台湾出身アーティスト Everydaze (エブリデイズ)、FM802×Spotify Asiaコラボで初の日本公演！

台湾を拠点に活動するシンガーソングライター兼プロデューサー Everydaze（エブリデイズ） が、10月13日（月・祝）に大阪で開催される大型ライブ・ショーケースイベント 「MINAMI WHEEL 2025」 に出演する。同イベントは関西を代表する音楽フェスティバルの一つで、Everydazeにとっては初の海外公演、そして初の日本公演となる。

◼️台湾発・英語で歌う新世代インディーアーティスト

Bedroom-Pop、Indie-Pop、R&Bなど、さまざまな音楽スタイルの影響を受けたEverydazeの音楽は多様で、ヴィンテージ感と現代的な音色を兼ね備え、豊かなギターの旋律とモダンなシンセサウンドを融合させている。



透き通るような歌声とキャッチーなメロディを通して、現代の若者が日常の中で感じる焦燥、憂鬱、倦怠、そしてシンプルながらも確かな幸福を、自然体で歌い上げている。

2025年には、シンガポールの「Fresh Music Awards」で最優秀新人賞にノミネートされるなど、同世代を代表するアーティストの一人だ。

これまでにSpotify Radar Artist（2023）、KKBOX Trending Voices（2022）に選出され、デビューアルバム『DAZE』は台湾の音楽メディアBlowMusicで「年間ベストアルバム2024」に選出された。代表曲「Tangerine Dream」はSpotifyで約130万回再生を突破している。

プロデューサー／ソングライターとしての顔

自身の作品のみならず、Everydazeはプロデューサー、アレンジャー、ソングライターとしても活躍。

台湾・韓国・中国の著名アーティストとのコラボレーションを通じて幅広い音楽性を発揮してきた。

これまでにHebe、Enno Cheng、Chih Siou、Vivian Hsu、Lücy、Pei-Yu Hung、Andr、Dinosaur’s Skin など数多くのアーティストの楽曲制作に参加。

その功績により、台湾の音楽界最高峰である Golden Melody Awards（GMA） にて「最優秀アルバムプロデューサー賞」にもノミネートされている。

◼️Everydaze コメント

「子どもの頃から日本のアニメや音楽が大好きで、大学では日本語を専攻していました。

初めての海外公演が日本というのは本当に嬉しいです。

今回のMINAMI WHEELをきっかけに、日本の音楽シーンやファンの皆さんとつながれることを楽しみにしています！」

◼️今後の展開

Everydazeは現在、台湾のテレビ音楽番組『Bandstival』にも出演中で、2026年前半には新作EPのリリースを予定している。

日本での初パフォーマンス後も、アジア全域でのライブ活動を拡大していく計画だ。

◼️公演情報

Everydaze @ MINAMI WHEEL 2025

日時：2025年10月13日（月・祝）12:30～

会場：大阪・CONPASS

詳細：https://minamiwheel.jp/artist/



◼️Everydazeのアーティスト情報

出身地：台湾

所属：ODAAT Music Studio（セルフマネージメント）

ジャンル：Indie-Pop / Alt-Rock / R&B

Spotify(https://open.spotify.com/artist/3zl0vHEKbb53bbQg9ZaN3g?si=z0DUE0ofQxKI_vbclxzUvA) | YouTube(https://www.youtube.com/@everydazeofficial3031) | Instagram(https://www.instagram.com/everydaze247/)

◼️主な受賞・実績

・Fresh Music Awards 2025「最優秀新人賞」ノミネート

・Golden Melody Awards 2022「最優秀アルバムプロデューサー」ノミネート

・Spotify Radar Artist 2023

・KKBOX Trending Voices 2022

・ドラマ『At The Moment』劇中曲タイアップ

・韓国インディーアーティストO3ohnとのコラボレーション

◼️プレス関係者向け問い合わせ先

日本PR担当：株式会社going plus

Email: kunii@goingplus.co.jp

公式サイト：https://goingplus.com/