【岡山大学】「人はなぜどのように行動するのか?! 人のやる気はどこから湧くのか?!」～KIBINOVEで心理学・行動原理のワークショップを開催～

2025（令和7）年 10月 12日

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2025年10月1日、本学津島キャンパスの共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）※にて、「人はなぜどのように行動するのか？！人のやる気はどこから湧くのか？！」をテーマとしたワークショップを開催し、本学の学部生・大学院生を中心に約30人が参加しました。



本ワークショップは、世界最先端の心理学から心の働きと行動原理を学ぶことで、キャリア形成や日々の人間関係、学習のモチベーションに役立てることを目的としています。内閣府「地域中核大学イノベーション創出環境強化事業」の一環として実施したもので、Corvus Securitas Inc.（岡山大学発ベンチャー企業、DXSUNパートナー企業）、DXサンライズおかやま（DXSUN）、おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）が共催しました。



当日は、講義とグループワークを融合した実践的なプログラムが行われました。講義では、人財開発コンサルタントの堀江龍一氏が登壇し、「本ワークショップに来た動機」や「普段の生活の中で、どんな時にモチベーションが上がったりワクワクしたりするか」といった身近な問いをきっかけに、行動の選択理論を中心とした内容を展開しました。堀江氏の実体験に基づく豊富なエピソードの紹介やペアでのワークなども行われ、参加者からは積極的な発言や笑顔が見られました。



続くグループワークでは、参加者が向かい合って並び、「やりたいことが何でも叶えられる状況になったら、何がしたいか」といった問いをもとに、自身の上質世界（個人の基本的欲求を満たす物、人、状況、信条などのイメージが収められた、脳内の理想の世界）について考え、意見を交わしました。堀江氏は「何をしたいかを明確にもっており、それに向かってどれだけ努力できるか、出し切れるかが大事だ。みんなその能力を持っているから、まずは今日1日実行してほしい」とエールを送りました。



今後も本学では、KIBINOVEを拠点に、学生の思考力・実践力を高める多様な学びの機会を提供していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

※共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）

文部科学省「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」（令和4年度第2次補正予算）の採択を受けて本学津島キャンパスに整備した新施設です。本施設整備を通じ、研究成果を基にした国内外の社会課題解決やスタートアップを含めた新産業の創出などのイノベーションに結び付け、大学の機能強化を図ります。本学施設の建設にあたっては、事務職員や施設系技術職員、URAらが地域の同様な施設を見学し、情報収集を行ったうえで、コンセプトを主体的に決め、事業にあたりました。

堀江氏による講義の様子

熱心に聞き入る参加者

グループワークの様子

司会を務めた小寺准教授

開催会場となった共創イノベーションラボ（KIBINOVE：きびのべ）（岡山大学津島キャンパス）

共創イノベーションラボKIBINOVE（きびのべ）が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

