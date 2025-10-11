ABC-MART GRAND STAGE /ABC-MART 東京ソラマチ店 2025年10月11日（土）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、東京都墨田区の東京ソラマチ 3Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店」を2025年10月11日（土）よりオープンします。

■ABC-MART GRAND STAGE ／ABC-MART 東京ソラマチ店 特徴

通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をする「ABC-MART GRAND STAGE」と子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」が、東京ソラマチに10月11日(土)よりオープンします。

オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE ／ABC-MART東京ソラマチ店」にて10月11日(土)よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、

1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。

２.まとめ買い割引

2点合計

10,000円（税込）以上お買上で1,000円OFF

20,000円（税込）以上お買上で2,000円OFF

※一部対象外商品あり

※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可

※1点税込3,000円以上の商品に限ります。

開催期間：10/11（土）～10/20（月）

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店 注目商品

【NIKE】

商品名：W AIRMAX MUSE

カラー：001BLK/M SILV

サイズ：22.5~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：20,130円（税込）

【adidas】

商品名：GAZELLE BOLD W

カラー：*AUBU/CLEA/GUM3

サイズ：22.5cm~26cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,950円（税込）

【New Balance】

商品名：M1000S（D）

カラー：BLUE/SILVER（S）

サイズ：25cm~29cm（0.5cm刻み）

価格 ：19,800円（税込）

【PUMA】

商品名:SPEEDCAT OG

カラー：19PELE YELLOW

サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）

価格 ：15,400円（税込）

【SALOMON】

商品名：XT-EVR GTX M

カラー：Olvnig/Alce/BI

サイズ：25cm~30cm（0.5cm刻み）

価格 ：16,500円（税込）

【HAWKINS】

商品名：LIAM MID

カラー：N/WHEAT

サイズ：US7~US10

価格 ：10,890円（税込）

■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店 店舗情報

店舗名 ：ABC-MART GRAND STAGE 東京ソラマチ店

ABC-MART 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1‐1‐2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 3F

電話番号：03-5637-2011

営業時間：10：00~21：00

ABC-MART GRAND STAGE サイトURL： https://gs.abc-mart.net/

ABC-MART サイトURL： http://www.abc-mart.net/

■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。

『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）