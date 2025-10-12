次世代に届ける“学びと気づき”──アトツギ社長ハヤシ君、始動

株式会社関屋リゾート

SEKIYA RESORTは、代表取締役社長・林太一郎によるYouTubeチャンネル「アトツギ社長ハヤシ君」を開設しました。本チャンネルでは、旅館・ホテル経営の現場で起こるリアルな課題や、人財育成のあり方、地域に根ざしたビジネスの可能性について、林自身の経験と視点から発信しています。

現在は10本の動画を公開中で、経営者としての日常や学び、現場での気づきをテーマにしたトークを展開。動画の一部を切り取ったショートコンテンツも配信しており、隙間時間でも気軽に視聴できる構成となっています。まずはチャンネル登録者数1万人の達成を目標に、定期的な更新を予定しています。

このチャンネルは、SEKIYA RESORTが行う「委員会活動」から誕生しました。同社では、社員が自らの興味関心に合わせて委員会に参加し、学びや挑戦を通じて新たなスキルを磨く文化を育んでいます。今季は「ECサイト運営」「YouTube運営」「食材研究」「学び推進」など7つの委員会が活動中で、社員一人ひとりの成長が、会社全体の事業拡大にもつながっています。

旅館経営の裏側から、地域に根ざした新たな挑戦まで。SEKIYA RESORTが届けるリアルな経営の現場を、ぜひ「アトツギ社長ハヤシ君」でご覧ください。

https://x.gd/nzrda

https://www.sekiyaresort.jp/

株式会社関屋リゾート 林 太一郎

株式会社関屋リゾート

代表取締役林太一郎。

別府で創業して120年以上の歴史を持つSEKIYA RESORTの代表として、当時、大分別府に他にないデザイナーズ旅館をいち早く導入しました。

常に革新的な挑戦を続け、入社時の売上から30倍以上の成長を作り出しています。

現在は市内で旅館・ホテルを3施設運営。その一つ、「SEKIYA RESORT Galleria Midobaru」は数々のデザイン賞を受賞したアートホテルです。