【TAC司法書士講座】オンラインセミナー「＜山本オートマチック ＞令和７年度司法書士筆記試験一発合格者セミナー」開催のお知らせ

TAC株式会社

TAC司法書士講座は、これから司法書士の学習を検討されている方や、司法書士に興味のある方を対象に、オンラインセミナーを2025年10月19日（日）に開催します。

<山本オートマチック >令和７年度司法書士筆記試験一発合格者セミナー- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)

セミナー概要

TACの「山本オートマチック」を受講され、令和7年度司法書士筆記試験に合格された高田 慎也さんに、「山本オートマチック」の山本 浩司 講師・西垣 哲也 講師がインタビューしていきます。「山本オートマチック」を選んだ理由や、受講して良かったこと、勉強で苦労したことや工夫、合格の決め手などを聞いていきます。

セミナー後は「質疑応答」で皆様の疑問を解消！これから学習を始めようと思っている方、興味のある方は、お気軽にご参加ください！

＜主なセミナー内容＞

・合格者の1日の学習スケジュール

・合格する勉強方法

・合格後の展望

・質疑応答

開催詳細

- イベント名:<山本オートマチック >令和７年度司法書士筆記試験一発合格者セミナー- 日時:2025年10月19日（日）13:00～14:00- 形式:オンライン（Zoom）- 参加費: 無料- 講師:山本 浩司 講師・西垣 哲也 講師・＜令和7年度筆記試験合格者：高田 慎也さん＞- 詳細・お申し込み:https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/shisho_webinar4.html)



山本 浩司 講師

【TAC専任講師／山本オートマチック ビデオブース講座・Web通信講座・DVD通信講座 担当】

1960年大阪生まれ。38歳の失業中の時に、司法書士試験にわずか6ヵ月で一発合格。講師を務める傍ら、独自の理論「オートマチックシステム」に基づき、宅建・行政書士など法律系資格試験に挑戦し、一発合格を果たす。オートマ実行委員会代表として司法書士受験対策本『山本浩司のオートマシステム』シリーズなどの執筆ほか、後進の育成にも力を注いでいる。

西垣 哲也 講師

【司法書士・TAC専任講師／山本オートマチック オンラインフォロー等 担当】

書籍 『山本浩司のオートマシステム』 シリーズ オートマ実行委員会 委員。基本を大切にした指導を重視。試験に必要な知識や過去問の取り組み方など、いかにわかりやすく伝えるかを常に考えて、受講生の皆さんをサポート。実務家としても活躍している。

令和7年度司法書士筆記試験合格者：高田 慎也さん

2025年合格目標「速修本科生」Web通信講座を受講。

講座申込は受験年の前年2024年9月20日で、仕事と両立させながら学習期間 約9ヶ月で一発合格。

TAC司法書士講座について

TAC司法書士講座は長年にわたり司法書士資格取得を目指す皆様をサポートしてきました。実績豊富な講師陣、質の高い講義と教材、きめ細やかなサポート体制で、多くの受講生を合格へと導いています。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/