AIがつなぐ、スタートアップと世界の市場--ジェネロ株式会社、GITEX GLOBAL / North Star Dubai 2025に出展

オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するコンサルティングファーム ジェネロ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：竹内大志、以下「ジェネロ」）は、2025年10月12日（日）～15日（水）にドバイで開催される世界最大級のテクノロジーイベント「GITEX GLOBAL / North Star Dubai 2025」に出展いたします。

AIスタートアップと企業のグローバル展開を支援する24時間365日オンライン展示会プラットフォーム「DXTimesEXPO247」をメインに紹介しています。

■GITEX Expand North Star 2025出展情報

【開催日時】2025年10月12日～15日

【開催場所】Dubai World Trade Centre

【ブース番号】H4-A06

【公式ページ】https://expandnorthstar.com/

【ジェネロ株式会社について】 https://genero.jp(https://genero.jp)

ジェネロは、オープンソースの特性を生かしてDX内製化を支援するDX専門のコンサルティングファームです。クライアントのビジネス課題に対して戦略的なアプローチと専門知識を提供しています。

ビジネスプロセスの最適化、組織改革、デジタル変革の推進など、さまざまな分野でのコンサルティングサービスを通じて、クライアントが競争力を高め、持続可能な成長を実現できるようサポートして参ります。また、業界のトレンドや最新の技術を活用し、顧客にカスタマイズされたソリューションを提案することで、価値の創造に貢献して参ります。

設 立：2003年4月

所在地：東京都大田区山王2丁目5-6 山王ブリッジ 3F-6 (本社)

代表者：代表取締役 竹内大志

資本金：4,500万円

問い合わせ：https://genero.jp/contact