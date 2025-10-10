【JO1の5周年記念イベントフレーム】Photomaticから各メンバーとの「ツーショット風フレーム」とグループ集合フレームの全11種が登場

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼COO：大迫 由典)が運営するセルフフォトブランド「Photomatic」は、グローバルボーイズグループ「JO1」のデビュー5周年を記念したスペシャルイベント『JO1 5th Anniversary ～祭り～』とのコラボレーションを実施いたします。

本コラボレーションでは、まず『JO1 5th Anniversary ～祭り～』の開催地、海の森水上競技場 特設会場にJO1メンバー全員の浴衣姿がデザインされた限定フレームで撮影できるPhotomaticのフォトブースを設置。そして、10月20日(月)からは、Photomatic 渋谷道玄坂店の店舗ジャックを開始すると同時に、メンバーそれぞれとツーショット風の撮影ができる限定フレームを全国9カ所のPhotomaticで一斉に展開します。他にも、特定店舗でのオリジナル台紙のプレゼントキャンペーンも実施いたします。「祭り」のテーマに合わせた艶やかな浴衣姿のJO1と5周年の特別な思い出を写真に残しませんか。

『JO1 5th Anniversary ～祭り～』会場限定ブースで先行展開

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/116_1_737d4c2926893192ac5b7c5b55a0bfd1.jpg?v=202510110526 ]

※当日の混雑状況に応じて整理券を配布する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※整理券は当日、該当時間のみご使用いただけます。

※複数回ご利用時は並びなおしいただくこととなります。複数台の展開を予定しておりますが、お並びなおしいただいた際も開演に間に合わない可能性がございますことをあらかじめご了承ください。

※プリント紙が無くなり次第終了となります。

※返品・返金は、いかなる理由におきましても対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

渋谷道玄坂店をJO1がジャック！全国9カ所で限定フレームが登場

全員集合フレーム

期間中、Photomatic 渋谷道玄坂店を華やかな浴衣姿のJO1のメンバーがジャック！渋谷に来られないお客様も、最寄りのブースでメンバーとの5周年記念の1枚を撮影してみてください。

さらに、メンバーソロのツーショットフレームの内の1枚と、全員集合フレームの計2種の撮影を完了した方全員に、Photomaticで撮影した写真を挟めるオリジナル台紙をプレゼントします。

『JO1 5th Anniversary ～祭り～』の会場で撮影した全員集合フレームのプリントをお持ち込みいただくことでも、本企画の条件を満たします。なお、フォトブースの所在地と台紙引き換え店舗が異なる場合もございますので、ご確認の上ご来店ください。

Photomatic フォトブース概要

『JO1 5th Anniversary ～祭り～』フレーム 詳細[表2: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/116_2_e6460c2014e1a20bec5d20a5663788fc.jpg?v=202510110526 ]オリジナル台紙[表3: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/116_3_d3221bf2ba85341588fa7859c9522c93.jpg?v=202510110526 ]

※配布枚数に制限があります。

※渋谷道玄坂 250部。その他店舗 各50部ずつ。

※確認の際に、写真裏にスタンプを押します。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomatic フォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

https://www.photomatic.jp/contact/

会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/