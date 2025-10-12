ハラールインド料理レストラン「ムガル 駒込店」で「ローズフェスティバル」開催！

株式会社アブラカダブラムガル 駒込店で開催している「ローズフェスティバル」“香りを食べる”特別な体験を！

株式会社アブラカタブラ（所在地：東京都豊島区、代表取締役：カーン由紀子）が運営するハラールインド料理レストラン「ムガル 駒込店」は、近隣の旧古河庭園で開催中のローズフェスティバルにあわせ、薔薇をテーマにした期間限定イベント「Rose Festival（ローズフェスティバル）」を2025年10月12日（日）～11月7日（金）まで開催いたします。

スパイスと花の香りが出会う、インドならではの“香りを食べる”特別な体験をお楽しみください。

🌹 薔薇の香りとスパイスが織りなす、ムガルの秋フェスティバル

ムガル駒込店は、旧古河庭園から徒歩10分。

バラが見頃を迎えるこの季節に、花の香りをテーマにしたメニューを集めました。

スパイスとローズが出会う香りのマリアージュをお届けします。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168422/table/3_1_2cdd584ad3edf72b6e7840d4265b137b.jpg?v=202510120555 ]

インドと日本、バラの文化の違い

インドでは古くから、バラは“香りを食べる文化”の象徴。

料理やドリンク、スイーツに花の香りを重ねるのが自然で、

ローズウォーター、ルーアフザ（ローズシロップ）、グルカンド（花びらジャム）などが日常的に使われています。

一方、日本ではバラは観賞や香りを楽しむ文化が中心で、

料理に使われることは少なく、ジャムやハーブティーなどデザート用途が主流です。

ムグライ料理（Mughlai cuisine）は、イスラム文化の流れを汲む“香りの芸術”とも呼ばれるインド料理の代表格。今回のローズフェスティバルでは、その伝統を東京・駒込で味わっていただけます。

「ローズフェスティバル」メニュー

コルカタビリヤニコルカタビリヤニ（Kolkata Biryani）

コルカタビリヤニの最大の特徴は“香り”。



ローズウォーターやケオラウォーター、ミッターアッターなど花の香りを重ねた華やかなビリヤニです。

大きなジャガイモが入るのもコルカタスタイル。

スパイスと花の香りが織りなす、香りの芸術をお楽しみください。

フィルニフィルニ（Phirni）※駒込店限定

すりつぶしたお米をミルクでゆっくり煮込んだ、

北インドの伝統スイーツ。

なめらかでやさしい甘みにローズの香りを添え、

乾燥ローズで上品に仕上げました。

スパイス料理の後にぴったりの、やさしい味わいです。

ローズラッシーローズラッシー（Rose Lassi）

ルーアフザを使った淡いピンクのラッシー。



ローズの華やかな香りとヨーグルトの爽やかな酸味が重なり、すっきりとした甘さが広がります。

見た目も味も華やかで、心までふんわりと癒されるドリンクです。

アブラカダブラについて

株式会社アブラカタブラは、東京都新宿区に本社を構え、飲食事業を中心に展開しています。

2022年に早稲田でハラールインド料理レストラン「ムガル」を開業し、飲食事業を通じて「本格インド料理の魅力」を広く発信、地域に根ざした食文化の多様性に貢献してまいります。今後も新しい食体験を創出し、多くの方に安心して楽しんでいただける店舗展開を目指します。

企業名：株式会社アブラカタブラ

所在地：東京都新宿区西早稲田1-16-8 フェニックス早稲田2F

代表者：代表取締役 カーン由紀子

設立：2025年7月

事業内容：飲食事業の運営

URL：https://www.instagram.com/mughal.curry.tokyo/