【ジェイコブ＆コー】ドバイにて建築芸術の最高峰「Aureum Estate」プライベートレジデンスを発表

2025年10月、時計とジュエリーの世界で常に「不可能を可能にしてきた」ジェイコブ＆コー（Jacob & Co.）が、ブランド史上初となるプライベートレジデンス「Aureum Estate（オーレウム・エステート）」を発表しました。

創業者兼ヴィジョナリーデザイナーのジェイコブ・アラボ（Jacob Arabo） が自ら監修したこの邸宅は、アート・テクノロジー・建築が融合した、”1億5,000万ドル（約230億円）”というスケールの建築的傑作。

ドバイ・ヒルズの丘陵地に広がる約3,900平方メートル の敷地に、世界でただ一棟の「住まう芸術作品」が誕生しました。

”プライベートレジデンス”の概念を再定義する

「Aureum Estateでは、“プライベートレジデンス”という概念そのものを再定義しました。

すべての素材、線、空間が、妥協なき職人技と先見的デザインを映し出しています。

これは単なる家ではなく、芸術・革新・ラグジュアリーが融合する没入体験です。」

― ジェイコブ・アラボ

30年以上にわたり、ジェイコブ・アラボは時計とジュエリーの世界で“創造の美学”を追求してきました。その想像力と創造性が、いま建築というスケールで実体化したのが「Aureum Estate」です。

建築仕様とロケーション

「Aureum Estate by Jacob & Co.」は、約3,900平方メートル （約42,000平方フィート）/ 地上3階建のプライベートヴィラ。壮大なエンターテインメント空間と、プライベートなリビングスペースが共存します。邸内には、7つのベッドルームと9つのバスルーム、プライベートスパ（ハマム・サウナ・アイスルーム）、シネマルーム、ジェントルマンズラウンジ、ショーキッチン＆サービスキッチン、ワインセラー、ティールームなどを完備。

ドバイ・ヒルズのゴルフコースを一望する立地にあり、ブルジュ・ハリファやパーム・ジュメイラ、ドバイ・オペラへも車で約15分。静寂と都市の躍動が交差する特別なロケーションに、唯一無二の建築美が誕生しました。

このエリアは供給が極めて限られており、1億5,000万ドルというスケールにふさわしいドバイ建築芸術の新たな象徴として位置づけられています。

あらゆるライフスタイルに寄り添う住空間

Aureum Estateのすべての空間は、快適性と壮麗さの両立を追求して設計されています。

- ファミリーユースから大規模レセプションまで対応できるデュアルキッチン構成- 専属スタッフが常駐するホスピタリティ環境- DJブース付きプールエリアとケータリングスペース- ハマム、サウナ、アイスルームを備えたプライベートスパ- プロ仕様のシネマルームやシガー＆ビリヤードラウンジ、ワインセラー、ティールーム、VIPサロンなど

エンターテインメントとプライベート、非日常と日常が調和する、ジェイコブ＆コーらしい“体験としての住まい”がここに実現しました。

世界最高峰のクラフトマンシップと革新の融合

すべての素材とディテールは、稀少性・芸術性・テクノロジーの観点から選び抜かれています。

- 石材：AAAグレードのイタリア産大理石を単一採石場から調達。模様の一貫性を保つために3名の専門家が監修し、入手には12か月の待機期間を要しました。- オニキス：ソザビーズで競売予定だった希少石を邸内バーのカウンターとして採用。表面は世界最高品質のメタリックペイントで仕上げられています。- 照明：イタリアおよびチェコの職人によるハンドメイド・シャンデリア。- 建築技術：軽量化された天然石を用いた発光ストーン技術を採用。- 装飾要素：手作業によるロックアートと盆栽インスタレーション。- 家具：すべてが一点物の特注デザイン。- 外観：14名のデザイナーと8名の建築家による手描きスケッチをもとに、すべてのパーツを手作業で施工。

これらが融合することで、芸術・建築・テクノロジーが共鳴する唯一無二の空間が生まれました。

革新技術が生み出す”未来の邸宅”

Aureum Estateには、中東地域で初となる先進的なシステムが複数導入されています。

- 屋外冷却システム：一年を通じて屋外で快適に過ごせる初のヴィラ。- 病院レベルの空気清浄システム：高精度な気候制御と清浄空間を実現。- スマート水再利用システム：排水をろ過し、造園用水として再利用。- 超スリム構造の窓：冷却・除湿・浸水防止機能を一体化。- 完全プログラム可能なスマートホーム：24時間以内にカスタマイズが可能。- 高感度モーションディテクション・セキュリティ：小動物レベルの動きまで検知。

プライバシー・スケール・芸術美・機能性・快適性を高次元で融合させた、まさに“未来型プライベートヴィラ”の誕生です。

ジェイコブ＆コーが描く、ラグジュアリーライフの新たな地平

1986年、ニューヨークで誕生したジェイコブ＆コーは、「アストロノミア」「ビリオネア」「エピックX」といった常識を超える発想と、独創的なクラフトマンシップで、世界中のセレブリティを魅了してきました。

その理念は――“Inspired by the Impossible（不可能からのインスピレーション）”。

そして、”腕に着けるアート”から、”住まうアート”へ。

世界最高層のブランドレジデンス「Burj Binghatti Jacob & Co Residences」や海沿いの「Jacob & Co x Ohana Beachfront Living」などを通じて、ラグジュアリーライフの新たな形を提示してきました。

その流れの先に誕生したのが「Aureum Estate（オーレウム・エステート）」。

ジェイコブ＆コーが築いてきた創造の軌跡が結晶した空間であり、同時に、ブランドの芸術性が次なる次元へと進化する象徴です。

【ジェイコブ＆コーについて】

1986年に設立。当初は高級ジュエリーを取り扱い、宝飾業界で高い地位を確立し、2002年に時計業界へ本格的に参入しました。世界中のセレブリティを中心に一世を風靡したファイブタイムゾーンウォッチから始まり、これまで不可能と言われてきた複雑機構「アストロノミア」、「ツインターボ」、「ブガッティ シロン」などの開発に成功し、時計業界に技術革新を起こし続けています。現在、ジェイコブは超高級車メーカー「ブガッティ」やサッカー界のスター選手「クリスティアーノ・ロナウド」などとパートナーシップ契約を結び、「不可能を可能に」というコンセプトのもと革新的な作品を生み出し続けています。スイス最高峰の時計製造技術と宝飾業界で培った高い芸術性とノウハウを兼ね備え、時計業界の最先端を行くブランドとして、世界中で多くのファンを魅了し続けています。

