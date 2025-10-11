世界遺産・東寺にて「Bhajju Shyam KYOTO 2025」開催インドを代表するゴンド・アーティストとPagong（パゴン）がコラボレーション

株式会社 亀田富染工場

株式会社亀田富染工場（京都市下京区、代表取締役 亀田富博）が展開する京友禅ブランド Pagong（パゴン） は、インド・ゴンド族を代表する世界的アーティスト バッジュ・シャーム（Bhajju Shyam） の特別展 「Bhajju Shyam KYOTO 2025」 にて、コラボレーションアイテムを発表いたします。

展示会概要

会期：2025年10月10日（金）～10月28日（火）［無休］

時間：9:30～16:30

会場：世界遺産 真言宗総本山 東寺 食堂（じきどう）

入場料：無料

公式サイト：https://www.bhajjushyam-japan.com/

バッジュ・シャームはインド中部の少数民族ゴンド族に生まれ、神話や自然をモチーフに独自の世界観を描く「ゴンド・アート」の第一人者です。日本初の大規模展（2023年開催）では延べ1万人を超える来場者を記録し、大きな注目を集めました。

今回の展示では、代表作から新作までが一堂に会し、日本とインドの文化的対話をテーマに展開されます。

Pagong × Bhajju Shyam コラボレーションアイテム

展示会に合わせ、Pagongは特別コラボレーションアイテムを発表。

「コットンアロハ ＜バッジュ・シャーム / 朱色＞」（税込 26,400円）をはじめとする限定モデルを会場およびPagongオンラインストアにて販売いたします。

商品ページ：https://pagong.jp/fs/pagong/m20039602ood00

京友禅の伝統技術とゴンド・アートが融合した唯一無二のアロハシャツは、インドと日本の文化交流を象徴するプロダクトとなっています。

代表取締役コメント（亀田富博）

「日本とインド、二つの文化が東寺という特別な場で出会うことに大きな意義を感じています。バッジュ・シャーム氏の生命力あふれるアートを、京友禅を通して纏っていただけることを嬉しく思います。」



■ 亀田富染工場について

1919年創業 京友禅の染屋 6000枚以上もの着物図案を所蔵しており、手捺染による技法で色鮮やかな染色を得意とする。2002年にアロハシャツの起源がハワイに移り住んだ日系移民が着物を解いて生まれたという説を基に、蔵に眠る図案を復刻しアロハシャツを制作。



■Pagongについて

Pagong（パゴン）は、京友禅の伝統を生かし、着物柄の美しさを伝えることをコンセプトに2002年に誕生しました。着物柄の魅力だけでなく、日本人が持つ独自の美意識にも着目し、美術館の許可を得て葛飾北斎や伊藤若冲といった巨匠の絵画をモチーフにしたアロハシャツも展開しています。

店舗は京都本店をはじめ、祇園店・三条店・嵐山キモノフォレストショップ、さらに成田国際空港第一ターミナルにも展開。国内のみならず、アメリカ、タイ、シンガポール、オーストラリアなど世界各国へアロハシャツを出荷し、日本の美を世界に届けています。

「Pagong」というブランド名は、タガログ語で“幸せを運ぶ海亀”を意味し、その名の通り人々に笑顔と豊かさを届ける存在でありたいと願っています。

＜企業名＞株式会社 亀田富染工場

＜本部所在地＞ 〒600-8464 京都市右京区西院西溝崎町17

＜URL＞ https://www.pagong.jp

＜Instagram＞https://www.instagram.com/pagongkyoto/