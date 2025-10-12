【SwitchBot】公式ストア限定最大59,020円OFF！秋の感謝祭セール開催。防犯・照明・季節家電まで、暮らしを支えるスマート製品が最大53%OFFに

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手がけるSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区）は、公式オンラインストアにて「秋の感謝祭セール」を2025年10月12日（日）から10月19日（日）まで開催いたします。期間中は、数量限定で最大2,500円OFFクーポンも配布。人気のロボット掃除機は最大53％OFFと、大幅割引も見逃せません。朝晩の冷え込みや乾燥が気になるこれからの季節、快適なスマートホーム生活を、お得に始めてみませんか？

・開催期間：10月12日（日）~10月19日（日）

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/46jzrwY

【公式サイト限定！秋の感謝祭だけの、うれしい2大特典】

１. 数量限定！最大2,500円OFFの特別クーポン

セール期間中、SwitchBot公式ストアでは、数量限定で「最大2,500円OFFクーポン」をプレゼント！

セール価格に上乗せして使えるので、いつものセールより、もう一歩おトクにご購入いただけます。

気になっていたあの商品も、今ならお手頃価格で手に入るチャンス。スマートライフをはじめてみたい方も、買い足しをご検討中の方も、この秋だけの特別な機会を、どうぞお見逃しなく。

・クーポン有効期間：2025年10月12日(日)0:00～10月19日(日)23:59

・対象製品：SwitchBot公式ストア掲載の全製品

※他の注文割引クーポン・ポイントクーポンとの併用はできません。

２. ロボット掃除機をご購入の方に、メッセージカードを無料でプレゼント

ロボット掃除機をご購入の方に、メッセージカードを無料でプレゼント。

いつもがんばっているパートナーや、ご両親、忙しいあの人へ。

「キレイな毎日」と「時間のゆとり」を、そっと贈ってみませんか？

※公式ストアで販売中のすべてのロボット掃除機が対象です。

【注目商品ピックアップ】

話題の新製品が、今だけおトク

温湿度管理パネル

・セール価格：5,933円（税込）15%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/42wVNtS

温湿度計・人感センサー・エアコン操作・2つのカスタムボタンを1台に集約。パネル上の温湿度を見ながら、その場で空調操作が可能です。さらに各種センサーを自動化のトリガーに設定すれば、帰宅時の冷房、乾燥時の加湿、照度に応じた照明調整なども自動で実行。コードレス設計で、玄関から寝室まで設置場所を選びません。

※「温湿度管理パネル」をお使いいただくには、SwitchBotハブ製品（別売）との組み合わせが必要です。

※本製品は予約販売となります。今回のセール期間中にご購入いただいた場合でも、発送は後日となりますので、あらかじめご了承ください。

防犯ブザー

・セール価格：2,235円（税込）25%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/41ZTwad

130dBの大音量と警報ライトで危険を知らせ、フェイク通話や帰宅通知、IP65防水・懐中電灯機能も搭載。SwitchBotのロックシリーズと連携すれば鍵代わりにも。Appleの「探す」ネットワーク対応で、iPhoneユーザーは全国どこからでも位置を確認可能。忘れ物や紛失時の手がかりにもなる、いざという時のための多機能・次世代防犯ブザーです。

スマートホームの第一歩。ハブ製品がセール価格に！

ハブ2

・セール価格：7,880円（税込）21%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/4pT4cSi

温湿度表示やスマートボタンを搭載し、家電やSwitchBot製品を遠隔操作・連携可能。Matter対応で、ホームアプリやSiriからもシームレスに操作できます。Wi-Fiが切れてもエアコン操作ができたり、手元のリモコン操作がアプリに自動反映されたりと、細やかな使い勝手にこだわり、毎日の安心と快適を支えます。

ハブ3

・セール価格：11,776円（税込）30%OFF

・セール会場はこちら： https://switchbot.vip/47NTZ30

SwitchBotハブシリーズの最上位モデル。赤外線家電やSwitchBot製品、Fire TV、Matter対応機器まで、これ1台で一括操作。温度・湿度センサー搭載で、部屋の空気も見える化。さらに大きなダイヤルとディスプレイ表示で、温度や明るさを直感的に調整でき、スマホ操作が面倒な時や、ご年配の方・お子さまでも簡単操作。家族みんなにやさしいスマートホームを今だけの特別価格で始められます。

