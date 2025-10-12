Epics DAO、アルファシリーズの光属性ピックアップ Solana NFT カードを公開
ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役CEO：川崎文武）が運営するEpics DAOはこのたび、アルファシリーズの光属性ピックアップNFTカードを公開しました。
オープンソースの課題を解決する新たな挑戦
Epics DAOは、オープンソースソフトウェア開発における深刻なリソース不足や、それによって引き起こされるリスク課題に対して、従来の寄付文化ではカバーしきれない課題を、「楽しさ・インセンティブ・社会貢献」を融合させたWeb3時代のアプローチで解決することを目指しています。
Epicsプラットフォームは、NFTトレーディングカードのミントを通じてオープンソース開発やブロックチェーンプロジェクトへのリソース調達を可能にし、NFT対戦カードゲームという魅力的なエコシステムを構築することで、新たなマーケットと開発リソースを創出します。
NFT 対戦カードゲームの特徴
本ゲームは40枚のNFTカードで構成されたデッキを組み、レーティング対戦を楽しむことが可能です。プレイヤーはEpicsプラットフォームで提供されるNFTカードパックからランダムにカードを入手でき、戦略性とコレクション性を併せ持つゲームを楽しめます。
光属性ピックアップカードを公開
今回のピックアップは、Buidlers Guild の3種パックから選抜した光属性カードです。コストは日本語表記、各カードのレアリティと祈りエナジーも併記します。
カードパック「Buidlers Guild - The First Investor」
光輝の使者（Emissary of Light）
レアリティ：SR
コスト：光・光＋4
タイプ：モンスター - ドラゴン
祈りエナジー：光
攻撃：4
守備：4
テキスト：飛行、ノーウェイト。光2：対象のモンスター1体をウェイト状態にする。次の持ち主のターンでウェイトが解けない。
天空の裁定者（Arbiter of the Heavens）
レアリティ：R
コスト：光・光＋6
タイプ：モンスター - エンジェル
祈りエナジー：光
攻撃：6
守備：6
能力：飛行、ノーウェイト
聖樹のユニコーン（Unicorn of the Sacred Tree）
レアリティ：C
コスト：光＋3
タイプ：モンスター - ビースト
祈りエナジー：光
攻撃：1
守備：4
テキスト：ノーウェイト。倒れたとき、持ち主のライフを3点回復する。
聖域のゴブリン（Sanctuary Goblin）
レアリティ：C
コスト：光＋1
タイプ：モンスター - ゴブリン
祈りエナジー：光
攻撃：1
守備：1
テキスト：このカードを倒したモンスターはウェイト状態となり、次のターンにアクティブにならない。
The First Investor カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-investor
カードパック「Buidlers Guild - The First Dev」
天使の祝福（Angel’s Grace）
レアリティ：SR
コスト：光・光＋5
タイプ：速攻魔法
祈りエナジー：光
テキスト：選んだプレイヤー1人のライフを10回復する。
聖光の裁き（Judgment of Holy Light）
レアリティ：R
コスト：光＋4
タイプ：魔法
祈りエナジー：光
テキスト：フィールド上のモンスター全てに6ダメージ。
黎明の啓示（Revelation of Dawn）
レアリティ：R
コスト：光＋2
タイプ：魔法
祈りエナジー：光
テキスト：山札から好きなカード1枚を手札に加える。
光環の結界（Barrier of Radiance）
レアリティ：U
コスト：光＋5
タイプ：魔法
祈りエナジー：光
テキスト：次の相手のターンにダメージが発生するたび、その分のライフを回復する。
The First Dev カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-dev
カードパック「Buidlers Guild - The First Degen」
ライトバリアペンダント（Light Barrier Pendant）
レアリティ：SR
コスト：光・光
タイプ：装備（モンスター）
祈りエナジー：光
テキスト：装備しているモンスターはライトバリアペンダント以外の装備や魔法、効果の対象にならず、すべては無効化される。
聖光の剣（Sword of Holy Light）
レアリティ：R
コスト：光・光・光
タイプ：装備（モンスター）
祈りエナジー：光
テキスト：装備しているモンスターの攻撃力を+3、ノーウェイトを得る。
天啓の冠（Crown of Revelation）
レアリティ：R
コスト：光・光＋1
タイプ：装備（モンスター）
祈りエナジー：光
テキスト：装備しているモンスターの攻撃力を+1、守備力を+1、さらに飛行とノーウェイトを得る。
The First Degen カードパック購入はNFTマーケット - Magic Eden: https://magiceden.io/marketplace/bgc-alpha-the-first-degen
BDLC NFTホルダー向け特典
Web3開発を推進するため、Epics DAO及びValidators DAOはBDLC NFT保有者にSolanaの有料RPCを無償で永続提供しています。これは従来、Web3開発への大きな参入障壁であったRPCコストを取り払い、より多くの開発者がオープンソース開発に参画できることを目的としています。
また、Validators DAO公式Discordにて、BDLCホルダー限定の特典ガチャにも挑戦可能です。
今後この特典ガチャにて ERPC の Subscription NFT が登場を予定しています。これは Solana RPC の購読権をNFT化したもので、BDLCホルダーはこのNFTを獲得することで、ERPCの有料RPCサービスを利用するか、その権利をマーケットに出品することが可能です。
利用権等の高度な資産を表現できることがNFTの強みであり、Epics DAOはこの仕組みを活用して、オープンソース開発に貢献する開発者、そして応援者に対して継続的なインセンティブを提供し、様々なステークホルダーを巻き込んだ更に強固なエコシステムを構築していきます。
BDLCホルダーはぜひ Validators Discordに参加して最新情報をお待ちください。
- BDLC NFT マーケット: https://magiceden.io/marketplace/buidlersc
- Epics DAO 公式 Discord: https://discord.gg/GmHYfyRamx
- Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
- ERPC - Enhanced Solana RPC: https://erpc.global/ja
今後の展開
Epics DAOでは今後も継続的に新カードやゲーム要素の情報を発表予定です。引き続き最新情報をお見逃しなく。
皆様のサポートに深く感謝申し上げます。
※本記事の内容は投資助言を目的としたものではありません。ご自身での調査と判断を推奨いたします（NFA / DYOR）