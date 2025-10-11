ABC-MART GRAND STAGE /ABC-MART 東京ソラマチ店 2025年10月11日（土）よりオープン
株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、東京都墨田区の東京ソラマチ 3Fにて「ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店」を2025年10月11日（土）よりオープンします。
■ABC-MART GRAND STAGE ／ABC-MART 東京ソラマチ店 特徴
通常のABC-MARTとは、商品のセグメント、MDなどを変え、トレンドアイテムを厳選の上取り扱い、ファッションアパレルなどの展開をする「ABC-MART GRAND STAGE」と子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案する「ABC-MART」が、東京ソラマチに10月11日(土)よりオープンします。
オープンを記念して、「ABC-MART GRAND STAGE ／ABC-MART東京ソラマチ店」にて10月11日(土)よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。
【オープン記念キャンペーン】
１.アプリポイント3倍付与
通常、1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに1ポイント付与のところ、
1,000円（税込）以上のお支払いで 100円ごとに3ポイント付与します。
２.まとめ買い割引
2点合計
10,000円（税込）以上お買上で1,000円OFF
20,000円（税込）以上お買上で2,000円OFF
※一部対象外商品あり
※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可
※1点税込3,000円以上の商品に限ります。
開催期間：10/11（土）～10/20（月）
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店 注目商品
【NIKE】
商品名：W AIRMAX MUSE
カラー：001BLK/M SILV
サイズ：22.5~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：20,130円（税込）
【adidas】
商品名：GAZELLE BOLD W
カラー：*AUBU/CLEA/GUM3
サイズ：22.5cm~26cm（0.5cm刻み）
価格 ：15,950円（税込）
【New Balance】
商品名：M1000S（D）
カラー：BLUE/SILVER（S）
サイズ：25cm~29cm（0.5cm刻み）
価格 ：19,800円（税込）
【PUMA】
商品名:SPEEDCAT OG
カラー：19PELE YELLOW
サイズ：22.5cm~28cm（0.5cm刻み）
価格 ：15,400円（税込）
【SALOMON】
商品名：XT-EVR GTX M
カラー：Olvnig/Alce/BI
サイズ：25cm~30cm（0.5cm刻み）
価格 ：16,500円（税込）
【HAWKINS】
商品名：LIAM MID
カラー：N/WHEAT
サイズ：US7~US10
価格 ：10,890円（税込）
■ABC-MART GRAND STAGE/ABC-MART 東京ソラマチ店 店舗情報
店舗名 ：ABC-MART GRAND STAGE 東京ソラマチ店
ABC-MART 東京ソラマチ店
所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1‐1‐2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 3F
電話番号：03-5637-2011
営業時間：10：00~21：00
ABC-MART GRAND STAGE サイトURL： https://gs.abc-mart.net/
ABC-MART サイトURL： http://www.abc-mart.net/
■ABCマートとは
靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。
『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。
会社名：株式会社エービーシー・マート
代表者：野口実
所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階
設立：1985年6月6日
事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売
＜お客様からの問い合わせ先＞
電話：0120-936-610
対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）