KISS OF LIFE(キス・オブ・ライフ)、11月5日発売のJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』の新A写・収録内容を公開！

KISS OF LIFE(キス・オブ・ライフ)は 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルによる多国籍グループで、スキルと音楽性の高さで話題を集め、日本でも注目を集める実力派アーティスト。

そんなKISS OF LIFEが、11月5日にリリースするJAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』のアーティスト写真を公開し話題を呼んでいる。

そしてCDの収録内容（全6曲・全形態共通）も公開した。

いつもそばにある小さな幸運の尊さに気づかされる、日本オリジナル新曲「Lucky」に加え、魅力的なストリングスとアフロビートのリズムで日本のファンからも高い人気を誇る「Sticky」、”何事も恐れず自由に愛そう”というメッセージが込められた「Midas Touch」、韓国デビュー曲の「Shhh」のJapaneseバージョン、そして「Nobody Knows」「R.E.M」のRemixが収録される。

Remixは、日本のアーティストであるme-maiとSO-SOが手掛ける。me-maiは、国内外様々なアーティストのプロデュース経歴を持つChocoholicことMiyukiが、新しく立ち上げた新たなプロジェクト。R&B、ソウル、アフロビート、ヒップホップなどを軸に、アジアと西洋を含めた全世界をコネクトしていくことにフォーカスしている。「Nobody Knows」をニュージャック・スウィング・スタイルで再解釈し、新たな魅力を見せている。SO-SOはDJ・音楽プロデューサーで、人間の発話器官を使って音を創り出す「ヒューマンビートボックス」の世界チャンピオン。SO-SOが手掛ける楽曲は全て彼のビートボックスサウンドと録音した環境音素材だけで制作されており、今回の「R.E.M」も同様に大胆なリミックスでオリジナルとは異なる魅力を引き出した。

また10月15日より「Sticky (Japanese Ver.)」が先行配信される。

「Sticky」は日本のストリーミングチャートでも上位を記録した曲で、今回日本語の歌詞を加えることで、愛らしい楽曲の雰囲気を新たな形で表現している。

配信サイトはこちら

https://kissoflife.lnk.to/stickyjp

12月には待望の日本ツアー「KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]」の開催も決定している。福岡サンパレス公演を皮切りに、大阪グランキューブ、東京ガーデンシアターで開催される。現在、チケットはFC先行販売中、詳細はHPをチェック！

KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]特設サイト

https://kissoflife.jp/luckyday2025/index.html

遂にKISS OF LIFEの日本における特別なMISSIONがSTARTする！

【CDリリース概要】

KISS OF LIFE

JAPAN 1st Mini Album『TOKYO MISSION START』

2025.11.05 On Sale

【CD】 ※全形態共通

全6曲収録

1. Lucky

2. Sticky (Japanese Ver.)

3. Midas Touch (Japanese Ver.)

4. Shhh (Japanese Ver.)

5. Nobody Knows (Remix)

6. R.E.M (Remix)

■TYPE-A 【CD＋CARD】

COCP-42600

3300円(税込)

TYPE-A限定トレーディングカード８枚ランダム封入(メッセージ入り・ソロ全12種)

スリーブケース仕様

※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封入

■TYPE-B 【CD＋CARD】

COCP-42601

3300円(税込)

TYPE-B限定トレーディングカード8枚ランダム封入(メッセージ入り・ソロ全12種)

スリーブケース仕様

※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封入

■通常盤 【CD only】

COCP-42602 2200円(税込)

※初回生産分のみ、特典応募シリアルナンバー1枚封入、トレーディングカード1枚ランダム封入(ユニット全12種)

■CMS盤 【CD＋GOODS】 ※数量限定販売

CEG-115 4400円(税込)

トレカケース

クリアトレカ２枚ランダム封入(集合全4種）

BOX仕様

特典応募シリアルナンバー1枚封入

【リリースイベント】

＜オフラインイベント＞

■2025年12月27日(土)＠東京・KFC HALL

・メンバー全員プレミアムサイン会

・メンバー全員フォトカードお渡し会

■2025年12月28日(日)＠東京・KFC HALL

・メンバー個別2ショット撮影会

・メンバー個別サイン会

・メンバー個別動画撮影可能ハイタッチ会

・ユニットフォトカードサイン会

＜オンラインイベント＞

■2025年12 月27日(土)

・メンバー個別オンライントーク会

【オープンスペースイベント】

■2025年11月5日(水) ＠東京：ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場

・ミニライブ＆特典会

■オープンスペースイベントについての詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/kissoflife/live/91803.html

■特典応募シリアルナンバーについての詳細はこちら＞＞https://columbia.jp/artist-

info/kissoflife/info/91464.html

■チェーン別先着購入特典についての詳細はこちら＞＞https://columbia.jp/artist-

info/kissoflife/info/91465.html

【ツアー概要】

KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]

＜開催日程・会場＞

■2025年12月10日（水）

福岡・福岡サンパレス

OPEN17:00/START18:00

■2025年12月11日（木）

大阪・グランキューブ大阪

OPEN17:30/START18:30

■2025年12月12日（金）

大阪・グランキューブ大阪

OPEN17:30/START18:30

■2025年12月16日（火）

東京・東京ガーデンシアター

OPEN17:00/START18:30

ファンクラブ会員抽選先行受付中

エントリー：2025/10/4(土)12:00～2025/10/13(月)23:59

Leminoプレミアム抽選先行受付

2025/10/17(金)12:00～2025/10/26(日)23:59

KISS OF LIFE Japan Debut Tour [Lucky Day]特設サイト

https://kissoflife.jp/luckyday2025/index.html

【KISS OF LIFE プロフィール】

ジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍ガールズグループ。 グループ名KISS OF LIFEには<新鮮な音楽で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる>というメッセージが込められている。

独自のコンテンツで注目を集め、2024年10月から韓国を皮切りに北米、ヨーロッパ、アジアをまわったワールドツアー、KISS OF LIFE 1ST WORLD TOUR [KISS ROAD]では完成度の高いパフォーマンスで各国のファンを魅了し成功におさめた。

多彩なステージやコンテンツで披露してきた圧倒的な歌唱力とヒップなパフォーマンスで、今後の活動への期待を一層高めている。