防犯も、暮らしの便利も。今だけおトクに。

スマートテレビドアホン

・セール価格：15,980円（税込）16%オフ

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/41YxHIa

家ではモニター、外ではスマホから来客対応できるスマートドアホン。300万画素（*1）の高画質＆165°広角レンズで、訪問者の顔から足元までしっかり映し出します。インターホン子機は貼るだけの簡単設置、約2年8カ月充電不要（*2）。SwitchBotロック製品と連携すれば、モニターやスマホからドアの解錠も可能。

*1：スマホから映像をストリーミング再生する際の画素数

*2：動体検知をOFFにした状態で、湿度50%の環境下において、1日3回呼び鈴が鳴らされ、1回当たり5秒間録画を行なった場合のバッテリー駆動時間。

スマートテレビドアホン 拡張モニター

・セール価格：8,483円（税込）15%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/41YxHIa

拡張モニターを設置することにより、玄関から離れた部屋や2階からでも来客の映像確認・応答・解錠が可能に。親機との併用もでき、同一SSIDのWi-Fiが届く範囲であれば、戸建てでも家じゅうどこからでも使えます。リビングや寝室など、家族の生活動線に合わせて設置でき、安心と快適さをさらに高める1台です。

ロックUltra 顔認証セット

・セール価格：26,980円 22%OFF

・セール会場はこちら： https://switchbot.vip/48lITT4

玄関を顔認証付きのスマートロックに。最新モデル「ロックUltra」と「顔認証パッド」の連携で、従来より高速な解錠と、よりコンパクトで洗練されたデザインを実現。充電式バッテリー・5年持続の予備電池・緊急解錠対応のトリプル給電で、電池切れによる締め出しも防ぎます。

秋冬の空気のお悩み、まとめて対策！

スマートサーキュレーター

・セール価格：9,580円（税込）31%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/4n7lnhh

コードレスで置き場所に悩まず、上下左右にしっかり首振り。風量は1～100％まで無段階で調整でき、空気をしっかり循環させます。エアコンと併用すれば、室内の温度ムラも抑えられ、節電にも。秋の空気の入れ替えにも、冬の暖房の省エネ対策にも活躍する一台です。

CO2センサー（温湿度計）

・セール価格：6,384円（税込）20%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/4niSZso

CO2や温度・湿度を見守り、空気が悪くなりそうなタイミングを音や通知でお知らせ。換気のタイミングも、終わらせるタイミングもひと目でわかります。さらに他のSwitchBot製品と連携すれば、空気の状態にあわせて家電が自動で動く「かしこい空気管理」が実現します。

気化式加湿器

・セール価格：14,850円（税込）25%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/3IoytHF

高性能＆清潔設計の気化式加湿器。最大700ml/hのパワフルな加湿で空間をすばやく潤しつつ、気化式ならではの微細ミストで結露やカビの発生も抑えます。タンクは4.5Lの大容量で、上から注げて丸洗いにも対応。7つの抗菌対策で、清潔さもキープ。乾燥が気になり始める秋冬シーズンに、安心して使える一台です。

空気清浄機Table

・セール価格：19,800円（税込）33%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/41W165K

空気清浄機・アロマ・ライト・テーブルの4機能を1台に。木目の温かみとミニマルなデザインで、部屋の中心に自然と溶け込む空気清浄機です。360°全方位から空気を吸い込み、五層フィルターでしっかり浄化。10色のライトやワイヤレス充電にも対応。乾燥や花粉の気になる秋にも、心地よい空気を届けます。

RGBICフロアライト

・セール価格：6,915円（税込）23%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/48n8M4X

縦横自在に置けるスリムなバーライトの最新モデル。RGBICで1600万色を自在に再現し、複数色の同時発光で美しいグラデーションも演出。白色光には独立した専用チップを搭載し、2700～6500Kの間で無段階に調整可能。Matter対応で、Siriやホームアプリからの操作もスムーズ。有線コントローラーやスケジュール機能も備え、シーンに合わせた多彩なライティングが楽しめます。

