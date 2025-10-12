「HomeLink対応・Alexa認定」スマート操作で家中快適。KEECOON　8L大容量タワー型超音波加湿器（ KC-MH-033　WIFI）

テークオフ株式会社

HomeLink対応およびAmazon Alexa認定のスマート家電で、スマートフォンや音声による遠隔操作が可能の超音波式加湿器です。湿度設定により、お部屋の湿度を常に心地よい状態に保ち、乾燥や花粉症対策にも役立ちます。大容量8Lながら、タワー型のスタイリッシュなデザインで、リビングやオフィスにも馴染み、静音性・省エネ性にも優れています。上から給水できるお手入れのしやすさも兼ね備えです。

スマートホーム連携で快適操作を実現（HomeLink対応・Alexa認定）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PwXYeNQCbKY ]

「KEECOON KC-MH-033WIFI」は、暮らしに溶け込むスマート機能が大きな特徴です。

Wi-Fi対応： スマートフォンアプリを通じて、加湿量調整、タイマー設定などの操作が可能です。

音声操作対応： Amazon Alexa認定、およびHomeLinkに対応します。音声で加湿器を操作できるため、両手がふさがっている育児中や料理中でも簡単に湿度をコントロールできます。

8L大容量＆湿度設定で広範囲の乾燥を徹底対策

8Lの超大容量タンクを搭載し、頻繁な給水の手間を削減。広範囲を長時間（最大48時間目安*）にわたって加湿し続けます。

また、湿度設定を搭載しており、ご設定した湿度吹き出しと停止を。過加湿を防ぎながら、常に快適で健康的な湿度環境を提供します。加湿霧量も三段階で細かく調整が可能です。

*加湿量「弱」で運転する際の目安運転時間です。

タワー型デザインと静音・省エネ設計

本製品は、どんなインテリアにも馴染むタワー型のスタイリッシュなデザインです。カラーは人気のホワイトです。

静音設計： 運転音は非常に静かで、寝室や静かなオフィスでも稼働音を気にせず使用できます。

省エネ： 超音波式であるため、消費電力が少なく、電気代を気にせず長時間使用できます。

利便性を追求した使いやすい構造

上から給水： 重いタンクを持ち運ぶ必要がなく、上部の蓋を開けるだけで簡単に給水が完了します。

水漏れしない設計： 水漏れの心配がない設計で、床や設置場所を濡らす心配がありません。

お手入れ簡単： シンプルな構造で、日々のお手入れも楽に行えます。

製品概要

KEECOON タワー型8L超音波式加湿器（KC-MH-033Wifi）は好評につき11月に再販決定！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/20_1_09614e2690decd35ae5d51ae432152b5.jpg?v=202510120555 ]