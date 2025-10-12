青森りんごアンバサダー王林さん登壇！ミスりんごあおもり下田来渚さんとクイズ対決！「青森りんご植栽１５０周年」記念イベント

一般社団法人青森県りんご対策協議会

一般社団法人青森県りんご対策協議会は、青森県にりんごが植えられてから今年で１５０周年であることを記念し、2025年10月12日（日）にイオンモール幕張新都心店 グランドコートにて「青森りんご植栽１５０周年記念イベント」を開催いたしました。当日は、青森りんごアンバサダーの王林さんをゲストにお迎えし、メディア向けイベントも実施いたしました。

イベント冒頭では、主催者の一般社団法人青森県りんご対策協議会 副会長 森山 博幸より、本イベントの実施背景や「青森りんご植栽１５０周年」に込めた思いについて説明いたしました。続いて、共催である、京浜関東青森りんごの会 会長 村上 政治より、今年の青森りんごの特長についてご紹介いただきました。

トークセッションでは、青森りんごアンバサダーの王林さんがゲストとして登壇。また、第21代ミスあおもりの下田 来渚さんにも登壇いただき、青森りんごにまつわるエピソードや青森に対する愛を語っていただいたほか、青森りんごの歴史を学べる「青森りんごクイズ」を開催いたしました。最後に、今年収穫されたばかりの青森りんご「早生ふじ」と「トキ」を試食いただき、津軽弁で感想をいただきました。

イベント終了後には、王林さんが来場者一人ひとりに直接オリジナルのノベルティグッズを配布する手渡し会も開催されました。

■青森県りんご対策協議会 森山副会長が語る「青森りんご１５０年の歩み」

冒頭では、主催者である青森県りんご対策協議会の森山 博幸副会長より、「青森りんご植栽１５０周年」について、「3本の苗木から始まった青森りんごですが、先人たちが様々な試練などを乗り越え、おかげさまで日本のりんご生産量を大きく担っています。この青森りんご植栽１５０周年を機会に、消費者の皆様に喜んでいただけるPR活動をしていきたいと思います。」と想いが語られました。また、京浜関東青森りんごの会の村上 政治会長からは「これからも美味しくて高品質な青森りんごを皆様に届けるため、努力と挑戦を続けてまいります。今後とも青森りんごを末永く愛していただきたい。」とメッセージを送りました。

■王林さん 「青森りんごの歴史が始まったと実感して、泣きそうになった」とCM当時を振り返る！

続いて「青森りんご植栽１５０周年記念CM」を放映したのち、青森りんごアンバサダーの王林さんが登場。ＣＭ撮影当時の思い出について、「実際に撮影の現場にも3本の苗木があって、本当にここから青森りんごの歴史が始まったんだと実感して泣きそうになりました。 」としみじみと振り返りました。その後、イベントの助っ人として、第21代ミスりんごあおもりの下田 来渚さんにもご登壇いただました。お2人は青森県でのイベントでもよく共演しているとのことで、王林さんは「昔からお付き合いがあり、家族ぐるみで仲のいいお友達です！」と紹介し、会場の空気を和ませました。

■“青森りんごクイズ”で大盛り上がり！旬の青森りんごを試食して「新鮮でとっても甘い！」と感動！

イベント中盤では、王林さんと下田さんが「青森りんご１５０周年記念クイズ」に挑戦しました。クイズでは、 「青森県にりんごの苗木が最初に配布されたのはいつ？」や「明治時代から青森県で栽培されているりんごの品種は？」など青森りんごの歴史や品種にまつわる5問が出題されました。1問目を無事に正解された王林さんは、「楽勝かもしれない！全問正解を目指して頑張ります！」と自信満々にコメント。ところがクイズが進むにつれ、下田さんが余裕の表情で次々と正解を重ねる一方で、王林さんは「わかんないな～！」と悩む場面も。それでも持ち前の青森愛で、着実に正解を重ねていきました。

最終的に2人は同点勝利となり、ご褒美として今年の採れたての青森りんご「早生ふじ」と「トキ」を試食いただきました。最初に「早生ふじ」を試食した王林さんは、「新鮮！果汁がすごくておいしいです！とっても甘いですね！」と感動した様子でした。続いて、王林さんもお気に入りだという、果汁が豊富で甘みの強さが特徴の「トキ」を試食。津軽弁での食レポを求められると、「たんげうめーよ！」と笑顔でコメントし、特技の津軽弁を披露しました。

最後に王林さんは、「１５０周年という機会に、改めてたくさんの方が青森りんごに携わったことで今につながっているという感謝を伝えたいです。そして、これからもたくさんの人に愛してもらえるように、１５０周年を機に今まで以上に興味をもってほしいと思っています。これから『王林』も市場に出回ると思いますので、ぜひ食べてほしいです！」と会場に集まったたくさんのお客様に向けて青森りんごの魅力を語り、発表会は幕を閉じました。

発表会終了後は、王林さんによるオリジナルのノベルティ手渡し会を開催。王林さんが一人ひとりに笑顔でノベルティを手渡す姿が印象的でした。

■青果売り場にてノベルティ付き青森りんごを販売！

イベント会場となったイオンモール幕張新都心店の青果売り場では、イベント開催を記念し、朝8時より300個限定でノベルティ付きの青森りんごが販売されました。今回販売されたのは、今年収穫されたばかりで、蜜が多く糖度が高いと評判の「早生ふじ」。当日は「早生ふじ」を求めて多くの方が訪れ、青果売り場は盛況となりました。

■実施概要

■日 時 2025年10月12日（日）12:00~12:30

■会 場 イオンモール幕張新都心店 グランドコート（〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1）

■ゲスト 王林さん・下田 来渚さん

■登壇者 一般社団法人 青森県りんご対策協議会 副会長 森山 博幸

京浜関東青森りんごの会 会長 村上 政治

■内 容 主催者挨拶 / 共催者挨拶 / トークセッション / PRアトラクション / フォトセッション / 囲み取材 / 王林さんによる来場者向け“りんごグッズ”手渡し会

■ゲスト情報

王林（おうりん）

小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から『アルプスおとめ』・2013年に姉妹グループの『りんご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。故郷、青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいる。

下田 来渚

第21代ミスりんごあおもり。任期は2024年8月1日より2年間で、国内外で県産りんごの魅力をPRする。主な活動内容は、青森りんごPRイベントの参加やテレビ・ラジオ出演、青森りんごの輸出先である台湾でのキャンペーンなど。

■「青森りんご植栽１５０周年事業」について

青森りんごは、明治８年に３本の苗木が青森県庁に植栽されたことが始まりとされており、令和７年に150周年を迎えます。これを記念して、青森県内では様々な関連イベント、キャンペーンを開催しております。

青森県庁特設サイト

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/ringo/150PRmark.html

青森県りんご対策協議会特設サイト

https://www.aomori-ringo-150th.jp/

■「一般社団法人青森県りんご対策協議会」について

『一般社団法人青森県りんご対策協議会』は、昭和２２年１０月、青森県産りんごの輸送力を確保するため、県内出荷団体と県によって発足。その後幾度か改組され、現在は青森りんご産業の振興発展（消費宣伝事業）を目的に組織されている協議機関となっている。生産、出荷、加工、輸出等生産から流通まで、青森県内の主要なりんご関係団体及び全国の青果会社で組織される各地区青森りんごの会により構成されている。

青森県りんご対策協議会ＨＰ

https://www.aomori-ringo.or.jp