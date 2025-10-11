【アマネム】2025年 ミシュランガイド ホテルセレクションにより昨年に続く『3ミシュランキー』の評価

アマン東京

アマネム(https://www.aman.com/ja-jp/resorts/amanemu) （三重県志摩市、アマン日本地区統括：八木朋子）は、2025年10月8日（水）にフランス・パリで発表された「ミシュランガイド ホテルセレクション」において、日本の旅館・ホテルのミシュランキー施設として、昨年に続き『3ミシュランキー』の評価を受けました。

「ミシュランキー」は、ミシュランガイドが2024年に新たに導入したホテル評価の指標で、世界中のホテルの中から、宿泊施設のデザイン、サービス、個性など、滞在体験の質に基づいて選定されるものです。発表2年目となる今回は、ミシュランガイド史上初の世界同時発表としてパリで授賞式が開催され、約100か国から7,000軒以上のホテルが選ばれました。

その中でも『3ミシュランキー』は、ホテルが旅の目的地となり得る、特別な滞在体験を提供するホテルに与えられるもので、快適さやサービス、空間の美しさ、洗練されたもてなしなど、滞在のすべての要素が高く評価されたことを示すものです。2025年は世界で143軒、日本国内では7軒が選定され、アマネムは2年連続で3ミシュランキーとしての認定を受けました。

アマネムとは

伝統的な日本旅館の美学を採り入れた温泉リゾート「アマネム」は、風光明媚な英虞湾沿岸の豊かな自然環境に佇み、都会の喧騒から離れ、お客さまを安らぎのサンクチュアリへと誘います。真珠養殖で有名な英虞湾を望む穏やかな起伏のある高台約250,000平方メートル の敷地には、日本の民家に倣った平屋建てのウェルカムパビリオン、レストランやライブラリー、スイミングプールを擁するメインパビリオン、スイートとヴィラ全32室の客室棟、そしてアマン・スパが点在しており、広大な敷地内の移動はスタッフがカートでお手伝いいたします。リゾート内では、季節ごとに様々な植物や鳥の声とともにお過ごしいただけます。

アマン・スパは、約2,000平方メートル の敷地に、デイベッドや東屋を備えた水着で入る温泉を利用した屋外温浴施設、サーマル スプリングや、トリートメントスイート、WATSU専用プール、ネイルサロン、フィットネスセンター、ヨガスタジオなどを完備。伊勢志摩のスピリチュアルな空気と国立公園の自然の中、日本では類を見ないウェルネス施設で、真のリラクゼーションとウェルネスをご提供しております。ダイニングでは、三重県、伊勢志摩ならではの四季の変化に富んだこの地域の豊かな食文化をご堪能ください。伊勢志摩国立公園という自然環境に富んだロケーションならではの様々なエクスカーション、伊勢神宮参拝、海女や真珠養殖などの文化、ゴルフやサイクリングなどのアクティビティもお楽しみいただけます。静かな森に囲まれた真珠養殖の文化が盛んなこの地で、神聖な自然文化に身近に触れ、活力をもたらす滞在とウェルネスをご体験ください。

アマネム

ウェブサイト： https://www.aman.com/ja-jp/resorts/amanemu/

代表電話： 0599 - 52 - 5000（10am - 7pm）

Email：amanemu@aman.com

アマンとは

アマンは、プライベートな邸宅にいるかのような心温まるもてなしと、常に小規模であること、そして美しさの際立つラグジュアリーで非日常的な体験のできる、プライベートなリゾート・コレクションとして1988年に創設されました。そのコンセプトは、初のリゾートとして誕生したプーケット島のアマンプリ（平和なる場所）から、世界へと発信されていきました。現在、アマンは、20のデスティネーションにて35軒のホテルやリゾート、ブランデッド・レジデンスを展開し、さらに複数のプロジェクトが建設中です。

近年、アマングループは「アマンスキンケア」（2018年）、サプリメントシリーズ「Sva」（2020年）、「アマン ファイン フレグランス」（2020年）、レディ トゥ ウエア コレクション「ザ・エッセンシャルズ by アマン」（2021年）、フェイシャルスキンケアライン「アマン エッセンシャルスキン」（2023 年）、世界のアマンからインスパイアーされた特注家具「アマン インテリアズ」（2023年）など、非日常に浸るデスティネーションに留まらず、その魅力的なライフスタイルを提供するまでに成長しました。

さらにアマンはイノベーションをブランド哲学の根幹に据え、 2020年にはサンスクリット語で「魂」を意味する新しいホテルブランド「ジャヌ（Janu）」を立ち上げました。ジャヌは、人と人の真のつながり、遊び心のある表現、ソーシャルウェルネスを体験の中核とする、ユニークなホスピタリティを提供します。思考と心のバランスを整え、エネルギーや躍動感を取り戻す滞在を目的としたジャヌは、初となるホテル、「ジャヌ東京」を2024年3月、麻布台ヒルズ内にオープンし、新たな開発も発表されています。