://www.eyeup.co.jp/f/wannyankoron）(https://www.eyeup.co.jp/f/wannyankoron)も同日ローンチいたします。

ランディングページやSNSでは、毎月季節に合わせたオリジナル壁紙（スマートフォン向け）の無料配布も予定しています。

その後、11月中旬ごろ一部店舗で先行発売、12月中旬ごろに全国で販売予定です。

起き上がりこぼしなので倒れてもコロンッと起き上がります。ぬいぐるみのムニムニした触感もキュートなポイントです。「わんコロン」は全４種。ビション・フリーゼ、シ―ズー、ミニチュアシュナウザー、ヨークシャー・テリア。「にゃんコロン」は全４種。アメリカンショートヘア、三毛猫、ハチワレ、黒猫。

商品名：ぬいコロンシリーズ わんコロン/にゃんコロン

価 格：各935円（税込）

サイズ：約H80×W80×D80mm

材 質：ポリエステル

発売元：株式会社アイアップ

原産国：中国

ランディングページ：https://www.eyeup.co.jp/f/wannyankoron

専用SNS：https://www.instagram.com/wan_nyan_koron/

■会社概要

株式会社アイアップ

代表者：代表取締役社長 中田理生

設立年：2007年4月

所在住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-5-7

事業内容：玩具・雑貨・キャラクターグッズの企画・製造・販売

「遊ぶとくらしの間に心地よさをデザインした、オリジナル玩具や雑貨を市場に多く展開しています。今後も皆さんの日々が少しでも楽しくなるような商品を、たくさん送り届けていきます」

公式HP：https://www.eyeup.co.jp/

公式 X：https://x.com/eyeup_twgoods

公式Instagram：https://www.instagram.com/eyeup.goods/

公式Facebook：https://www.facebook.com/eyeup.co.ltd/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eyeup_paldepa