アベイルオンラインストア、「干支箸」 特集を10/13（月）より開催！お正月も推しキャラと一緒に過ごそう！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズ『アベイル』のオンラインストアにて、 10月13日（月）12：00より「干支箸」特集を開催することをお知らせいたします。

■アベイルオンラインストアで「干支箸」特集を開催！

10/13（月）12：00～ 10/19（日）23：00の期間、「干支箸」特集を開催します。かわいいキャラクターと干支がコラボした「干支箸」と「箸置き」が登場します。すべて揃えたくなる12種類のデザインを取り揃えております。箸と箸置きのセットや、12種類まとめてご購入いただけるセット商品もご用意しております。

※お届け予定時期は商品によって異なります。該当の商品ページをご確認ください。

●アベイルオンラインストアはこちら

https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=1013ECfair_press(https://www.shop-shimamura.com/?b=avail&utm_source=corp&utm_medium=owned&utm_campaign=1013ECfair_press)

■アベイル公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■お近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/avail/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）