【前編】30代はこう選ぶ！飲食店選びの決め手と情報源を徹底分析(SEO会社ランクエスト調べ)

株式会社eclore

近年、飲食店の選び方は大きく変化しています。

口コミサイトや地図アプリ、SNSだけでなく、動画コンテンツや予約サービスなど、情報源は多様化し、店舗選びの基準や探し方はますます複雑になりました。

では、日常的に外食機会の多い30代は、数ある情報源をどのように使い分け、どんな要素を信頼の判断材料とし、最終的に来店を決めているのでしょうか。

そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、30代男女100名を対象にアンケートを実施しました。飲食店を探す際の情報源やサービスの利用傾向、来店の決め手、検索方法の特徴までを多角的に分析し、30代の外食行動を可視化しています。

本調査で得られた知見が、30代の外食シーンにおける意思決定の理解を深め、今後のマーケティング施策やSEO対策を含む情報発信のヒントとなれば幸いです。

目次

◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源

◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト

◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源

◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト

◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること

◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法

◆ まとめ： 30代はこう選ぶ！検索行動が示す意思決定とSEO対策のポイント

※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。

▶ 後編はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000286.000140336.html)

1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）

2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）

3．記念日・お祝い・接待で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注3）

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。- 「該当シーンがない」以外で、最も多かったのは 「Googleマップ」（34.0％・34人） で、日常的な外食においても位置情報と連動した検索の便利さが重視されている様子が見られます。- 次いで「検索結果ページ（Google／Yahoo!の一般記事）」（25.0％・25人）は、一般記事から多様な情報を得られる点が評価されていると推測されます。- 「グルメサイト」（23.0％・23人）も同程度に利用されており、口コミや評価を参考にする傾向がうかがえます。- 「SNS（12.0％・12人）」「YouTube（7.0％・7人）」「友人・家族の口コミ（12.0％・12人）」といった“ビジュアルや周囲の意見を参考にする手段”も少数ながら存在し、店舗の雰囲気や体験価値を重視する層が一定数いることが確認されます。- 一方で、「比較・まとめサイト」「公式サイト・公式アプリ」はいずれも4.0％（4人）と少数でした。注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは 「食べログ」（56.5％・13人） で、グルメサイトの中では圧倒的な利用率を示しました。豊富な口コミ件数や店舗情報の網羅性が強みとなっており、利用者の多くが安心して比較検討できる情報源として選んでいる様子がうかがえます。- 次いで 「ホットペッパーグルメ」（47.8％・11人） が続き、予約機能や割引クーポンといった利便性が利用の動機につながっている可能性があります。- さらに 「ぐるなび」（34.8％・8人） も一定数に利用されており、長年の認知度や検索のしやすさが影響していると考えられます。- 一方で、「一休.comレストラン」（17.4％・4人）は利用が限定的で、比較的特別な場面や層に偏っている可能性があります。- 「Retty」（4.4％・1人）の利用はごく限られていました。注3：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは 「グルメサイト」（25.0％・25人） で、特別な外食シーンにおいては特に口コミや詳細情報が重視されていることが分かります。- 続いて「Googleマップ」（20.0％・20人）と「検索結果ページ（20.0％・20人）」が同率で、日常的に使われる便利な手段がそのまま特別な場面にも転用されている傾向が見られました。- また、「SNS（9.0％・9人）」「YouTube（6.0％・6人）」「友人・家族の口コミ（6.0％・6人）」といった、雰囲気や体験を重視した方法は少数派ながら一定数存在しています。- 「比較・まとめサイト」（4.0％・4人）や「公式サイト・公式アプリ」（4.0％・4人）は利用が限られており、情報源としては補助的な位置づけにとどまっているといえます。- また「該当シーンがない」が36.0％（36人）となっており、特別な外食を想定しない層が一定数存在していることも確認できます。

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年9月24日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 30～39歳の男女100名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「4,300社以上のSEO支援実績を誇るランクエスト」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

https://rank-quest.jp/column/column/subcontracting-request/(https://rank-quest.jp/column/column/subcontracting-request/)

ランクエストについて

ランクエストでは、「徹底的にSEOで集客するプロ集団」というコンセプトのもと、4,300社を超える企業様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適なSEO施策が全くわからない方のために、コンテンツ制作や内部対策の実施など幅広い施策を提案できる専属のSEOコンサルタントがサポートします。

社内リソースが厳しくSEO対策を丸投げしたい方は、ぜひご相談ください。

Point（1）自社リソースを改善できる『ランクエストの丸投げSEO』

多くのSEO業者は施策の提案までが役務範囲で、施策の実行はクライアント任せか追加費用がなければ対応してもらえない、ということも珍しくありません。しかしランクエストでは、徹底的に考え抜かれたSEO計画を、施策の実行まで追加費用無しで対応させていただいております。

Point（2）正社員のライターチームによる品質担保

コンテンツを高品質に維持するために、全ての記事構成を内製で対応しています。毎週更新される100以上の厳格なコンテンツ制作ルールを遵守しつつ、必ず編集長がチェックする徹底的な品質維持体制をとっています。さらに、SEO効果の高いオリジナルコンテンツの制作も対応可能です。

Point（3）SEO対策に留まらない全方位のWebマーケティング事業

SEOに限らずリスティング広告や、SNSの運用など、多岐にわたる施策をご案内しています。施策単体の効果にとらわれない複合的なプランニングで、マーケティングのトータルコンサルティングを提供し、クライアントの期待に最大限に応えます。

おすすめ記事

◆【2025年最新】SEOとは？SEO対策の基本から具体的な施策手順や注意点を初心者にもわかりやすくプロが解説 - 徹底的にSEO対策するならランクエスト(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/)

◆【SEO担当者必見】SEO対策は外注すべき？判断方法やメリット、費用相場、外注先の選び方を徹底解説！(https://rank-quest.jp/column/column/subcontracting-request/)

ランクエスト 概要

商号 ：株式会社eclore

代表者 ：宮島 隆

所在地 ：東京都新宿区新宿2丁目8-6 KDX新宿286ビル4階

HP ：https://rank-quest.jp/

事業内容：主にSEOコンサルティングと記事制作に関する事業