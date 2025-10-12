【後編】30代はこう選ぶ！飲食店選びの決め手と情報源を徹底分析(SEO会社ランクエスト調べ)

株式会社eclore

近年、飲食店の選び方は大きく変化しています。

口コミサイトや地図アプリ、SNSだけでなく、動画コンテンツや予約サービスなど、情報源は多様化し、店舗選びの基準や探し方はますます複雑になりました。

では、日常的に外食機会の多い30代は、数ある情報源をどのように使い分け、どんな要素を信頼の判断材料とし、最終的に来店を決めているのでしょうか。

そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/(https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/) ）は、30代男女100名を対象にアンケートを実施しました。飲食店を探す際の情報源やサービスの利用傾向、来店の決め手、検索方法の特徴までを多角的に分析し、30代の外食行動を可視化しています。

本調査で得られた知見が、30代の外食シーンにおける意思決定の理解を深め、今後のマーケティング施策やSEO対策を含む情報発信のヒントとなれば幸いです。

目次

◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源

◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト

◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源

◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト

◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること

◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法は？

◆ まとめ：30代はこう選ぶ！検索行動が示す意思決定とSEO対策のポイント

4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）

5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）

6．あなたの検索・発見の方法として当てはまるものを選んでください。（複数回答可：注6）

まとめ：30代はこう選ぶ！検索行動が示す意思決定とSEO対策のポイント

注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは 食べログ（48.0％・12人） で、特別な外食シーンにおいても高い支持を集めており、幅広い店舗選択やレビューの豊富さが重視されている様子がうかがえます。- 次いで 「ぐるなび」（44.0％・11人） が続き、予約や店舗検索のしやすさが選ばれる要因になっていると考えられます。両サービスの利用が拮抗していることから、使い分けや目的別の活用がされている様子も見受けられます。- 「ホットペッパーグルメ」（36.0％・9人）も一定の利用が確認され、特典や利便性が特別な場面でも有効と認識されている様子があります。- 「一休.comレストラン」（16.0％・4人）と「OZmall（オズモール）」（8.0％・2人）は合わせて少数派にとどまるものの、比較的フォーマルなシーンや特定の層を意識した利用がされている可能性が示唆されます。- 「Retty」（4.0％・1人）はわずかに利用が見られる程度で、「ヒトサラ」「その他」は0％（0人）でした。注5：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、来店を決める"決め手"として重視している事柄をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは 「メニュー内容・価格・コスパ」（58.0％・58人） で、全体の過半数を超えており、最終的な来店の決め手として料理内容や価格設定が大きく影響している様子が見て取れます。- 次いで 「口コミの評価点・件数」（38.0％・38人） が多く、他者の評価が安心材料として重要な役割を果たしていることがうかがえます。- 「現在地からの近さ・行きやすさ」（22.0％・22人）も一定数に選ばれており、移動時間や混雑を避けたいという利便性の意識が影響している様子が見られます。- また、「写真・動画の見栄え（料理／店内の雰囲気）」（12.0％・12人）や「お店の世界観・ストーリー（コンセプト／接客の評価）」（11.0％・11人）も少数ながら選ばれており、雰囲気や体験価値を重視する層に支持されていると推測されます。- さらに、「予約の取りやすさ（オンライン予約可否）」（10.0％・10人）や「衛生・安全・アレルギー等の情報」（7.0％・7人）は、一部の人にとって信頼性や安心感を高める要素として働いています。注6：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、よく利用されている検索・発見の方法をより明確に把握できるようにしています。- 最も多かったのは「エリア×ジャンル検索」（43.0％・43人）で、地名と料理ジャンルを組み合わせて探す方法が最も一般的であることが示されています。地域性と目的を同時に満たすための効率的な手段として活用されている可能性があります。- 次いで多いのは「目的・条件検索」（22.0％・22人）で、個室や子連れ可、食べ放題など具体的な条件を起点に探す方法が一定の支持を集め、「現在地ベースで地図から探す」（21.0％・21人）も近い割合で、利便性やアクセスのしやすさを重視する行動が反映されています。- 「料理名・こだわりワード検索」（18.0％・18人）と「地図の口コミ・写真を掘って決める」（13.0％・13人）は、同程度の割合で活用されており、店舗を選ぶ際により具体的な条件や雰囲気を確認したいという意識が反映されています。- さらに、「グルメ・予約サイトの特集／ランキング」（8.0％・8人）や「保存リストや共有から選ぶ」（7.0％・7人）は補助的な使われ方をしており、「Webメディアの記事」（4.0％・4人）、「ハッシュタグ検索」「SNSの短尺動画から特定」（いずれも3.0％・3人）はごく限定的でした。

