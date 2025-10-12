AGF 2025 STPR出展情報 第3弾！グッズ・POP UP STORE詳細＆通販情報も解禁！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：柏原 真人、以下「STPR」)は、2025年11月8日(土)・9日(日)に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025(以下「AGF2025」)」に初出展します。第3弾情報として、出展ブースで販売するグッズおよびサンシャインシティアルタで展開するPOP UP STOREの詳細を発表いたします。また、イベント翌日からはSTPR ONLINE STOREにて事後通販(受注販売)を実施いたします。

AGF2025に初出展するSTPRは、今回、メイン会場で最大規模のブースを展開します。ブースでは、グッズの先行販売をはじめ、展示やオリジナルノベルティ配布を実施。さらに、サンシャインシティ 噴水広場のオープンステージでは、STPR Familyから「めておら - Meteorites -」によるスペシャルステージも予定されています。AGF2025への出展に合わせ、池袋サンシャインシティアルタにて「STPR POP UP STORE」もオープンし、会場と連動した特別な企画を展開します。

今回発表する第3弾の情報では、出展ブースで販売するグッズの詳細と、サンシャインシティアルタで開催するPOP UPストアの内容に加え、イベント翌日2025年11月10日(月)よりSTPR ONLINE STOREにて実施する事後通販(受注販売)の情報を公開。当日会場に来られないリスナー(ファンの呼称)の皆さんもグッズを通じてAGF2025をお楽しみいただけます！

★新ビジュアルも必見！STPR Family全5グループのグッズが登場

AGF2025会場のブースでは、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の新ビジュアルを使用したグッズが登場。ランダム缶バッジやアクリルスタンド、新作の刺繍ネームタグキーホルダーなどがラインナップ。【AGF会場先行販売(整列・先着販売)】に加え、イベント翌日には【STPR ONLINE STOREでの通販(受注販売)】も実施いたします。

[STPR Family OFFICIAL GOODS]

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/528_1_a8c667230445a1d2b37582c5af031d65.jpg?v=202510120555 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/528_2_2a836f7492c72452957243a7d6c8b3ef.jpg?v=202510120555 ]

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/528_3_88b31bf0f0f1607ace1cd1805a6c55a4.jpg?v=202510120555 ]

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/528_4_6786a22cfedf32f6964924620e3cf2f1.jpg?v=202510120555 ]

≪会場限定購入特典≫

1会計につき5,000円(税込)以上お買い上げのお客様に、【オリジナルショッパー】をプレゼント！

※1会計につき1枚のお渡しとなります。レシートの合算はできません。

※お買い上げ金額が5,000円以上で1枚お渡しいたします。

※お買い上げ金額の額に関わらず、1枚のみのお渡しとなります。

※ショッパーの数には限りがございます。なくなり次第終了となります。

●AGF会場先行販売＜整列・先着販売＞

会場：池袋・サンシャインシティ Yellow AREA Y-4（展示ホールD）

販売日時：2025年11月8日(土)～11月9日(日)

メイン会場 9:00～17:00 ※最終入場16:30

決済方法：現金・クレジットカード(JCB/Diners Club/Discover/Visa/Mastercard/Amex)

※ご来場にはアニメイトガールズフェスティバルの入場チケットが必要です。

※グッズの数には限りがございます。予めご了承ください。

※購入個数制限あり

※お買い物袋のご用意はございません。お持ち帰り用の袋はご持参ください。

※特設サイトの注意事項を良くお読みいただき、ご来場、ご購入ください。https://agf2025.stpr.com/

●事後通販 STPR ONLINE STORE＜受注生産＞

受付期間：2025年11月10日(月)17:00～11月24日(月)23:59

お届け：2026年1月下旬頃から順次お届け予定

※受付期間中のお申し込みで必ずご購入いただけます。

販売サイト：https://store.stpr.com/collections/stprfamily-agf2025

★期間限定「STPR POP UP STORE」概要

AGF2025への出展に先駆け、2025年10月25日(土)より池袋・サンシャインシティアルタ1FイベントスペースにSTPR Familyのポップアップストア「STPR POP UP STORE」を期間限定でオープンいたします。

