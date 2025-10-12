地球を思わせる癒しのパワーストーンブレスレット「EARTH」、ハワイ発「マルラニハワイ」より新登場！

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」より、空や海、緑の大地を思わせる、地球をそのまま写し取ったかのような石を紡いだ、優しくパワフルなプレミアムパワーストーンブレスレット「EARTH」を発売開始いたしました。

ひとつひとつ、個性豊かな大ぶりの石は、深い癒しと守護を授け、豊かで満たされた幸福を授けてくれるでしょう。

完成を意味する丸型の天然石と、小さなシルバー925パーツで仕立てたブレスレットは、シンプルながら着け心地も満点。

心身を癒し、その人それぞれの真の成功に向けて、頼もしく寄り添ってくれるでしょう。

◆EARTH

https://malulani.info/?pid=187285038

大いなる自然を1本に凝縮した、優しくパワフルなブレスレット。

心身を整え、地に足をつけて自分らしく生きる力を育むお守りに。

◇サイズ/販売価格

- S（約14～14.5cm） 70,000円（税込77,000円）- M（約15～15.5cm） 70,000円（税込77,000円）- L（約16～16.5cm） 71,000円（税込78,100円）- LL（約17～17.5cm） 72,000円（税込79,200円）

◇使用している石

- ラリマー：愛を育む・心の平穏- クリソプレーズ：不安を解消する・希望・精神の安定- 翡翠：健康・富貴・飛躍・祈願成就・交通安全・厄除け- クンツァイト：心身のバランス・慈愛の心- グリーンガーネット：努力を成功へ導く・新しい出会い・癒し- ペリドット：希望・明るい未来・人間関係を修復・夫婦和合- マラカイト：家庭運・飛躍・自己治癒力・逆境をチャンスに変える クリソコラ：平和・母性の象徴- ブルートパーズ：才能を引き出す・仕事運・災難から守る・知性- アパタイト：真理・覚醒・才能開花・絆を深める・新たな扉- カイヤナイト：意思を強くする・過去のトラウマ解消- ターコイズ：幸運・人生の成功・勇気・旅のお守り- モリオン：厄除け・浄化・覚醒・グラウンディング- 水晶：総合運を上げる・他の石をパワーアップ・浄化

◆Malulaniと刻印､神のご加護を

キラリと光るオリジナルチャームには、「神に護られた」という意味のハワイ語「Malulani」と刻印。

持つ人に「神のご加護がありますように」との祈りをのせています。

◆ご購入はこちらから

https://malulani.info/?pid=187285038

◆ラグジュアリーコレクションはこちらから

https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367(https://malulani.info/?mode=grp&gid=2924367)

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

◆おすすめ記事

▶愛情と平和、癒しの石ラリマーを使用したお洒落で最高級なパワーストーン 天然石ブレスレットをご紹介！高価なアクセサリーを♪

https://malulani.info/column/stone-dictionary/39091.html

▶クリソプレーズが持つパワーストーン 天然石としての意味と効果は？

https://malulani.info/column/stone-dictionary/792.html

▶ターコイズ（トルコ石）がもたらす守護と希望のエネルギー

https://malulani.info/column/basic-knowledge/39468.html



◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

https://malulani.info/column/aiueo

▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

Twitter▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。