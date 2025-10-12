台湾出身アーティスト Everydaze (エブリデイズ)、FM802×Spotify Asiaコラボで初の日本公演！
台湾を拠点に活動するシンガーソングライター兼プロデューサー Everydaze（エブリデイズ） が、10月13日（月・祝）に大阪で開催される大型ライブ・ショーケースイベント 「MINAMI WHEEL 2025」 に出演する。同イベントは関西を代表する音楽フェスティバルの一つで、Everydazeにとっては初の海外公演、そして初の日本公演となる。
◼️台湾発・英語で歌う新世代インディーアーティスト
Bedroom-Pop、Indie-Pop、R&Bなど、さまざまな音楽スタイルの影響を受けたEverydazeの音楽は多様で、ヴィンテージ感と現代的な音色を兼ね備え、豊かなギターの旋律とモダンなシンセサウンドを融合させている。
透き通るような歌声とキャッチーなメロディを通して、現代の若者が日常の中で感じる焦燥、憂鬱、倦怠、そしてシンプルながらも確かな幸福を、自然体で歌い上げている。
2025年には、シンガポールの「Fresh Music Awards」で最優秀新人賞にノミネートされるなど、同世代を代表するアーティストの一人だ。
これまでにSpotify Radar Artist（2023）、KKBOX Trending Voices（2022）に選出され、デビューアルバム『DAZE』は台湾の音楽メディアBlowMusicで「年間ベストアルバム2024」に選出された。代表曲「Tangerine Dream」はSpotifyで約130万回再生を突破している。
プロデューサー／ソングライターとしての顔
自身の作品のみならず、Everydazeはプロデューサー、アレンジャー、ソングライターとしても活躍。
台湾・韓国・中国の著名アーティストとのコラボレーションを通じて幅広い音楽性を発揮してきた。
これまでにHebe、Enno Cheng、Chih Siou、Vivian Hsu、Lücy、Pei-Yu Hung、Andr、Dinosaur’s Skin など数多くのアーティストの楽曲制作に参加。
その功績により、台湾の音楽界最高峰である Golden Melody Awards（GMA） にて「最優秀アルバムプロデューサー賞」にもノミネートされている。
◼️Everydaze コメント
「子どもの頃から日本のアニメや音楽が大好きで、大学では日本語を専攻していました。
初めての海外公演が日本というのは本当に嬉しいです。
今回のMINAMI WHEELをきっかけに、日本の音楽シーンやファンの皆さんとつながれることを楽しみにしています！」
◼️今後の展開
Everydazeは現在、台湾のテレビ音楽番組『Bandstival』にも出演中で、2026年前半には新作EPのリリースを予定している。
日本での初パフォーマンス後も、アジア全域でのライブ活動を拡大していく計画だ。
◼️公演情報
Everydaze @ MINAMI WHEEL 2025
日時：2025年10月13日（月・祝）12:30～
会場：大阪・CONPASS
詳細：https://minamiwheel.jp/artist/
◼️Everydazeのアーティスト情報
出身地：台湾
所属：ODAAT Music Studio（セルフマネージメント）
ジャンル：Indie-Pop / Alt-Rock / R&B
Spotify(https://open.spotify.com/artist/3zl0vHEKbb53bbQg9ZaN3g?si=z0DUE0ofQxKI_vbclxzUvA) | YouTube(https://www.youtube.com/@everydazeofficial3031) | Instagram(https://www.instagram.com/everydaze247/)
◼️主な受賞・実績
・Fresh Music Awards 2025「最優秀新人賞」ノミネート
・Golden Melody Awards 2022「最優秀アルバムプロデューサー」ノミネート
・Spotify Radar Artist 2023
・KKBOX Trending Voices 2022
・ドラマ『At The Moment』劇中曲タイアップ
・韓国インディーアーティストO3ohnとのコラボレーション
◼️プレス関係者向け問い合わせ先
日本PR担当：株式会社going plus
Email: kunii@goingplus.co.jp
公式サイト：https://goingplus.com/