地球を思わせる癒しのパワーストーンブレスレット「EARTH」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！
ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、空や海、緑の大地を思わせる、地球をそのまま写し取ったかのような石を紡いだ、優しくパワフルなプレミアムパワーストーンブレスレット「EARTH」を発売開始いたしました。
ひとつひとつ、個性豊かな大ぶりの石は、深い癒しと守護を授け、豊かで満たされた幸福を授けてくれるでしょう。
完成を意味する丸型の天然石と、小さなシルバー925パーツで仕立てたブレスレットは、シンプルながら着け心地も満点。
心身を癒し、その人それぞれの真の成功に向けて、頼もしく寄り添ってくれるでしょう。
◆EARTH
https://malulani.info/?pid=187285038
大いなる自然を1本に凝縮した、優しくパワフルなブレスレット。
心身を整え、地に足をつけて自分らしく生きる力を育むお守りに。
◇サイズ/販売価格
- S（約14～14.5cm） 70,000円（税込77,000円）
- M（約15～15.5cm） 70,000円（税込77,000円）
- L（約16～16.5cm） 71,000円（税込78,100円）
- LL（約17～17.5cm） 72,000円（税込79,200円）
◇使用している石
- ラリマー：愛を育む・心の平穏
- クリソプレーズ：不安を解消する・希望・精神の安定
- 翡翠：健康・富貴・飛躍・祈願成就・交通安全・厄除け
- クンツァイト：心身のバランス・慈愛の心
- グリーンガーネット：努力を成功へ導く・新しい出会い・癒し
- ペリドット：希望・明るい未来・人間関係を修復・夫婦和合
- マラカイト：家庭運・飛躍・自己治癒力・逆境をチャンスに変える クリソコラ：平和・母性の象徴
- ブルートパーズ：才能を引き出す・仕事運・災難から守る・知性
- アパタイト：真理・覚醒・才能開花・絆を深める・新たな扉
- カイヤナイト：意思を強くする・過去のトラウマ解消
- ターコイズ：幸運・人生の成功・勇気・旅のお守り
- モリオン：厄除け・浄化・覚醒・グラウンディング
- 水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化
◆Malulaniと刻印､神のご加護を
キラリと光るオリジナルチャームには、「神に護られた」という意味のハワイ語「Malulani」と刻印。
持つ人に「神のご加護がありますように」との祈りをのせています。
◆ご購入はこちらから
https://malulani.info/?pid=187285038
◆ラグジュアリーコレクションはこちらから
https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)
◆ハワイ本店のご案内
オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は
眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。
頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを
ゆったりとお選びいただくことができます。
ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど
おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする
「バースデイオーダーブレスレット」など
ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。
ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)
ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)
◆おすすめ記事
▶愛情と平和、癒しの石ラリマーを使用したお洒落で最高級なパワーストーン 天然石ブレスレットをご紹介！高価なアクセサリーを♪
https://malulani.info/column/stone-dictionary/39091.html
▶クリソプレーズが持つパワーストーン 天然石としての意味と効果は？
https://malulani.info/column/stone-dictionary/792.html
▶ターコイズ（トルコ石）がもたらす守護と希望のエネルギー
https://malulani.info/column/basic-knowledge/39468.html
◆パワーストーン辞典のご紹介
▶種類から探す
https://malulani.info/column/aiueo
▶誕生石から探す
https://malulani.info/column/birth
▶色から探す
https://malulani.info/column/color
▶願い事から探す
https://malulani.info/column/wish
◆マルラニハワイ
https://malulani.info/
ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。
店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。
ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。
◆本件に関するお問合せ
広報：庄子
TEL：03-6433-5723
MAIL：info@malulani.tv
【マルラニハワイ公式アカウント】
Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/
Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII
Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/
◆会社概要
社名：H1GLOBAL株式会社
創業：2005 年4 月
代表者：代表取締役 輝咲 翔
本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901
TEL：03-6419-7755
事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。