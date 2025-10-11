Fosi Audio、初のHi-Fiイヤホン「IM4」を発表

HONG KONG FOSI TECHNOLOGY CO., LIMITED

中国・深圳に本拠を置くオーディオブランドFosi Audio（フォシ・オーディオ）は、同社初となるHi-Fiインイヤーモニター「IM4」を発表しました。

オープンバック構造と軽量アルミニウムシェルを採用し、広がりのある自然な音場と長時間の快適な装着感を両立しています。ポータブルHi-Fiカテゴリーに新たな価値を提案するモデルとなっています。

■ ブランド初のイヤホン、Fosi Audioの新たな挑戦

「IM4は、イヤホン開発における私たちの最初の一歩であり、誠意と情熱を込めて作り上げた製品です」と、Fosi Audioの創業者兼CEOであるRyan Huang（ライアン・ファン）氏は語りました。

「自然で開放的なサウンドと軽快な装着感により、自宅でのリスニングはもちろん、外出先でも音楽の細部を楽しむことができます。“IM4”という名称には、“I am for（私は～のためにある）”という意味を込めており、リスナーの声に耳を傾け、共に音を創り上げていくというブランドの精神を象徴しています」と述べました。

■ 聴こえなかった音を、聴こう ― Hear the unheard

IM4は、10mmベリリウムコート振動板ドライバーを中心に、N52デュアルマグネットシステムとデュアルチャンバー音響設計を採用しています。

これにより、滑らかな高域、明瞭で豊かな中域、そして深く締まりのある低域を実現しています。

オープンバック構造によって音場が広がり、一般的なIEMを超えた自然な空間表現を実現しています。ポータブルサイズながら、フルサイズヘッドホンに迫るスケール感を味わうことができます。

■ 片側わずか7g。軽やかで快適な装着感

ハウジングはCNC精密加工によるアルミニウム削り出しで、片側わずか7gの軽量設計となっています。

圧迫感の少ない形状で、耳の形状に自然にフィットします。通気性に優れたオープンデザインにより、長時間のリスニングでも疲れにくく、在宅・通勤・仕事中などあらゆるシーンで快適な装着感を実現します。

■ サウンドを自分好みにカスタマイズ

IM4は、ユーザー自身の好みに合わせてサウンドを調整できる点も特徴となっています。

「バランス」「低音強化」「超低音強化」の3種類のイヤーピースが付属しており、装着感と音質を自在にコントロールすることができます。

さらに、アルミ合金製ノズルと真鍮製ノズルを交換することで、高域をより滑らかにしたり、低域・高域を力強くしたりと、サウンドチューニングを楽しむことができます。

着脱式ケーブルは3.5mm／4.4mmの両対応となっており、DAPからポータブルアンプまで幅広い機器との接続に対応しています。

■ 主な仕様

■ 発売時期・価格

- ドライバー：10mm ベリリウムコート振動板- マグネット：N52 デュアルマグネットシステム- 音響構造：デュアルチャンバー・オープンバック- ハウジング：CNCアルミニウム削り出し- 重量：約7g（片側）- チューニングノズル：アルミ／真鍮（交換式）- イヤーピース：3種類（バランス／低音強化／超低音強化）- ケーブル：着脱式（3.5mm／4.4mm）- 周波数特性：20Hz～40kHz- インピーダンス：32Ω- 感度：110dB

Fosi Audio IM4は、2025年10月下旬よりMakuake（マクアケ） にて先行販売を開始予定。

価格は13,999円（税込）で、ブラックおよびシルバーの2色を展開する。

また、現在Fosi Audio公式サイト(https://fosiaudio.com/pages/im4-open-back-iem-jp)にて事前登録を行うと、発売時に最大30％OFFの特別割引を受けることができます。

■ Fosi Audioについて

Fosi Audioは、2017年にオーディオエンジニアのRyan Huang氏によって中国・深圳で設立されたグローバルHi-Fiブランドです。

「Hi-Fiを、すべての人へ。」という理念のもと、150か国以上のユーザーに製品を提供しています。

ユーザーの声を起点としたプロダクトデザインと高いエンジニアリング技術、そして優れたコストパフォーマンスにより、“Hi-Fiの再定義”を目指しています。

■ 詳細情報

HONG KONG FOSI TECHNOLOGY CO., LIMITED

公式サイト：https://www.fosiaudio.com/

公式LINE：https://t.co/3ML2UE63xl

公式X（旧Twitter）：https://x.com/FosiAudio_JP

公式フォーラム：https://community.fosiaudio.com/

公式Facebookコミュニティ：https://www.facebook.com/fosiaudioglobal

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@fosiaudio

PRお問い合わせ：marketing@fosiaudio.com