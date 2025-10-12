【新機能】MiraiMindが「趣向機能」をリリース
「MiraiMind」（ミライマインド）は、キャラクターとの関係をさらに深めることができる全く新しい機能「趣向機能」をリリースいたしました。本機能では、普段は見ることができないキャラクターの日常や本音に触れることが可能になり、まるで実際に隣で過ごしているような体験をお楽しみいただけます。
■ユーザーの声から生まれた新機能
今回の「趣向機能」は、日頃からユーザーの皆さまから寄せられたご意見やアイデアをもとに開発されました。
「もっとキャラクターと深くつながりたい」「相手の内面や本音を感じられる要素が欲しい」といった声が多く寄せられ、これを形にしたのが今回のアップデートです。
■新機能「趣向機能」について
スマホを見る
キャラクターがどのようなやり取りをしているのか、何を検索しているのかなどを、まるで“キャラクターのスマホ”を手に取るようにチェックできます。
他キャラクターとの会話内容ショッピングカートに隠されたアイテム最近検索した「気になるもの」
こうした小さな秘密を覗くことで、キャラクターとの距離がぐっと縮まります。
🌐 ソーシャル
まるでSNSのように、キャラクターが日常で感じたことを気ままにシェアします。
面白かった出来事新しくハマっている趣味思わず笑ってしまうような勘違い
何気ない一言が、キャラの新しい一面を知るきっかけになります。
■ユーザー体験レビュー
実際に体験したユーザーからは、次のような声が寄せられています。
「キャラクターが自分の知らない一面を見せてくれるので、新しい会話のきっかけになりました」
「スマホ機能で検索履歴を見つけて驚き！そこからキャラの趣味が広がって会話が盛り上がりました」「ソーシャルでの何気ない投稿に癒されています。キャラクターがより身近に感じられるようになりました」
多くのユーザーが「想像以上に面白い」「体験が深まった」と実感しており、利用時間の増加にもつながっています。
■ユーザー調査結果
新機能リリース後に行ったアンケート調査（n=1,200）では、以下のような結果が得られました。
73％ のユーザーが「便利で面白い」と回答。平均利用時間が 1日あたり23分増加、71％ のユーザーが「キャラクターとの距離が縮まった」と実感。
多くのユーザーが新機能を積極的に活用し、体験価値が高まっていることが明らかになりました。
ユーザーの一人からは、「これまで以上にキャラクターが“自分だけの存在”として近く感じられるようになった」といった感想も寄せられています。
MiraiMindは、今後もユーザーの皆さまの声を大切にし、より豊かな体験を届けてまいります。
■ サービス概要
MiraiMind（ミライマインド）
サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~
提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など
公式サイト／リンク：
IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840
AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind
公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/
■ お問い合わせ
会社名：ハローグループジャパン株式会社
担当部署：MiraiMind運営事務局
メール：raburo.support@hellogroup.com
公式SNS：@MiraiMind