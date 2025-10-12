「ひめらぶ」デビューライブでサプライズ発表！ 新メンバー追加オーディション緊急開催
左から、【夏目ラリッサ(なつめ らりっさ) / 椎奈茉白(しいな ましろ) / りりぴ / 碧井絢花(あおい あやな) / 花谷環奈(はなたに かんな)】
小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、2025年10月12日（日）に開催された「TGC KIDS フェス KITAKYUSHU 2025」にて、待望のお披露目（デビュー）を果たしました。
ステージ上でパフォーマンスを初披露した直後、グループはさらなるステップアップを目指し、新メンバー2名を加える追加オーディションの開催をサプライズ発表し、会場のファンから大きな歓声が上がりました。これにより「ひめらぶ」はよりパワーアップした『夢を叶えるプリンセスアイドル』として、7人組の新体制を目指します。
「ひめらぶ」追加オーディション概要◼︎オーディション日程
10月12日（日）～11月1日（土）：エントリー期間
11月中旬：2次審査
12月：3次審査
2026年1月 ：最終審査
3月8日（日）：新メンバー発表
3月29日（日）：新曲MV公開
4月（予定）：新体制ワンマンライブ開催
◼︎審査内容
合格者2名は、来春の新曲MVと新体制初ライブにて正式デビューを予定しています。
【1次書類審査】
・プロフィール＋「100パーセントだいちゅっき」歌唱・ダンス動画提出
【2次面接審査】
・ 自己紹介＋実技（歌・ダンス）
※既存メンバーのりりぴとプロデューサーによる面接
【3次レッスン審査】
・チームでパフォーマンス披露
【最終審査】
・既存メンバー5名と候補者が共演し、7人構成での完成度・相性を審査
《オーディションの模様はドキュメンタリー配信！》
オーディションの模様は、YouTube公式チャンネルにて全10話にわたりドキュメンタリーとして配信予定です。メンバーとの出会い、挑戦、涙と笑顔のストーリーをリアルにお届けします。
「ひめらぶ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@himelove_official(https://www.youtube.com/@himelove_official)
◼︎応募資格
・プリンセスになりたい小学生
・もちろん黒髪ナチュラル系も大歓迎！
・歌やダンス、ステージ表現に興味があり、レッスンやイベントに前向きに取り組める方
・保護者の同意が得られる方
◼︎オーディション エントリー方法
追加オーディションへのエントリーは、プリンセスアイドルオーディション公式LINEアカウントより受け付けます。
▼エントリー手順
- 友だち追加
下記のURLから「プリンセスアイドルオーディション公式LINEアカウント」を友だち追加してください。
- 情報提出
LINEアカウント内で表示される案内に従って、必要事項、および1次書類審査に必要な動画やプロフィールをご提出ください。エントリー完了をもって正式応募となります。
【応募はこちら】
https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40292egssi&lp=Uwakm2&liff_id=2007784983-lY9Ngz50(https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40292egssi&lp=Uwakm2&liff_id=2007784983-lY9Ngz50)
※エントリー締切：2025年11月1日（土）
「ひめらぶ」について
「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。
"小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。
2025年8月に全国から約600名がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。
しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』が好評配信中。
【ひめらぶ 公式SNS】
Instagram：https://www.instagram.com/himelove_official/(https://www.instagram.com/himelove_official/#)
TikTok：https://www.tiktok.com/@himelove_official
X：https://x.com/himelove_idol
YouTube：https://www.youtube.com/@himelove_official
今後のリリース・ライブ情報KOGYARU全国ワンマンライブツアーの福岡公演2DAYSにゲスト出演決定！
【ライブ情報1】
2025年11/08 (土)
福岡サンパレス ホテル＆ホール（福岡県）
出演モデル：らら、ゆなち、いもぴ、りお、ゆの、のあぴ
(※出演者は、一部変更になる場合があります。)
OPEN 15:00 / START 16:00
現在先行チケット受付中！！
【お問い合わせ】
GAKUONﾕﾆﾃｨ・ﾌｪｲｽ / 0985-20-7111
※平日12:00~17:00
◼︎チケット先行情報
▼GAKUON先行受付
https://gakuon.co.jp/ec/html/products/detail/304
受付期間：9/15(月)12:00～9/28(日)23:59
▼ローソンチケット
https://l-tike.com/order/?gLcode=81510
受付期間：9/15(月)12:00～9/28(日)23:59
▼チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2533500
受付期間：9/15(月)12：00～9/21(日)23：59
▼イープラス
https://eplus.jp/kogyaru/
9/15（月）12：00～9/21（日）23：59
【主催】
TNCテレビ西日本
【制作】
GAKUONﾕﾆﾃｨ・ﾌｪｲｽ/GOLDENFAT
【企画】
エイチジェイ/Lovers/GROVE
【協力】
テレビ朝日ミュージック／RITTA
会社概要
社名：株式会社HJ
代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）
本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F
URL：https://hj-s.co.jp
設立年：2006年2月
資本金：523,924,000円
従業員数：100人
事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
株式会社HJ 広報担当
Email：press@hj-co.com
URL：https://hj-s.co.jp/