STPR POP UP STOREでは、STPR ONLINE STOREで販売していた一部商品に加え、STPR Familyで実施したYouTube生配信企画『いちごマイクラ』のあのイラストのグッズが初登場いたします！AGF2025のブースと同様、イベント終了後にSTPR ONLINE STOREでの事後通販(受注販売)も実施いたします。

開催期間：2025年10月25日(土)～11月9日(日)

営業時間：11:00～20:00

開催場所：サンシャインシティアルタ 1F イベントスペース (東京都豊島区東池袋3-1-3)

決済方法：現金/クレジットカード/電子マネー・スマホ決済 ※詳細は特設サイトにてご確認ください

＜ご来店について＞

一部日時は「事前整理券」(抽選)でのご入場となります。

事前整理券対象日時：

2025年10月25日(土)・11月8日(土)・11月9日(日) 11:00～20:00 ※終日

2025年10月26日(日)11:00～18:00 ※18:00～20:00はフリー入場

2025年11月1日(日)～11月3日(月・祝)11:00～16:00 ※16:00～20:00はフリー入場

※お一人様、各日１枠ずつお申し込みいただけます。

「事前整理券」抽選受付期間：2025年10月13日(月・祝)17:00～10月17日(金)23:59

「事前整理券」抽選結果発表：2025年10月22日(水)中

お申し込みページ：https://t.livepocket.jp/t/wu8h9

※お申し込みにはLivePocketへの会員登録が必要です。

販売形式：店頭販売／事後受注販売（STPR ONLINE STORE）

[STPR POP UP STORE 限定グッズ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/528_5_187b22aea35eaa148c7b009dcdce75cd.jpg?v=202510120555 ]

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/528_6_7e7a4a1d61daf39c5b51b9f063507e68.jpg?v=202510120555 ]

≪ノベルティ≫

税込3,000円以上お買い上げごとに1枚、「STPRロゴステッカー」をプレゼント！

※ランダム配布のため、色はお選びいただけません。

※1会計まとめてご購入いただいた際にレジにてお渡しいたします。

※レシートの合算等は行っておりません。

≪限定ショッパー≫

STPRロゴ入り「オリジナルトート」(A4サイズ)をレジにて税込500円で販売予定

●事後通販 STPR POP UP STORE＜受注生産＞

受付期間：2025年11月10日(月)17:00～11月24日(月)23:59

お届け：2026年1月下旬頃から順次お届け予定

※受付期間中のお申し込みで必ずご購入いただけます。

販売サイト：https://store.stpr.com/collections/stprfamily-agf2025

■『アニメイトガールズフェスティバル2025』開催概要

開催期間：2025年11月8日(土)・9日(日)

開催時間：メイン会場：9:00～17:00

開催場所：メイン会場：池袋・サンシャインシティ 他

主催：アニメイトガールズフェスティバル実行委員会

公式サイト：https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/

公式X：https://x.com/AGF_info

※本イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■STPR所属グループ(STPR Family)について

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2025年10月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の5グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,088万800名を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナー（ファンの呼称）を魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月には東京ドーム、ベルーナドームにて5日間連続でのライブイベントを開催。

すとぷり

YouTube動画総再生数100億回、SNS総登録者数4,900万人突破！

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループのパイオニア。

騎士X - Knight X -

YouTube動画総再生数30億回、SNS登録者数1,100万人超え。歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動するビジュアル系2.5次元歌い手グループ。

AMPTAKxCOLORS

YouTube動画総再生数33億回、SNS総フォロワー数1,170万人越え。

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ。

めておら - Meteorites -

YouTube動画総再生数1.1億回、SNS総フォロワー数260万人越えの今まさに注目を集める新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ。

すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC

TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生したSTPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ。

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/