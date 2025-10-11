スポーツの日「わこうスポーツ祭り」に“新感覚スポーツ”YOU.FOが体験ブースを出展！

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会（所在地：東京都）は、2025年10月13日（月・祝）に埼玉県和光市で開催される「わこうスポーツ祭り」に出展いたします。当日は、日本代表選手も参加し、来場者の皆さんにYOU.FOの魅力を体験していただきます。

■ 開催概要

日 時：2025年10月13日（月・祝）

会 場：和光スポーツアイランド（フットサルコートに出展）

住 所：玉県和光市新倉６丁目１－番10号

参加費：無料

HP：https://wako-sp-matsuri.com

※屋外施設のため、雨天時は中止となります。

※YOU.FO体験ブースは13時～15時

■ 背景

「わこうスポーツ祭り」は、年齢や性別を問わず誰もが気軽にスポーツを楽しめる地域イベントです。YOU.FO協会は、地域住民の健康促進とスポーツ文化の発展に寄与することを目的に、和光市でのイベントを通じて“誰もが楽しめるフェアプレー型スポーツ”としてのYOU.FOを広めていきます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhpFYqnfc ]

■ 参加選手

滝澤克明・藤原昂亮

■ 今後の展望

今回の和光市での出展をきっかけに、今後も地域との連携を強化し、各地での体験イベント開催や普及活動を積極的に展開していく予定です。

YOU.FOとは

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

本件に関するお問い合わせ先

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)