「ひめらぶ」デビュー曲『100パーセントだいちゅっき』で「#みんなで100ちゅきキャンペーン」を開催！

小学生プリンセスアイドル「ひめらぶ」は、デビューシングル『100パーセントだいちゅっき』のリリースを記念し、「#みんなで100ちゅきキャンペーン」を本日より開催します。楽曲『100パーセントだいちゅっき』に込められた「好き」という気持ちを、ファンの方々とともに広げることを目的としています。

『#みんなで100ちゅきキャンペーン』概要

◼︎内容

応募期間の中で TikTok・Instagram・X（Twitter） にて、ハッシュタグ 「#みんなで100ちゅき」 をつけた投稿すべてがキャンペーン対象となります。ダンス動画はもちろん、「好き！」や「ちゅき(ハート)」な気持ちを自由に表現した動画なら何でもOKです。

▼投稿例- 「ひめらぶ」のダンスを踊ってみた / 楽曲に合わせたダンス動画- 推しメンの好きなポイント紹介 / メンバーへの愛を語る- 推しカラーアイテムを使ったコーデ紹介 / メンバーカラーを取り入れたファッション- 「100ちゅきポーズ」でセルフィー動画 / オリジナルポーズでの自撮り動画

投稿の尺や内容に制限はありません。オリジナルのアイデアで「#みんなで100ちゅき」をつけて投稿してください。

◼︎参加者特典

参加者全員プレゼント： デジタルサイン入りアーティスト写真

◼︎参加方法・応募規約

【#みんなで100ちゅき キャンペーン 応募方法】

STEP１.：投稿を作成する

TikTok・Instagram・X（Twitter）アプリを起動し、「投稿作成」ボタンを押して「100ちゅき(ハート)」の投稿を作成してください！ダンス以外でもOK！

- 「大好きな〇〇」の紹介- 「好き(ハート)」なアイテムや瞬間のシェア- 「100ちゅきポーズ」でセルフィー動画、画像

など、あなたらしい“ちゅき”を自由に表現してください。

STEP２. 投稿する

ご自身のアカウントで、ハッシュタグ 「#みんなで100ちゅき」 をつけて投稿してください。

※動画の場合は、「ひめらぶ／100ちゅき(ハート)」公式音源を使用して投稿してください。

公式TikTok音源はこちら：https://vt.tiktok.com/ZSH75JFbYKXry-oK7xG/

STEP３. 投稿URLを取得する

投稿の「シェア」ボタンから、ご自身の投稿URLをコピーしてください。

STEP４. キャンペーンに応募する

下記の応募フォームに必要事項を入力し、コピーした投稿URLを貼り付けて応募完了です。

【応募フォーム】

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV-ZOnmq463KvkyfPlXDZBpVKi_i6ujHKa1nQJ26BEFZezqA/viewform?usp=header(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV-ZOnmq463KvkyfPlXDZBpVKi_i6ujHKa1nQJ26BEFZezqA/viewform?usp=header)

応募期間：2025年10月10日(土)12:00 ～ 10月31日(金)23:59

※応募フォームはキャンペーン期間中のみ有効です。

「ひめらぶ」について

【注意事項】- 応募作品をアップしたSNSアカウント宛に「ひめらぶ」公式SNSよりDMにてご連絡いたします。必ずDMを受け取れる設定にしてください。- 応募はお一人何回でも可能です。TikTok、Instagram、Xそれぞれでの投稿も対象となります。- アカウントが非公開設定の場合、または一部のフォロワーにしか見えない投稿は対象外となります。必ず公開設定で投稿してください。- Instagramでの応募はフィード投稿のみ対象です。ストーリーズのみの投稿は対象外となります。（ストーリーズで作成した動画を保存し、本文に「#みんなで100ちゅき」をつけてフィード投稿した場合は対象となります。）- 応募期間内または最終審査期間中に削除された投稿は対象外となります。- 最終審査にノミネートされた投稿は、特設サイトや公式SNSで紹介される場合があります。ご了承ください。

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。

"小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。

2025年8月に全国から約600名がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。

しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』が好評配信中。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@himelove_official

X：https://x.com/himelove_idol

YouTube：https://www.youtube.com/@himelove_official

