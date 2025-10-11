【イベントレポート】モンスターサンチェがパワーアップして帰ってきた！『超熱狂バイオレットハロウィーン supported by 広島八谷建設』開幕！

株式会社サンフレッチェ広島

●変身メイク、トリック・オア・トリートお菓子プレゼントなど、たくさんのイベントでハロウィーンを全身で体感！

●豊富なグルメ、グッズのラインナップで全身をハロウィーン仕様に！

●モンスターサンチェの悪戯！？Jリーグ初！ARフィルターでモンスターに変身する特別演出！

エディオンピースウイング広島の2025シーズンは「超熱狂は、とまらない」をテーマに、みんながエナジーチャージできる様々なイベントをシーズン通して実施。9月に大好評で幕を閉じた『超熱狂NIGHT FES 2025』に変わり、10月のトップチーム、レジーナの試合では『超熱狂バイオレットハロウィーン』を昨年に続き開催。超パワーアップしたモンスターサンチェがたくさんの悪戯を仕掛けてくる、最高にワクワクする1日を体験しよう！

イベントレポート対象試合

明治安田J1リーグ第33節 vs.FC町田ゼルビア

日程：10/4（土）16:00キックオフ

入場者数：25,877人

様々な体験ブースで全身ハロウィーン仕様へ変身！変身したら、フォトスポットへGO！

『超熱狂バイオレットハロウィーン supported by 広島八谷建設』を楽しむためにすべきこと。それは全身ハロウィーン仕様へ“変身”すること！昨年大好評だった「変身メイクブース」や、全員にプレゼントされる「モンスターサンチェ」のタトゥーシールで“変身”を済ませたら、フォトスポットへGO！超熱狂バイオレットハロウィーン限定のフォトスポットで写真を撮りましょう！もちろんポーズはモンスターサンチェとの友情の証、「モンスターサンチェポーズ」で！

ハロウィーンを試合前から楽しめるイベントが盛りだくさん！合言葉は“モンスターサンチェ”！

フォトスポットでの撮影が終わったら、ハロウィーンを満喫できるアクティビティへ！成功したらハロウィーン限定缶バッジがもらえる「超熱狂モンスターわなげ」や、ハロウィーンにぴったりなオリジナルマスクを作れる特別ブースが登場！うまく出来たら、もっとモンスターサンチェと仲良くなれるかも！？

またハロウィーンと言えば、トリック・オア・トリート。昨年も実施した「トリック・オア・トリートお菓子プレゼントsupported by カルビー」今回も開催！カチューシャをつけた場内スタッフ（モンスターズ）を見つけて“モンスターサンチェ”と合言葉を伝えると、モンスターサンチェが特別に準備したお菓子をプレゼント！皆さんと仲良くなりたいので、たくさん用意しているのがかわいいですね笑

場内ももちろんハロウィーン仕様！モンスターズがお出迎え！

ハロウィーンを思う存分満喫できるアクティビティを堪能したら、スタジアム場内へ！

ハロウィーン仕様の特別ゲートを通ると、モンスターサンチェのおともだち、モンスターズがお出迎え！コンコースやキッズスペースなど、このハロウィーン期間限定の装飾がハロウィーン熱を高めます。

豊富なラインナップ！ハロウィーン限定グルメ、グッズが登場！

「超熱狂バイオレットハロウィーン」で欠かせないのが、限定グルメとグッズ。昨年から品ぞろえが大幅にアップし、選ぶだけで楽しい、豊富なラインナップで皆様の“ハロ活”（ハロウィーン推し活動）を後押し！あざとい表情でみなさんを待つ「モンスターサンチェ ぬいぐるみ」や、限定のラテアートなど、一回では満喫しきれないグルメとグッズが楽しめます。

モンスターサンチェの悪戯！？Jリーグ初！ARフィルターでモンスターに変身する特別演出！

試合前に何としてもみなさん仲良くなりたいモンスターサンチェは、エディオンピースウイング広島の大型ビジョンにも悪戯を仕掛けています。大型ビジョンの映像に映し出されたみなさんがなんとモンスターに！

Ｊリーグ初のＡＲフィルターで誰もが気づいたらモンスターに。。。（笑）変身したいかたはぜひアピールをお願いします！

前半スタート！

32節終了時点で同勝点のFC町田ゼルビアとの対戦がスタート。リーグ優勝に向けて勝利が必須の戦いは、試合前のハロウィーン体験で超一体となったスタジアムの後押しを受け、サンフレッチェ広島が攻め込む展開に。攻撃陣が積極的にシュートを放ち流れを掴むと、時折ピンチを迎えそうな場面では、リーグ最少失点を誇る鉄壁の守備陣が集中した守りを見せ、0-0で前半を終えます。

勝負の後半に向け、モンスターサンチェタイムでもりあがる！

激闘の前半を終え、ハーフタイムには再びモンスターサンチェが登場。後半に向けてさらにスタジアムのエナジーを高める為、モンスターズを引き連れてピッチへ立ちます。

スタジアムが誇る最新の光と音と映像が連動した演出と、モンスターズたちのダンスでスタジアムにエナジーが充満。後半の戦いに期待が高まります。

激闘の後半戦、最後は劇的なクライマックスが待ち受けていた。

エナジー十分で臨む後半戦でしたが、先制したのは町田。一瞬の隙を突かれ先制を許します。しかし気落ちせず立ち向かい続けたサンフレッチェ広島は、後半40分、途中出場の菅選手からのコーナーキックに韓国代表キム・ジュソン選手が頭で合わせて同点に。キム・ジュソン選手の加入後初ゴールで勢いづくと、後半アディショナルタイム、PKを獲得し蹴るのはトルガイ・アルスラン選手。怪我で長期の離脱をしていたマエストロが冷静にゴールを決め逆転。劇的な幕切れで勝利を掴みました。

超熱狂バイオレットハロウィーンは10月17日まで！対象試合をチェックして、ぜひ最高の体験をエディオンピースウイング広島で！

『超熱狂バイオレットハロウィーン supported by 広島八谷建設』はいかがでしたでしょうか。対象試合は下記の通り。チケットは絶賛発売中！もし完売にあってもリセールがあるので諦めないで。サンフレチケットをチェックして、ぜひ広島のハロウィーンを体感ください！

【対象試合】

10月12日（日）サンフレッチェ広島 vs.横浜FC（15:00キックオフ）

10月13日（月・祝）サンフレッチェ広島レジーナ vs. AC長野パルセイロ・レディース（14:00キックオフ）

10月17日（金）サンフレッチェ広島 vs. FC東京（19:00キックオフ）