今回の調査から、30代が飲食店を選ぶ際にどのような情報源を頼りにし、どんな基準で比較や判断を行っているのか、その実態が明らかになりました。



そこからは、この世代ならではの「デジタルネイティブ的な即時性」と「社会経験に基づく信頼性重視」という二面性が浮かび上がります。

◆ 情報源に求められる信頼と即時性

◆ サービス選択に表れる“目的意識”の高さ

◆ 意思決定を左右する“バランス感覚”

◆ 検索行動に見える“効率と吟味”の共存

◆ 今後への示唆：30代の行動理解がSEO対策の鍵に

- 30代は、仕事や家庭などで時間に制約がある一方、情報リテラシーが高い層でもあります。そのため、日常的な外食では「Googleマップ」や検索結果ページなど、手早く比較・判断できる即時性の高い情報源を活用。- 一方で、記念日や接待といった特別な場面では、口コミや評価を重視したグルメサイトに切り替えるなど、状況に応じて「スピード」と「確かさ」を使い分ける合理的な傾向が見られました。- 食べログ・ホットペッパー・ぐるなびなどの大手を中心に利用する一方で、一休.comレストランやOZmallといったシーン特化型のサービスも一定数選ばれています。- ここには、「コスパ重視の効率派」と「体験価値を求めるこだわり派」という目的意識の明確さが表れ、30代が“自分に合った情報”を取捨選択するリテラシーを持っていることがうかがえます。- 来店の決め手は、料理内容や価格などの実利的要素が中心でした。しかし、それに加えて「口コミの信頼性」「アクセスのしやすさ」など、他者評価と利便性のバランスを重視する姿勢も見られます。- さらに、一部では「世界観」「雰囲気」「衛生面」といった体験的価値を評価する層も存在し、30代は“コスパを軸にしつつも、安心感と体験を織り交ぜた総合判断”を行っているといえます。- 検索では「エリア×ジャンル検索」が最も多く、効率的に候補を絞りたい層が主流です。- 一方で、「口コミや写真を掘り下げて決める」層も一定数存在し、30代は“必要なときにだけ深掘りする”という時間効率と納得感を両立する検索スタイルを確立しています。- 30代の飲食店選びは、デジタル情報の即時性と、経験に裏打ちされた信頼性の両立に支えられています。検索やマップを活用して効率的に候補を絞り込みながら、最終的な判断では口コミや写真、体験価値といった“納得の根拠”を求める姿勢が特徴です。- このような「早く見つけたい×確かめたい」という行動特性は、SEO対策を考える上で非常に重要な示唆を与えます。単に検索順位を上げることを目的とするのではなく、ユーザーが選びやすい・信頼しやすい情報設計が求められます。

たとえば、

- 口コミ・レビューなど第三者評価を見やすく構成すること：評価点だけでなく、具体的なコメントや体験談を構造化して表示することで“信頼の裏付け”を提供。- 写真や説明文で店舗の雰囲気・世界観を伝えること：“雰囲気重視派”の30代には、写真の統一感やストーリー性が共感の要素となり、滞在時間やコンバージョン率の向上にもつながります。- Googleマップや検索結果で“短時間で選ばれる情報設計”を行うこと：タイトル・スニペット・マップ情報（営業時間、レビュー数、人気メニューなど）を整えることで、数秒で比較判断できる環境をつくる。

これらは単なるSEO施策ではなく、ユーザー心理に基づいたUX（体験設計）とSEOの融合です。30代は、『情報を早く見つけたいが、選ぶ理由には納得したい』という合理性と感性を両立した世代。

だからこそ、検索・発見の場で「信頼性」「共感」「体験価値」をどう伝えるかが、これからの集客・ブランド構築・SEO対策の核心となるでしょう。

監修者：杉本 貴之（Takayuki Sugimoto）

株式会社ecloreにて年間120社超のSEOコンサルを担当。SEO分野で培った分析力と多数の企業との豊富なコミュニケーション経験を活かし、消費者の購買行動や市場動向を深く理解。

一次情報に基づくコンテンツの監修を通じ、信頼性が高く質の優れた情報発信を積極的に行っている。

【保有資格】SEO検定1級、Googleアナリティクス認定資格

調査概要

調査日： 2025年9月24日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 30～39歳の男女100名

