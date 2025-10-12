FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、iLiFE!、おひなさまら人気アイドル＆モデルが総出演 『LARME FES’25』を「ABEMA PPV」にて独占生配信決定！

株式会社AbemaTV(C) LARME Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ファッション誌『LARME』が主催する年に一度のスペシャルイベント『LARME FES’25』を、2025年10月26日（日）14時30分より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットを2025年10月12日（日）12時より販売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占生配信が決定した『LARME FES’25』は、“甘くて、かわいい(ハート) 女の子のファッション絵本。”をコンセプトに展開する『LARME』が全面プロデュースする特別イベントです。イベントテーマは「bisque doll theater（着せ替え人形劇）」。日頃より誌面を彩るアイドルやモデルたちが、ガーリーな衣装とヘアメイクで登場し、唯一無二の“LARMEワールド”を体現します。

出演するのは、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ、iLiFE!、ファントムシータ、Jams Collectionといった注目のアイドルたちに加え、菅田愛貴・辻野かなみ・吉川ひより（超ときめき(ハート)宣伝部）、逃げ水あむ・島村嬉唄・環やね（きゅるりんってしてみて）、かす、古園井寧々、平松想乃、東雲青空・月深乃絢（AVAM）、なえなの、長浜広奈、希空、仲村悠菜（私立恵比寿中学）といった幅広いジャンルで活躍する豪華キャストが勢ぞろいします。“甘くて、かわいい(ハート)”がぎゅっと詰まったガーリーな世界観を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。（※1）

本配信は、「ABEMA PPV」にて2025年10月12日（日）12時からチケットの販売（※2）を開始し、4,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※3）。本配信のチケット購入者全員特典として、本公演のスチール写真を使用した『オリジナル壁紙』をプレゼントいたします。（※4）

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※5）に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、400円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャッシュバックキャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-larmefes-20251026

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）本配信では一部ご視聴いただけないステージがございます。

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途300円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※3）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※4）一部出演者のスチール写真を使用した『オリジナル壁紙』となります。

（※5）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『LARME FES'25』 配信概要

▼出演者

【出演アーティスト】

FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ、iLiFE!、ファントムシータ、Jams Collection

【出演モデル】

菅田愛貴（超ときめき(ハート)宣伝部）、辻野かなみ（超ときめき(ハート)宣伝部）、吉川ひより（超ときめき(ハート)宣伝部）、逃げ水あむ（きゅるりんってしてみて）、島村嬉唄（きゅるりんってしてみて）、環やね（きゅるりんってしてみて）、かす、古園井寧々、平松想乃、東雲青空（AVAM）、月深乃絢（AVAM）、なえなの、長浜広奈、希空、仲村悠菜（私立恵比寿中学）

▼配信日時

2025年10月26日（日）14時30分～ 本編開始（14時00分～配信開始予定）

▼見逃し配信

2025年11月26日（水）23時59分まで

▼視聴料金

4,500円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として400円（税込）がかかります。

▼購入者特典

本配信チケット購入者全員に本公演のスチール写真を使用した『オリジナル壁紙』をプレゼント

※本特典に使用する写真は、一部出演者のスチール写真となります。

※特典の送付は2025年12月中にABEMAギフトボックスにてお送りいたします。

※ダウンロード期限終了後の送付はいたしませんので、必ず期限内にダウンロードしてください。

▼販売期間

2025年10月12日（日）12時00分～2025年11月26日（水）21時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/c5f42a2d-7ee0-4269-b4b1-9a5105517056

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※当日は生配信につき公演時間は多少短縮・延長増減する場合がございますので、予めご了承ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。モバイルブラウザや一部のIPTVではご視聴いただけません。各種デバイスの「マイリスト」内に「ペイパービュー」がある場合は、ご視聴いただけるデバイスです。（最新のアプリバージョンにてご確認ください）

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

※本配信演は国内でのみお楽しみいただけます。

※「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872