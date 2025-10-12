アベイルオンラインストア、「干支箸」 特集を10/13（月）より開催！お正月も推しキャラと一緒に過ごそう！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、しまむらグループのカジュアル＆シューズ『アベイル』のオンラインストアにて、 10月13日（月）12：00より「干支箸」特集を開催することをお知らせいたします。
■アベイルオンラインストアで「干支箸」特集を開催！
10/13（月）12：00～ 10/19（日）23：00の期間、「干支箸」特集を開催します。かわいいキャラクターと干支がコラボした「干支箸」と「箸置き」が登場します。すべて揃えたくなる12種類のデザインを取り揃えております。箸と箸置きのセットや、12種類まとめてご購入いただけるセット商品もご用意しております。
※お届け予定時期は商品によって異なります。該当の商品ページをご確認ください。
