ABC-MART GRAND STAGE /ABC-MART 東京ソラマチ店 2025年10月11日（土）よりオープン

写真拡大 (全12枚)

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、東京都墨田区の東京ソラマチ 3Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店」を2025年10月11日（土）よりオープンします。






■ABC-MART GRAND STAGE ／ABC-MART 東京ソラマチ店 特徴

　通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をする「ABC-MART GRAND STAGE」と子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」が、東京ソラマチに10月11日(土)よりオープンします。


　オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE ／ABC-MART東京ソラマチ店」にて10月11日(土)よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。



【オープン記念キャンペーン】


１.アプリポイント3倍付与


通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、


1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。



２.まとめ買い割引


2点合計


10,000円（税込）以上お買上で1,000円OFF


20,000円（税込）以上お買上で2,000円OFF



※一部対象外商品あり


※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可


※1点税込3,000円以上の商品に限ります。



開催期間：10/11（土）～10/20（月）




■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店 注目商品

【NIKE】



商品名：W AIRMAX MUSE


カラー：001BLK/M SILV


サイズ：22.5~28cm（0.5cm刻み）


価格　：20,130円（税込）






【adidas】



商品名：GAZELLE BOLD W


カラー：*AUBU/CLEA/GUM3


サイズ：22.5cm~26cm（0.5cm刻み）


価格　：15,950円（税込）






【New Balance】



商品名：M1000S（D）


カラー：BLUE/SILVER（S）


サイズ：25cm~29cm（0.5cm刻み）


価格　：19,800円（税込）






【PUMA】



商品名:SPEEDCAT OG


カラー：19PELE YELLOW


サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）


価格　：15,400円（税込）






【SALOMON】



商品名：XT-EVR GTX M


カラー：Olvnig/Alce/BI


サイズ：25cm~30cm（0.5cm刻み）


価格　：16,500円（税込）






【HAWKINS】



商品名：LIAM MID


カラー：N/WHEAT


サイズ：US7~US10


価格　：10,890円（税込）






■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店 店舗情報

店舗名　：ABC-MART GRAND STAGE 東京ソラマチ店


　　　　　ABC-MART 東京ソラマチ店


所在地　：〒131-0045 東京都墨田区押上1‐1‐2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 3F


電話番号：03-5637-2011


営業時間：10：00~21：00


ABC-MART GRAND STAGE サイトURL： https://gs.abc-mart.net/


ABC-MART サイトURL： http://www.abc-mart.net/



■ABCマートとは

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。


『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。






会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：野口実


所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売



＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）