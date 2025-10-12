Epics DAO、アルファシリーズの光属性ピックアップ Solana NFT カードを公開

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）が運営するEpics DAOはこのたび、アルファシリーズの光属性ピックアップNFTカードを公開しました。



オープンソースの課題を解決する新たな挑戦


Epics DAOは、オープンソースソフトウェア開発における深刻なリソース不足や、それによって引き起こされるリスク課題に対して、従来の寄付文化ではカバーしきれない課題を、「楽しさ・インセンティブ・社会貢献」を融合させたWeb3時代のアプローチで解決することを目指しています。



Epicsプラットフォームは、NFTトレーディングカードのミントを通じてオープンソース開発やブロックチェーンプロジェクトへのリソース調達を可能にし、NFT対戦カードゲームという魅力的なエコシステムを構築することで、新たなマーケットと開発リソースを創出します。



NFT 対戦カードゲームの特徴


本ゲームは40枚のNFTカードで構成されたデッキを組み、レーティング対戦を楽しむことが可能です。プレイヤーはEpicsプラットフォームで提供されるNFTカードパックからランダムにカードを入手でき、戦略性とコレクション性を併せ持つゲームを楽しめます。



光属性ピックアップカードを公開




今回のピックアップは、Buidlers Guild の3種パックから選抜した光属性カードです。コストは日本語表記、各カードのレアリティと祈りエナジーも併記します。



カードパック「Buidlers Guild - The First Investor」

光輝の使者（Emissary of Light）


レアリティ：SR


コスト：光・光＋4


タイプ：モンスター - ドラゴン


祈りエナジー：光


攻撃：4


守備：4


テキスト：飛行、ノーウェイト。光2：対象のモンスター1体をウェイト状態にする。次の持ち主のターンでウェイトが解けない。



天空の裁定者（Arbiter of the Heavens）


レアリティ：R


コスト：光・光＋6


タイプ：モンスター - エンジェル


祈りエナジー：光


攻撃：6


守備：6


能力：飛行、ノーウェイト



聖樹のユニコーン（Unicorn of the Sacred Tree）


レアリティ：C


コスト：光＋3


タイプ：モンスター - ビースト


祈りエナジー：光


攻撃：1


守備：4


テキスト：ノーウェイト。倒れたとき、持ち主のライフを3点回復する。



聖域のゴブリン（Sanctuary Goblin）


レアリティ：C


コスト：光＋1


タイプ：モンスター - ゴブリン


祈りエナジー：光


攻撃：1


守備：1


テキスト：このカードを倒したモンスターはウェイト状態となり、次のターンにアクティブにならない。



The First Investor カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor



カードパック「Buidlers Guild - The First Dev」

天使の祝福（Angel’s Grace）


レアリティ：SR


コスト：光・光＋5


タイプ：速攻魔法


祈りエナジー：光


テキスト：選んだプレイヤー1人のライフを10回復する。



聖光の裁き（Judgment of Holy Light）


レアリティ：R


コスト：光＋4


タイプ：魔法


祈りエナジー：光


テキスト：フィールド上のモンスター全てに6ダメージ。



黎明の啓示（Revelation of Dawn）


レアリティ：R


コスト：光＋2


タイプ：魔法


祈りエナジー：光


テキスト：山札から好きなカード1枚を手札に加える。



光環の結界（Barrier of Radiance）


レアリティ：U


コスト：光＋5


タイプ：魔法


祈りエナジー：光


テキスト：次の相手のターンにダメージが発生するたび、その分のライフを回復する。



The First Dev カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev



カードパック「Buidlers Guild - The First Degen」

ライトバリアペンダント（Light Barrier Pendant）


レアリティ：SR


コスト：光・光


タイプ：装備（モンスター）


祈りエナジー：光


テキスト：装備しているモンスターはライトバリアペンダント以外の装備や魔法、効果の対象にならず、すべては無効化される。



聖光の剣（Sword of Holy Light）


レアリティ：R


コスト：光・光・光


タイプ：装備（モンスター）


祈りエナジー：光


テキスト：装備しているモンスターの攻撃力を+3、ノーウェイトを得る。



天啓の冠（Crown of Revelation）


レアリティ：R


コスト：光・光＋1


タイプ：装備（モンスター）


祈りエナジー：光


テキスト：装備しているモンスターの攻撃力を+1、守備力を+1、さらに飛行とノーウェイトを得る。



The First Degen カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen



BDLC NFTホルダー向け特典




Web3開発を推進するため、Epics DAO及びValidators DAOはBDLC NFT保有者にSolanaの有料RPCを無償で永続提供しています。これは従来、Web3開発への大きな参入障壁であったRPCコストを取り払い、より多くの開発者がオープンソース開発に参画できることを目的としています。



また、Validators DAO公式Discordにて、BDLCホルダー限定の特典ガチャにも挑戦可能です。


今後この特典ガチャにて ERPC の Subscription NFT が登場を予定しています。これは Solana RPC の購読権をNFT化したもので、BDLCホルダーはこのNFTを獲得することで、ERPCの有料RPCサービスを利用するか、その権利をマーケットに出品することが可能です。



利用権等の高度な資産を表現できることがNFTの強みであり、Epics DAOはこの仕組みを活用して、オープンソース開発に貢献する開発者、そして応援者に対して継続的なインセンティブを提供し、様々なステークホルダーを巻き込んだ更に強固なエコシステムを構築していきます。



BDLCホルダーはぜひ Validators Discordに参加して最新情報をお待ちください。



- BDLC NFT マーケット: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc
- Epics DAO 公式 Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx
- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
- ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja

今後の展開


Epics DAOでは今後も継続的に新カードやゲーム要素の情報を発表予定です。引き続き最新情報をお見逃しなく。



皆様のサポートに深く感謝申し上げます。



※本記事の内容は投資助言を目的としたものではありません。ご自身での調査と判断を推奨いたします（NFA / DYOR）