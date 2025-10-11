包んで味わう新領域へ ― 焼肉スタミナ山、グランドメニューを “巻き焼肉” スタイルへ一新

株式会社前へ前へ

京都・三条を拠点とする、「焼肉 スタミナ山」は、従来の焼肉スタイルに加え、サムギョプサルのように「包んで食べる」楽しさを取り入れた新感覚メニューを導入いたしました。卵、チーズ、にんにく、ナムルなど豊富なトッピングをご用意し、お客様自身が組み合わせを楽しみながら“自分だけの巻き焼肉”を演出できる、新スタイルの焼肉をご堪能ください。

■豊富なトッピングと多彩なドリンクで、“包んで、飲んで、楽しむ”焼肉時間を。

焼肉スタミナ山は、"自分史上最高の焼肉体験"をコンセプトに、上質なお肉をリーズナブルに楽しめる炭火焼肉店です。

当店の名物で「飲めるロース」として人気のスタミナ盛りをはじめ、定番のタンやハラミ、鶏ももや豚トロ、海鮮を、豊富なトッピングと組み合わせて、自分だけの"最強の一口"を楽しむことができます。

すべてのメニューに、＋1,500円で90分飲み放題を追加できます。生ビール、生果実サワー、国産ウイスキーなど、焼肉との相性抜群のドリンクを取り揃えております。

■ディナーコース概要

初めてご来店の方におすすめの「店長おまかせコース」（6,980円）、会社の宴会・会食に最適な「宴会コース」（8,800円）など、店主のこだわりが詰まったコースメニューもご用意しております。

■リーズナブルなランチメニュー

「焼肉スタミナ山」が提供するランチは、定番人気の「サービスランチ切り落とし」から「焼肉＆牛タン定食」「焼肉＆海鮮定食」、そして秘伝のタレが絡む「焼肉カレー」まで、豊富なラインナップを取り揃えています。

すべてのランチにライス・スープ・サラダが付き、ボリューム満点◎

上質な炭火焼肉を、昼から贅沢に。スタミナ山の“昼焼肉”をぜひご堪能ください。

■店舗情報

40席・電子タバコ可

- 店名：焼肉スタミナ山

- 所在地： 〒606-8387 京都府京都市左京区法林寺門前町３６－３

（三条駅より徒歩1分）

https://maps.app.goo.gl/sPX3KYKiqpdKhHfb7

- 営業時間：【平日・土日祝】11：30～15：00 ディナー／17：00～24：00

- 予約・お問い合わせ：TEL：075-708-7077

instagram：@sutaminayama

https://www.instagram.com/sutaminayama/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社前へ前へ 問い合わせ窓口

E-mail: contact@everforward.co.jp