見逃せない目玉商品。ロボット掃除機人気モデルが53％OFF！

ロボット掃除機K10+

・セール価格：27,980円（税込）53%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/4n9T7dX

世界最小級ロボット掃除機「SwitchBot K10+」が、今だけ53%OFFの27,980円（税込）に！本体は直径わずか24.8cm。狭い場所にもスイスイ入り込み、最大2,500Paの吸引力でしっかりゴミをキャッチ。水拭きにも対応し、モップは使い捨て式で手間なし。さらに、自動ゴミ収集ステーション付きで、ゴミ捨ては年4回でOK。コンパクトでも妥協なし。はじめてのロボット掃除機にぴったりの一台です。

ロボット掃除機K11+

・セール価格：49,800円（税込）17%OFF

・セール会場はこちら：https://switchbot.vip/3WyBGb2

さらに小さく、もっとパワフルに。直径わずか24.8cmのミニサイズ＆木目調デザインで、物が多い部屋やワンルームにもすっきりフィット。吸引力6,000Paのハイパワーでゴミもホコリも逃さず、拭き掃除はシートをつけるだけ。人気モデルK10+からステーションも約39％小型化し、省スペースと快適さを両立しました。

※表示の価格はすべて税込み価格となります。

※割引率の計算は、四捨五入で行なっております。

※セール内容や価格は予告無く変更または終了する場合がございますので、予めご了承ください。

※在庫の状況によっては、記載されている期間よりも早く販売を終了する場合がございます。

【SwitchBotについて】

スマートホームを、もっと手軽に、もっと自由に

SwitchBotは、世界100以上の国や地域でブランドを展開するIoTスマートホーム企業です。私たちは「誰もが手軽に、自由にスマートホームを実現できる社会」を目指し、IoT技術を活用した革新的なデバイスを開発・提供しています。

従来の家具や家電に後付けできる柔軟性と、設置から使用まで誰でも簡単にできるシンプルな設計、そして充実した製品エコシステムによって多くのユーザーから支持され、日本国内ではすでに200万世帯以上に導入され、累計販売台数は500万台を突破しました。

数々のNo.1を獲得した、確かな実績

SwitchBotは、2022年家電Bizにより「IoTブランドNo.1」に認定。また、「SwitchBot ボット」「SwitchBot プラグミニ」「SwitchBot カーテン」「SwitchBot ハブミニ」「SwitchBot ロック」の計5製品がIoTデバイスNo.1 の称号を獲得しました。

その他にも「iF DESIGN AWARD」や「レッド・ドット・デザイン賞」「グッドデザイン賞」「GOLDEN PIN DESIGN AWARD」など数々の国際的なデザイン賞を受賞するなど、そのデザイン性や革新性、機能性、社会的貢献度の高さも広く認められています。

独自の製品エコシステム

1台の精巧で完璧な家事ロボットを各家庭に普及するのは難しくても、ひとつの動作を実行する、単体の「後付け式ロボット」が随所で活躍することで、暮らしのオールオートメーションを実現することは可能、という信念のもと、私たちは実に多くの製品を産み出してまいりました。

SwitchBotの原点でもある最初のロボット「遠くのスイッチを指の代わりに押してくれる『ボット』」、エコシステムの頭脳＝バイブルとなる「ハブシリーズ」、そして、SwitchBotが次に掲げる目標「家庭用ロボット」の土台となる「ロボット掃除機シリーズ」。

私たちは、ありとあらゆるシーンで後付け型ロボットが活躍し、人が完全に作業や管理の手間から解放される社会のため、これからも製品ラインナップの充実を図ります。

SwitchBotの描く未来

私たちは常にユーザーの皆様からの声に耳を傾け、SwitchBotの成長はいつだってユーザーの皆様とともにありました。これからも、「物理的作業はロボットに任せ、人は人にしかできない作業に没頭できる世界の実現」を目指し、ユーザーの皆様の声を第一に、より便利で快適な暮らしをお届けしてまいります。

