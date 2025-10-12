「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』藤木直人が「高槻将棋まつり」に初登壇！藤木「大阪は第2の故郷、週2日は大阪にいるので“7分の2関西人”（笑）」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月29日より毎週月曜日夜8時から無料配信を開始した俳優・アーティストののんが主演を務めるオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（全8話）に出演する俳優の藤木直人が、2025年10月12日（日）に将棋のまち・高槻で行われた「高槻将棋まつり」にスペシャルゲストとして初登壇。集まった“将棋ファン”500人の前で「アマチュア初段」授与を生報告したことをお知らせいたします。

■「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』とは？

初回放送以来「ABEMA」のドラマランキング1位を独走、世界同時配信しているNetflixでは、2025年9月29日～10月5日週において日本・香港・台湾における「Netflix週間TOP10（シリーズ）」入りした「ABEMA」オリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』は、のん演じる天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマです。飛鳥とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる"元棋士のヒモ男"藤堂成悟を藤木直人、復讐計画を見守る藤堂の恋人・堺礼子役には倉科カナ、飛鳥が人生を懸けて復讐する父親であり“天才棋士”の結城彰一役に中村獅童が出演。さらに、奥貫薫、森愁斗、鳴海唯、西岡徳馬、山口紗弥加ら豪華キャストが勢揃いしています。

■「高槻将棋まつり」イベントレポート

このたび、2025年10月12日（日）に将棋のまち・高槻で行われた「高槻将棋まつり」にスペシャルゲストとして藤木直人が初登壇。大興奮に包まれる観客を前に、「高槻に来るのは初めて」だと語る藤木が「大阪は毎週土曜朝8時から番組の生放送があるので、毎週来ています。始発だと間に合わないので、前乗りして週の2日は滞在しているのでもうほぼ“7分の2関西人”です。（笑）25年以上前に出演した朝ドラを収録していた時も、半年以上大阪暮らししていましたし、第2の故郷と言っても過言ではないです」とコメントすると、大きな歓迎の拍手が送られました。

また、イベントでは集まった“将棋ファン”500人の前で藤木が「アマチュア初段」授与を生報告する場面も。「父親の影響で、将棋に最初に出会ったのは小学生のころ」と明かした藤木は、本ドラマの取材時に麻雀プロで将棋のプロ棋士でもある鈴木大介九段と対談し、詰将棋を披露。それをきっかけに、鈴木九段が藤木の腕前に注目して将棋連盟に直談判したことで晴れて「アマチュア初段」が授与されたことも明かされました。藤木は「簡単な手ばかりではあったんですけど」と謙遜しつつも、「詰将棋をしている最中にも大介さんが『お上手ですアマチュア初段とれますよ』とずっと褒めてくださり、『そこまで言ってくださるのなら、ぜひください』と言ったら本当に推薦してくださったみたいで。ズルしちゃいました（笑）」と茶目っ気たっぷりに明かし、会場を盛り上げました。

最後に、藤木が「ここから飛鳥が将棋でのしあがっていく痛快なサクセスストーリーが始まります。ちょっとほっこりできるシーンや白熱の将棋シーンも増えてきますので、のんさんや中村獅童さんが将棋を指すさまにもご注目ください」とアピールすると観客からは当日一番の拍手が送られました。

これまで「将棋チャンネル」を通じて、将棋の魅力をお届けしてきた「ABEMA」が、ドラマという新たな形で、日本そして世界に向けてその魅力を発信していきます。日本が誇る伝統文化である“将棋”を舞台に、逆境に立ち向かう女性の生き様を、美しく、そして力強く描いた本格ヒューマンドラマ『MISS KING / ミス・キング』は現在も「ABEMA」にて全話無料見逃し配信中。また、最新話である第3話は2025年10月13日（月）夜8時から「ABEMA」で無料配信いたします。ぜひ、併せてご覧ください。

■ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』概要

■『MISS KING / ミス・キング』ストーリー

天才棋士【彰一（中村獅童）】のもとに生まれた【飛鳥（のん）】。

母と3人、仲睦まじい幼少期を送っていたが、

ある時彰一は2人を捨てて出ていってしまう。

母と貧しい生活を送る飛鳥だったが、やがて母も病で他界し、飛鳥は孤独の身となる。

一方、飛鳥を見捨てた彰一は将棋界で成功を収め、脚光を浴びていた。

その姿に殺意が芽生え、復讐を試みる飛鳥だが、その場で図らずも将棋の才能を発揮する。

飛鳥の才能を見抜いた、元棋士の【藤堂（藤木直人）】は、

彰一に対して因縁の過去を持っており、共に「将棋で復讐をしよう」と持ちかける。

飛鳥は、藤堂とその恋人【礼子（倉科カナ）】に支えられながら、

復讐計画の一つとして、藤堂の指導のもと「史上初の女性棋士」を目指すことに－－

しかし、その前に立ちはだかるのは、

彰一の新たな家族であり、将棋界に絶大な影響力を持つ「結城家」の存在。

そして、強者たちがひしめく、将棋という伝統と実力の世界。

果たして飛鳥は、いくつもの逆境を乗り越え、

"史上初の女性棋士"への道を切り拓くことができるのか。

復讐の先に、彼女が手にするものとは－―

これは、憎しみに囚われる一人の女性が、将棋を通じて人生を取り戻していく物語。

■キャスト

のん

藤木直人

倉科カナ

奥貫薫

森愁斗

鳴海唯

・

西岡徳馬

・

山口紗弥加

中村獅童

■スタッフ

企画：畑中翔太

脚本：荒木哉仁／石田剛太／山岸聖太

プロデューサー：小林宙／櫻井雄一／渋谷英史

監督：山岸聖太／椿本慶次郎

制作プロダクション：ソケット

製作著作：ABEMA

■『MISS KING / ミス・キング』公式 SNS

