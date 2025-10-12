「ひめらぶ」デビューライブでサプライズ発表！ 新メンバー追加オーディション緊急開催

左から、【夏目ラリッサ(なつめ らりっさ) / 椎奈茉白(しいな ましろ) / りりぴ / 碧井絢花(あおい あやな) / 花谷環奈(はなたに かんな)】

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、2025年10月12日（日）に開催された「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」にて、待望のお披露目（デビュー）を果たしました。




ステージ上でパフォーマンスを初披露した直後、グループはさらなるステップアップを目指し、新メンバー2名を加える追加オーディションの開催をサプライズ発表し、会場のファンから大きな歓声が上がりました。これにより「ひめらぶ」はよりパワーアップした『夢を叶えるプリンセスアイドル』として、7人組の新体制を目指します。


「ひめらぶ」追加オーディション概要

◼︎オーディション日程

10月12日（日）～11月1日（土）：エントリー期間


11月中旬：2次審査


12月：3次審査


2026年1月 ：最終審査


3月8日（日）：新メンバー発表


3月29日（日）：新曲MV公開


4月（予定）：新体制ワンマンライブ開催


◼︎審査内容

合格者2名は、来春の新曲MVと新体制初ライブにて正式デビューを予定しています。



【1次書類審査】


・プロフィール＋「100パーセントだいちゅっき」歌唱・ダンス動画提出



【2次面接審査】


・ 自己紹介＋実技（歌・ダンス）


　※既存メンバーのりりぴとプロデューサーによる面接



【3次レッスン審査】


・チームでパフォーマンス披露



【最終審査】


・既存メンバー5名と候補者が共演し、7人構成での完成度・相性を審査


《オーディションの模様はドキュメンタリー配信！》


オーディションの模様は、YouTube公式チャンネルにて全10話にわたりドキュメンタリーとして配信予定です。メンバーとの出会い、挑戦、涙と笑顔のストーリーをリアルにお届けします。


「ひめらぶ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@himelove_official(https://www.youtube.com/@himelove_official)



◼︎応募資格

・プリンセスになりたい小学生


・もちろん黒髪ナチュラル系も大歓迎！


・歌やダンス、ステージ表現に興味があり、レッスンやイベントに前向きに取り組める方


・保護者の同意が得られる方


◼︎オーディション エントリー方法

追加オーディションへのエントリーは、プリンセスアイドルオーディション公式LINEアカウントより受け付けます。



▼エントリー手順


- 友だち追加
下記のURLから「プリンセスアイドルオーディション公式LINEアカウント」を友だち追加してください。
- 情報提出
LINEアカウント内で表示される案内に従って、必要事項、および1次書類審査に必要な動画やプロフィールをご提出ください。エントリー完了をもって正式応募となります。

【応募はこちら】
https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40292egssi&lp=Uwakm2&liff_id=2007784983-lY9Ngz50(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40292egssi&lp=Uwakm2&liff_id=2007784983-lY9Ngz50)


※エントリー締切：2025年11月1日（土）



「ひめらぶ」について



「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。


"小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。


2025年8月に全国から約600名がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。


しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』が好評配信中。


【ひめらぶ 公式SNS】


Instagram：https://www.instagram.com/himelove_official/(https://www.instagram.com/himelove_official/#)


TikTok：https://www.tiktok.com/@himelove_official


X：https://x.com/himelove_idol


YouTube：https://www.youtube.com/@himelove_official



今後のリリース・ライブ情報

KOGYARU全国ワンマンライブツアーの福岡公演2DAYSにゲスト出演決定！
【ライブ情報1】

2025年11/08 (土)


福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡県）


出演モデル：らら、ゆなち、いもぴ、りお、ゆの、のあぴ


　　　　　　(※出演者は、一部変更になる場合があります。)


OPEN 15:00 / START 16:00


現在先行チケット受付中！！


【お問い合わせ】


GAKUONﾕﾆﾃｨ・ﾌｪｲｽ / 0985-20-7111


※平日12:00~17:00


◼︎チケット先行情報

▼GAKUON先行受付


https://gakuon.co.jp/ec/html/products/detail/304


受付期間：9/15(月)12:00～9/28(日)23:59



▼ローソンチケット


https://l-tike.com/order/?gLcode=81510


受付期間：9/15(月)12:00～9/28(日)23:59



▼チケットぴあ


https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2533500


受付期間：9/15(月)12：00～9/21(日)23：59



▼イープラス


https://eplus.jp/kogyaru/


9/15（月）12：00～9/21（日）23：59



【主催】


TNCテレビ西日本


【制作】


GAKUONﾕﾆﾃｨ・ﾌｪｲｽ/GOLDENFAT


【企画】


エイチジェイ/Lovers/GROVE


【協力】


テレビ朝日ミュージック／RITTA


【ライブ情報2】

2025年11/09 (日)


福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡県）


出演モデル：らら、ゆなち、いもぴ、りお、ゆの、のあぴ


　　　　　　(※出演者は、一部変更になる場合があります。)


OPEN 11:15 / START 12:00


現在先行チケット受付中！！


【お問い合わせ】


GAKUONﾕﾆﾃｨ・ﾌｪｲｽ / 0985-20-7111


平日12:00~17:00


◼︎チケット先行情報

▼GAKUON先行受付


https://gakuon.co.jp/ec/html/products/detail/304


受付期間：9/15(月)12:00～9/28(日)23:59



▼ローソンチケット


https://l-tike.com/order/?gLcode=81510


受付期間：9/15(月)12:00～9/28(日)23:59



▼チケットぴあ


https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2533500


受付期間：9/15(月)12：00～9/21(日)23：59



▼イープラス


https://eplus.jp/kogyaru/


9/15（月）12：00～9/21（日）23：59


【主催】


TNCテレビ西日本


【制作】


GAKUONﾕﾆﾃｨ・ﾌｪｲｽ/GOLDENFAT


【企画】


エイチジェイ/Lovers/GROVE


【協力】


テレビ朝日ミュージック／RITTA


会社概要

社名：株式会社HJ


代表：代表取締役社長　池田 隼人（イケダ ハヤト）


本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F


URL：https://hj-s.co.jp


設立年：2006年2月


資本金：523,924,000円


従業員数：100人


事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業



＜報道関係者からのお問い合わせ先＞


株式会社HJ　広報担当


Email：press@hj-co.com


URL：https://hj-s.co.jp/