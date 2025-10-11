【世界初】鉄粉取り可能な最新式洗車機を鍋島SSに導入！“250円シャンプー”から“いっちゃんエエやつ5,000円”まで、高級手洗い洗車にも対応

■ 世界初の「鉄粉除去」対応！次世代型洗車機が佐賀に上陸

木寺石油株式会社最新式のSPASHAN洗車機

木寺石油株式会社（本社：佐賀県武雄市、代表取締役：児玉浩三）は、2025年10月、鍋島SS（セルフ）に世界初となる「鉄粉除去対応」最新式洗車機を導入しました。

ボディ表面に付着した微細な鉄粉までしっかり落とし、これまでにない艶と滑らかさを実現します。黒系ボディや輸入車ユーザーにも最適な仕上がりです。

■ 価格破壊×高品質。「シャンプー洗車250円」から選べる多彩なメニュー

“まずは気軽に体験してほしい”という思いから、シャンプー洗車250円という業界でも驚きの低価格を実現。

一方で、全オプションを組み合わせた最上級メニュー、**「いっちゃんエエやつ（5,000円）」**では、

純水仕上・高圧泡・下回り洗浄・鉄粉除去をフル装備。ディーラー級の艶と保護を一度で体験できます。

＜洗車メニュー一例＞

シャンプー洗車 …… 250円

パワーシャンプー …… 1,000円

撥水洗車 …… 1,300円

水はじきサイコー♪ …… 2,000円

スパシャンセラミック …… 4,000円

いっちゃんエエやつ（フルオプション） …… 5,000円

オプション

純水仕上（300円）／高圧・泡洗浄（300円）／下回り洗浄（200円）／鉄粉除去（1,000円）

■ 高級手洗い洗車にも対応

鍋島SSでは、機械洗車に加え、専門スタッフによる高級手洗い洗車も提供。

ボディ全体を丁寧に手洗いし、コーティング・撥水・鉄粉除去などお客様の要望に合わせて細部まで仕上げます。

高級車や輸入車ユーザーも安心して利用できる、プレミアムな洗車サービスです。

■ 地域貢献と保護猫活動への想い

木寺石油は創業60年以上、地域のカーライフを支え続けてきました。

また、日本初、新車カーリース店と保護猫譲渡施設『譲渡が出来る猫カフェ rescued cat cafe Myao』を通じた保護猫活動支援にも力を入れており、売上の一部を寄付し地域猫の保護や譲渡活動を支援しています。

「クルマも地域もピカピカに」をテーマに、社会貢献と環境にやさしい店舗運営を推進しています。

【会社概要】

会社名：木寺石油株式会社

所在地：佐賀県武雄市武雄町5625-1

代表者：代表取締役 児玉 浩三

事業内容：ガソリンスタンド運営、カーリース事業、洗車サービス、保険代理業、地域貢献活動（佐賀バルーナーズオフィシャルパートナー／NPO法人necotto他多数協賛）

URL：[https://kiderasekiyu.co.jp/]

【本件に関するお問い合わせ】

木寺石油株式会社

TEL：0954-23-4148

E-mail：honsya@kidera-sekiyu.jp