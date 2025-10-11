AIエージェント時代に備える「MCP構築 メール無料相談」を開始

ABC株式会社

ABC株式会社（本社：名古屋市）は、AIモデル間連携を可能にする新標準「Model Context Protocol（MCP）」への対応を支援する「MCP作成代行サービス」を開始しました。

MCPはAnthropic社が提唱したオープンプロトコルで、AIモデルが外部のデータやツールに安全にアクセスできる仕組みとして注目を集めています。

OpenAIが先日の「OpenAI DevDay 2025」で発表したApps in ChatGPTや、AnthropicのClaudeに実装が進むマルチエージェント連携の潮流を受け、「AIが外部サービスを直接操作する時代」が現実化しつつあります。

MCPはその共通基盤として業界全体でデファクトスタンダードとして広がりつつあり、今後はChatGPTやClaude、Geminiなど複数AIをまたぐ連携の標準規格となる見込みです。しかしながらまだまだ「よくわからない」というお客様が多いことから、2025年11月30日まで限定での無料のメール相談を実施させていただくことになりました。

■サービス概要

MCP構築コンサルティング

無料でメール相談を承ります。（*Zoomや訪問は別途お見積り）

既存システムの診断・設計方針策定・MPC構築のアドバイス

無料相談のお申し込み

https://forms.gle/1BSJHkFKP7LfgHtA9

MCPサーバー開発代行 9.8万円～

スキーマ定義、認証設計、MCPサーバー構築、ChatGPT・Claude接続検証を一括支援

■背景と展望

生成AIの商用利用が急速に拡大する中、MCPのような「AIがAPIを安全に扱う共通言語」は、非技術系企業にとっても今後の業務自動化の鍵となります。

AI対応できないシステムは、将来的にAI経由での利用機会を失うリスクがあり、MCP導入は次世代AI時代への先行投資と位置づけられるだけでなく、もはや必須要件となりつつあります。

ABC株式会社はAI・Blockchain・Cultivation領域に特化した開発実績を活かし、MCPを活用したAI連携基盤の構築支援を通じて、企業のAIシフトを加速してまいります。

会社概要

会社名：ABC株式会社

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14

URL：https://abckk.dev