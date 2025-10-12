うつ再発予防のための ″マインドフルネス認知療法（MBCT）″ ５日間講師養成トレーニング（MBSR/MBCT講師向け） 【2026年2-3月】

Kuu株式会社

うつの再発予防のためにつくられました、マインドフルネス認知療法（MBCT）講師養成集中トレーニング（MBSR講師向け）の受付を開始しました。

https://www.mindfulness-japan.org/open/mbct-tt-addon-for-mbsr-2026/

MBCTは、うつの再発予防のためのプログラムとして、マインドフルネスストレス低減法（MBSR）と認知療法を組み合わせて開発されたもので、海外の研究では抗うつ薬同等の効果があるとされており、イギリスの国家機関では、うつの再発予防で優先的に用いるべき手法として示されていたり、毎年数十名の講師を育成するための予算が計上されているようなプログラムです。

今回、MBSRトレーニングを受講終了されている方に向け、５日間の集中フォーマットでMBCT講師養成トレーニングを実施いたします。

●日程

モジュール１ 2026年2月13日（金）～2月15日（日）

モジュール２ 2026年2月28日（土）～3月1日（日）

モジュール３ 2026年3月8日（日）

その他詳細はHPを御覧ください。

https://www.mindfulness-japan.org/open/mbct-tt-addon-for-mbsr-2026/

なお、今回のトレーニングは以下の方向けとなっております。

・MBSR（マインドフルネスストレス低減法）講師トレーニングを受講済みの方

・MBCT講師トレーニング受講済みで学び直しをしたい方

MBSR講師養成トレーニングについては、2025年11月より、以下予定で実施いたします。MBSRも、ストレスや痛みを和らげる効果があるとの様々な報告があり、医療機関でも実施されているプログラムです。

https://www.mindfulness-japan.org/open/mbsr-teachers-training-jpn6/

運営者：International Mindfulness Center JAPANについて

インターナショナルマインドフルネスセンタージャパン（International Mindfulness Center JAPAN: IMCJ 代表：井上清子）は、日本におけるマインドフルネス普及のために設立され、マインドフルネスに関連する学術関係者、医療関係者、マインドフルネス講師等による相互交流を目的として活動しています。その活動の一環として、ヨーロッパで古くからマインドフルネスを研究をしているドイツthe Institute of Mindfulness-Based Approaches (IMA) と提携し、MBSR（マインドフルネスストレス低減法）、MBCT（マインドフルネス認知療法）、MBCL（マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング）始めとした8週間コース、MBSRの講師養成講座を開講しています（2025年10月時点で１－４期が終了、５期が開講中）。また、マインドフルネスおよびコンパッションの指導に関わる方が、世界中で活躍する様々な専門家、臨床家、研究者からマインドフルネスについて学び、自身の実践を深めるための、オンラインスタディグループ、マインドフルネスを日常生活に落とし込む習慣化コースも開講しています。

---------------------------------

その他募集中の情報はこちらより

MBSR講師養成第6期 2025年11月開講予定

https://www.mindfulness-japan.org/open/mbsr-teachers-training-jpn6/(https://www.mindfulness-japan.org/open/mbsr-teachers-training-jpn4/)

- MBSR（マインドフルネスストレス低減法）８週間- MBCT for Depression（マインドフルネス認知療法）８週間- MBCT for Life（人生のためのマインドフルネス）８週間- MBCL（マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング）８週間- BW-P（痛みのためのマインドフルネス）８週間- Deeper Mindfulness（反応しない練習）９週間- MB-EAT（マインドフル・イーティング）- トラウマ・センシティブ・マインドフルネス13ヶ月間トレーニングコース

いずれも詳細は

International Mindfulness Center JapanのHPより

https://www.mindfulness-japan.org/