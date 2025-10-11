パソナ 10月15日（水）16日（木）「HR UPDATE フォーラム」開催

株式会社パソナグループ

株式会社パソナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 中尾慎太郎）は女性活躍推進や企業の人的資本経営に向けた各社の取り組み事例や戦略について事例とともに紹介する「HR UPDATE フォーラム」を、10月15日(水)、16日（木）の2日間にわたり、オンラインにて開催いたします。





パソナは創業以来、「社会の問題点を解決する」を企業理念に、一人ひとりがイキイキと活躍できる社会の実現を目指し、女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進に取り組んでまいりました。


本イベントでは、ダイバーシティ先進企業による事例紹介や専門家による解説など、社員の一人ひとりが“活躍できる”組織の実現に向けた具体的なヒントを探ります。



◆ウェビナー概要


日程：


2025年10月15日（水）、16日（木）



場所：　


オンライン開催（Zoomでの開催）



料金：　


無料



スケジュール：


（1日目）


10:00～11:00　


「管理職を目指したくない女性社員へのアプローチ～スキル・マインドと個人・組織の課題から考える～」


登壇者／株式会社パソナ　キャリアアセット事業本部　組織人事コンサルタント　出射 詩予



11:00～12:30　


出光興産×東京海上日動で創り上げた「クロスメンタリング」
登壇者／出光興産株式会社　人事部DE&I推進室長　大津 麻衣 氏


　　　　出光興産株式会社　人事部 人事サポート課　担当マネジャー　木下 薫 氏
　 　　東京海上日動火災保険株式会社 人事企画部 企画組織グループ
　 エンゲージメントデザイン・DE＆I推進チーム　ユニットリーダー 佐々木 志帆 氏



13:00～14:30　


MUFGの事例紹介 「社員一人ひとりが活躍できる会社をめざして」
登壇者／株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ　執行役常務　グループCHRO　國行 昌裕 氏



15:00～16:00　


「女性の健康課題に応じた施策の実践！戦略マップに基づいた健康経営のPDCA」
登壇者／野村ホールディングス株式会社　カルチャー&エンゲージメント部　
　　　　ヘルスサポートグループ グループ長　河野 和絵　氏



（2日目）


13:00～14:00　


「人事データで解明！子育てペナルティと人材流出を防ぐ職場改革」
登壇者／東京大学大学院　経済学研究科教授　山口 慎太郎　氏



15:00～16:00　


「安心して働ける職場づくりから始まる女性活躍」
登壇者／コスモエネルギーホールディングス株式会社　人事部 労政・ダイバーシティグループ　
　　　　グループ長　久保 知子　氏



お申込み：　


https://www.pasona.co.jp/clients/service/seminar/PASONA_HR_UPDATE_FORUM/



お問合せ：　


p-seminar@pasona.co.jp