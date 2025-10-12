【10/23開催】無料オンラインセミナー「忘れ物をコストから価値へ変える～find×メルカリShopsが描くリユースの新しい可能性～」開催のお知らせ

株式会社find

「落とし物クラウドfind」を提供する株式会社find（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）は、2025年10月23日（木）12:00より、無料オンラインセミナー「忘れ物をコストから価値へ変える～find×メルカリShopsが描くリユースの新しい可能性～」を開催することをお知らせいたします。

- 日程2025年10月23日（木）12:00～12:45- 参加費用無料- 開催方法オンライン配信（Google Meet）- プログラム（予定）・株式会社findの紹介・リユース事業の紹介・パートナー・参画企業様からの声（登壇者）株式会社メルカリ 経営戦略室 政策企画 兼 サステナビリティ推進担当 布施健太郎 氏渋谷スクランブルスクエア 施設統括Div. 津田健太 氏・質疑応答※当日までに内容が変更になる場合があります。- 応募方法１.以下よりお申し込みください【URL】https://form.run/@finds-Tkz2yeQc7NHToUnS0RYg２.お申し込み完了後、ご登録のメールアドレス宛てにお申し込み内容およびセミナー参加用URLを記載したメールが届きます。３.セミナー当日は、セミナー参加用URLからご参加ください。◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

find 会社概要

